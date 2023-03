Nuevo jefe de la Sunedu estuvo involucrado en nombramientos irregulares

Elección de Manuel Castillo Venegas como jefe de la Sunedu deberá ser ratificada en una próxima reunión que cuente con la presencia de los siete miembros.

Un grave cuestionamiento del pasado aparece contra Manuel Castillo Venegas, quien es el flamante titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que fue elegido hace unos días en medio de irregularidades.

Partido Morado niega usar como ‘caja chica’ al Minedu o Sunedu y exige ‘rectificación’ vía carta notarial La organización solicita al ministro de Educación, Óscar Becerra, retractarse sobre el presunto vínculo que expuso entre este y distintas consultorías en las entidades. VER NOTA

El portal La Encerrona difundió un audio de Castillo en el que se le escucha que el concurso para el nombramiento de los profesores de la Universidad Nacional de Piura tenía un trasfondo político. Esto habría sucedido en 2012 cuando era decano de la facultad de Derecho de esta casa de estudios.

“Somos una universidad nacional, donde políticamente se manejan los concursos, ¿o no?”, dice el nuevo titular de la Sunedu en una reunión grabada. Hay que recordar que Castillo fue objeto de una investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Manuel Castillo Venegas es designado como nuevo superintendente de la Sunedu Pese a irregularidades, el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, formalizó la designación de uno de los representantes de las universidades públicas como nuevo jefe de la institución. VER NOTA

Según la indagación, el jefe de la Sunedu estaba involucrado en el presunto manejo político de los concursos de nombramiento de docentes en dicha casa de estudios superiores, pero no hubo avance alguno y el caso fue mandado al archivo.

Audio involucra al nuevo jefe de la Sunedu.

Otro hecho que pone en tela de juicio el pasado de Manuel Castillo es que fue denunciado ante el Colegio Abogados de Piura (ICAP) por pérdidas económicas de más de S/43.000 y sus ausencias durante su gestión como decano de esta institución.

Ataque contra la Sunedu

Hace unas semanas se instaló el nuevo Consejo Directivo de la Sunedu. Esto se pudo dar gracias a una solicitud de Andrés Ramos, nuevo representante del Ministerio de Educación, ante esta entidad que vela por la calidad universitaria.

Nuevo superintendente de la Sunedu fue investigado por presunta corrupción El flamante superintendente de la institución es uno de los representantes de las universidades públicas ante Sunedu. Su polémica designación del 2022 fue denunciada como irregular por no contar con la mayoría de rectores habilitados. VER NOTA

De esta forma, los representantes designados de las universidades públicas que serían la cuota de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, y el de los colegios profesionales, asumieron sus cargos.

Sin embargo, se ha conocido que las universidades privadas, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) no han acredito a sus representantes ante la Sunedu.

Oficio del representante del Minedu para cambiar al superintendente de la Sunedu.

A pesar de este vacío, Manuel Castillo fue elegido como nuevo superintendente de la Sunedu.

Iniciativa

Mientras la arremetida contra la reforma universitaria avanza, hay iniciativas ciudadanas que darán pelea. Una de ellas es la impulsada por el Foro Educativo que presentó el lunes pasado la demanda de inconstitucionalidad de la contrareforma universitaria ante el Tribunal Constitucional.

Según la propuesta ciudadana, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ya ha validado 9.854 firmas de las más de 12 mil que presentó contra el proyecto apoyado por un grupo de rectores de universidades encabezadas por la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, quien contó con el apoyo de bancadas como Perú Libre, Bloque Magisterial, Renovación Popular y Fuerza Popular en la Comisión de Educación del Congreso.

“No se dará contrareforma”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se pronunció sobre el tema y aseguró que desde el Ejecutivo se trabaja para salvaguardar a la Sunedu.

Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

“No va a haber contrareforma alguna que afecte las facultades de la Sunedu. Nosotros nos hemos dado con una sentencia del Tribunal Constitucional, que disponía una serie de modificaciones al régimen actual. El Gobierno no puede no aplicar esto, lo que dijimos en reunión con todos los sectores, a favor o en contra (...) es que sobre la base de este hecho consumado vamos a tomar las medidas legales correspondientes para no perjudicar los avances que se han dado”, manifestó en diálogo con RPP noticias.

En este contexto, el premier también informó de la activación “de un equipo legal que está trabajando con el Ministerio de Educación”. De esta manera, indicó, se velará por garantizar que se proceda conforme a la ley.