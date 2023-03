Magaly Medina criticó a Michelle Soifer tras aceptar que mantenía a sus exparejas: “Le costó varios novios aprender”

Magaly Medina habla sobre Michelle Soifer tras confesar que mantenía a sus exparejas.

Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones de Michelle Soifer en una canal de YouTube, donde aceptó que en el pasado llegó a mantener a sus exparejas. La cantante aclaró que no le cierra las puertas al amor, pero ya no volvería a cometer los mismos errores.

En esta entrevista, Michelle Soifer indicó que tiene muy claro qué actitudes no repetiría. Además, no dudó en dar detalles sobre la situación.

“Siempre le doy oportunidades al amor y nunca juzgo por la persona anterior que haya estado conmigo. (...) Ya aprendí. Lo que no volvería a hacer es mantener a un hombre. Nunca más. De que le voy a dar mi confianza, mi cariño, va a pasar, pero de mantener a un hombre, no lo vuelvo a hacer”, indicó en el programa ‘Flowreando’.

En otro momento, Michelle Soifer aclaró que no se arrepiente del apoyo que brindó a sus exparejas y que le apena que existan personas que se hayan aprovechado de ella.

“Yo tengo un tema seriamente legal (con Giuseppe Benignini), pero eso viene de casa. Yo lo único que puedo decir hoy en día es que no me arrepiento de nada de las cosas que me han pasado. Me da mucha pena que existan personas que se aprovechen de personas de buen corazón porque yo soy un partidazo”, comentó.

Magaly Medina opina sobre Michelle Soifer después de aceptar que mantenía a sus exparejas.

La reacción de Magaly Medina

Esta declaración logró la reacción de Magaly Medina, quien le dedicó unos minutos de programa para decir que se tardó mucho para aceptarlo. Asimismo, recordó las veces que se enojaba cuando, en su tiempo, afirmaban que ella mantenía a sus exparejas. Incluso, recordó a su exnovios Kevin Blow y Giuseppe Benignini, también conocido como ‘El Principito’.

La periodista se refirió a la vez que Soifer invirtió en una hamburguesería para que Benignini pueda trabajar. “Le costó muchos años y muchos novios para aprender la lección, el último novio que tuvo fue el ‘Principito’ y le puso una hamburguesería y siempre salía a defenderlo cuando le decíamos que él era un ‘carga carteras’ y un mantenido”, comentó la conductora de TV.

Magaly Medina también opinó sobre el falso empoderamiento, resaltando que la manutención económica de parte de mujeres de la farándula peruana es común y sucede porque ellas no se sienten suficientes con ellas mismas, debido a su baja autoestima.

“Eso le pasa a muchas mujeres en la farándula. No sienten que cuando mantienes así a un hombre es como si le estuvieses pagando para que esté contigo. ¿Tan poca valía tenían de sí misma?, ¿tan poco ego?, ¿tan poco se querían?”, señaló.

Además, aseguró que los hombres como Giuseppe Benignini, que prefieren ser mantenidos económicamente por sus parejas, se aprovechan de mujeres que no se quieren, a pesar de que luzcan bonitas.

“¿Sabes de quién se aprovechan los hombres que no hacen nada, que son unos vagos y que son realmente vividores?, porque esa es la palabra, de mujeres necesitadas de afecto, de mujeres que no se quieren, de mujeres que tienen la autoestima en el suelo (...). Ese es el gran problema. Por eso pasan por estas etapas de tener uno y otro y repiten el patrón. El siguiente novio que tiene también tienen que mantenerlo, también tienen que correr con los gastos, también tienen que ponerle el auto, también tienen que darle comida y hasta comprarle un perro”, dijo.