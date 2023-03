Paramore en Perú: Este el posible setlist que cantará la banda para iniciar su gira por Sudamérica

Paramore en concierto. Twitter.

La agrupación estadounidense Paramore conformado por Hayley Williams (vocalista), Taylor York (guitarra), Zac Farro (batería) ya están en el Perú y se alistan para iniciar en Lima su gira ‘Paramore en Sur América’.

La banda tocará este jueves 2 de marzo en el Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima, en la avenida Venezuela. Hayley cantará los mejores éxitos de la agrupación y algunas canciones de su reciente disco ‘This is Why’.

Como se recuerda, ellos llegan luego de 11 años de ausencia en el Perú, por eso la expectativa es muy alta, ya que los fans peruanos se encuentran ansiosos de poder ver a su banda favorita.

Si ya tienes tu entrada para esa fecha especial, tienes que saber que canciones van a cantar a su público. Aquí tienes una posible lista de los temas que la banda de rock podría cantar la noche en el Estadio San Marcos. No te pierdas ningún detalle de este show musical.

Concierto de Paramore en Lima cambia de locación. (Instagram)

El posible setlist que cantará Paramore:

1. This Is Why

2. Brick by Boring Brick

3. Decode

4. Caught in the Middle

5. That’s What You Get

6. Ignorance

7. Forgiveness

8. I Caught Myself

9. Pool

10. Misguided Ghosts

11. Simmer (del disco solista de Hayley Williams, “Petals for Armor”)

12. Ain’t It Fun

13. Boogie Juice (cover de HalfNoise, con Zac Farro como vocalista principal)

14. Rose-Colored Boy (interpolada con “I Wanna Dance with Somebody” de Whitney Houston y “Genius of Love” de Tom Tom Club )

15. Told You So

16. Misery Business

17. Still Into You

18. Hard Times

Paramore acaba de lanzar su sexto disco ‘This is Why’ y es probable que algunas de sus canciones la interprete en sus conciertos por Latinoamérica.’This is why’ puede considerarse el renacer de Paramore, lo que desmiente los rumores de que la banda de rock and pop estaría en conflictos o pensando en separarse.

Gira completa

Paramore anunció a través de sus redes sociales su retorno a Latinoamérica en el primer trimestre del 2023. La gira se llevará a cabo en doce días en cinco países de Sudamérica (Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia).

Las fechas por América del Sur:

2 de marzo: Lima (Perú) - Estadio San Marcos

5 de marzo: Santiago de Chile (Chile) - Movistar Arena

7 de marzo: Buenos Aires (Argentina) - Movistar Arena

9 de marzo: Rio de Janeiro (Brasil) - Qualistage

11 de marzo: Sao Paulo (Brasil) - Centro Esportivo Tiete

14 de marzo: Bogotá (Colombia) - TBA

Paramore, integrado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, ofrecerá un show en Lima en el 2023.

Entradas disponibles

Aunque las entradas en la etapa de preventa se agotaron, puesto que contaban con un 15% de descuento para clientes Interbank, todavía quedan boletos para el concierto de Paramore en precio regular.

Se pueden comprar 6 tickets máximo por persona.

- Campo A: S/448

- Campo B: S/259

- Tribuna: S/153

Teleticket.

¿A qué hora canta Paramore?

Las apertura de las puertas del Estadio San Marcos son 16:00 horas. Y la banda estelar tocará a partir de las 21:00 horas.

Programación del concierto de Paramore en Lima 2023. Instagram.

Puntos de ingresos

De acuerdo a tus entradas podrás ingresar al recinto. Todas las zonas ingresan por la avenida Amezaga, Cercado de Lima. Los que tengan boletos Campo A ingresan por la puerta 6 del estadio, mientras que Campo B y Tribuna por el ingreso principal del estadio sanmarquino.