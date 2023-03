Lima Major 2023: Evil Geniuses vs. Beastcoast, todo lo que debes de saber sobre el clásico peruano de Dota 2

Evil Geniuses se enfrentará a Beastcoast en la Lima Major.

En el Perú, el Dota se vive con la misma intensidad que se vive un partido de fútbol, así lo han venido demostrando los fans de este videojuego durante las competencias internacionales en las que han participados equipos peruanos.

Sin embargo, recién hace dos años, Valve decidió implementar el Dota Pro Circuit (DPC) en cinco regiones de todo el mundo, donde los equipos competirían por puntos que los lleven directamente al The Internacional.

Desde ese momento, en la región sudamericana se formó una rivalidad entre dos escuadras, nos referimos a Beastcoast y Thunder Awaken, ambos con presencia en el Perú, pues la mayoría de sus jugadores fueron peruanos.

Debido a la alta competencia que ofrecían, siempre eran los últimos equipos en enfrentarse durante las DPC de Sudamérica, pues el ganador se quedaba con el campeonato.

Durante toda la temporada del 2022, Thunder Awaken dominó a Beastcoast, siendo los ganadores de cada clásico. Asimismo, este equipo se encontraba conformado por Pakazz, Matthew, DarkMago, Panda y Sacred.

Por su parte, la escuadra de la ‘ola’ tenía en su equipo a K1, Wisper, Gojira, Stinger y Chris Luck. Este equipo se mantuvo sólido hasta después del The Internacional 2022.

Debido al buen desempeño que mostraron en este torneo, Evil Geniuses, organización norteamericana, decidió ofrecerles una buena propuesta a Pakazz, Matthew, Panda, Wisper y Chris Luck, quienes aceptaron salir de sus respectivos equipos para formar una nueva escuadra.

Los fans al enterarse de lo que había sucedido, de manera inmediata los bautizaron como el ‘dream team’ de Sudamericana, asegurando que serían los reyes absolutos de la región.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se enfrentaron por primera vez contra el nuevo Beastcoast, conformado por los antiguos miembros de Thunder Awaken y lo que quedaba de la escuadra de la ‘Ola’.

Los fans no dudaron en denominar este choque como el nuevo clásico del Dota peruano. Incluso la transmisión en vivo de este primer encuentro llegó a tener picos de hasta 40 mil espectadores.

Durante esta partida, que iba a definir al nuevo campeón de la DPC de Sudamérica, Beastcoast demostró que se preparó durante varios meses para este momento, pues lograron ganador por 2-0.

Pese a la caída de Evil Geniuses, ellos lograron clasificar a la Lima Major, junto a su eterno rival, pero no estuvieron en el mismo grupo, por lo que no se verían las caras.

Sin embargo, luego que EG perdiera ante Entity en las Upper Brackets y Beastcoast clasificará a las Lower Brackets, finalmente se volverán a enfrentar en un torneo internacional.

La particularidad de este enfrentamiento es que será por primera vez de manera presencial y en Perú, donde los fans siempre vieron sus partidas de manera online, pero esta vez podrán alentarlos de manera física.

Evil Genouses y Beastcoast: los representantes de Perú que marcan un hito en el Lima Major 2023.

Solo uno podrá seguir en la Lima Major

Al encontrarse en las Lower Brackets de este torneo, solo uno de los equipos peruanos podrá seguir con su sueño de continuar en la Lima Major, pues el perdedor quedará eliminado definitivamente.

Asimismo, el perdedor no recibirá ningún beneficio económico, además de no sumar puntos DPC, vitales para conseguir su pase de manera directa al The Internacional del 2023.

La partida se llevará a cabo a las 15:00 horas, en Perú. Los fans de ambos equipos también ya se encuentran dentro del Arena 1 esperando ver a sus jugadores favoritos.