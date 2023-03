Laura Borlini cuestionó a Fiorella Cayo por apasionado beso: “Se pueden reír de sus hijos”

Laura Borlini cuestionó a Fiorella Cayo por apasionado beso. Latina TV / Arriba Mi Gente

Este miércoles 1 de marzo, Laura Borlini fue invitada al programa ‘Arriba Mi Gente’ para hablar sobre la importancia de los besos durante una relación amorosa. La actriz y psicóloga no pudo evitar referirse a Fiorella Cayo, quien fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ besando apasionadamente a su nuevo galán.

Fiorella Cayo se pronunció tras ser captada besando a galán: “Enfóquense en lo bueno y no juzguen” La actriz confesó que ha recibido muchos comentarios positivos y negativos desde la emisión de las imágenes donde se besa apasionadamente con un hombre. VER NOTA

Aunque la artista nacional destacó que Fiorella Cayo es una persona “apasionada” y “llena de pilas”, la cuestionó por dejarse ver en este tipo de situaciones, pues afectarían indirectamente a sus hijos.

“Vivimos en una sociedad cucufata, criticona. De repente, esa pasión dentro de las cuatro paredes y hasta más, está buenísimo. De repente, a nuestros hijos cuando van al colegio pueden decirles ‘vimos a tu mamá, ay, cómo va a hacer eso en la calle, chapando en un carro, la presionaban contra un carro’, porque eso escuchan en la casa. O se pueden reír de ellos”, expresó Laura Borlini.

Fiorella Cayo fue captada por 'Amor y Fuego' en comprometedora situación. (Willax TV)

Santi Lesmes, conductor de ‘Arriba Mi Gente’, no estuvo de acuerdo con su invitada y aseguró que Fiorella Cayo, al igual que cualquier otra mujer en el mismo escenario, no estaba haciendo nada malo. “(Lo que dices) me hace ruido. No le hacen daño a nadie, es una muestra de cariño y cada uno lo puede vivir y sentir de una manera”, sostuvo desde su sitio.

Fiorella Cayo y los amores que pasaron por la vida de la ex ‘Torbellino’ Debido a su fama, los romances de Fiorella Cayo no han pasado desapercibidos en el mundo de la farándula. Aquí un recuento. VER NOTA

Laura Borlini indicó que no estaba criticando negativamente a la hermana de Stephanie Cayo, sino que la estaba aconsejado, pues ella vivió una experiencia similar con sus hijos en el pasado.

“Cuando mi hijo tenía meses, Marco Antonio me propuso hacer una portada de la revista, donde supuestamente yo estaba desnuda y tenía a mi hijo en brazos. Quedó preciosa, era sugerente. Cuando mis hijos crecieron y entraron a las redes, buscaron mi nombre y apareció esta imagen. Vino mi hijo y me dijo que cómo hice eso, que no estaba bien. Me sentí incómoda”, señaló.

Quién es y cómo se llama el hombre que besó apasionadamente a Fiorella Cayo La actriz y bailarina apareció en un video de ‘Amor y Fuego’ junto a un misterioso hombre. La pareja no duda en darse apasionadas muestras de cariño. VER NOTA

“Por eso pienso lo de Fiorella Cayo, el beso no tiene nada de malo. Qué rico que todos podamos chapar así. Pero cuando tienes hijos, a veces este tipo de cosas, en una sociedad donde una gran porción es machista, como que mejor bajemos la intensidad. No es una crítica mala onda, ella me cae súper bien”, agregó en su mensaje.

Laura Borlini cuestionó a Fiorella Cayo.

Fiorella Cayo molesta con ‘Amor y Fuego’

Fiorella Cayo se incomodó con los reporteros de ‘Amor y Fuego’, luego que la captaran besando apasionadamente a un misterioso hombre a las afueras de una discoteca. No se pasen. No tienen ningún derecho a sacarme una imagen de un beso apasionado que tengo todo el derecho de tener. No voy a dar ninguna declaración”, señalo.

Después, y mediante sus historias de Instagram, envió el siguiente mensaje a sus seguidores: “Qué bonito es cuando nadie se mete en la vida de nadie y cada uno se enfoca en lo que es bueno y en evolucionar cada día. Así es como realmente evolucionan las sociedades y los países del mundo, cuando te enfocas en ti y en lo bueno que puedes dar y no estás juzgando al otro. Eso está feo, no lo hagan”.