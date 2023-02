Fiorella Cayo furiosa con ‘Amor y Fuego’ por grabarla besando apasionadamente a misterioso galán

Fiorella Cayo es captada besando apasionadamente a misterioso galán. (Willax TV)

Fiorella Cayo fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ besándose apasionadamente con un misterioso galán, quien sería su nueva pareja. Los rumores de un posible acercamiento con André Castañeda quedaron en el pasado, pues la actriz habría encontrado un nuevo amor junto al hombre con quien no dejaba de darse muestras de cariño.

Según las imágenes del programa, la también bailarina se fue en la noche del último sábado 25 de febrero a una discoteca en el sur de Lima. Ella se quedó toda la madrugada hasta que salió con la luz del día acompañada de la persona con la que fue grabada. Ambos personajes caminaron hasta un estacionamiento, cuando de pronto empezaron las románticas situaciones.

Fiorella Cayo comenzó acariciando el rostro de su galán misterioso y luego se abrazaron. Todo ello mientras se daban esporádicos besos entre dos automóviles. Pero la intensidad aumentó de un momento a otro y los dos no dejaron de besarse. Incluso, él la sujeta del cabello, la cintura y otras partes del cuerpo. Ella corresponde y continúa con los apasionados ósculos.

Finalmente, terminaron la escena con un tierno abrazo y, al parecer, él la dejó en su casa de playa para luego seguir su camino a pie con rumbo desconocido. Todo parece indicar que la integrante de la familia Cayo se está dando la oportunidad de conocer a alguien que puede conquistar su corazón, pues se sabe que la última persona de la que estuvo enamorada fue su exesposo Miguel Labarthe.

Fiorella Cayo disgustada por ser captada besando a galán. (Willax TV)

Fiorella Cayo se molestó

Un reportero del espacio televisivo abordó a Fiorella Cayo para consultarle sobre su supuesta nueva pareja. Sin embargo, las respuestas que dio la actriz dejó a más de uno sorprendido, ya que se mostró muy molesta por haber hecho público un momento muy privado.

“No se pasen, no se pasen con él. No tienen ningún derecho de sacar imágenes de un beso apasionado que tengo todo el derecho de tenerlo. No tienen ningún derecho y no voy a dar ninguna declaración”, dijo muy incómoda.

Ante sus palabras, Rodrigo González no se quedó callado: “No te hace bien tomártelo así de mal. Nosotros también podríamos decirte que no tienen ningún derecho que yo, que podría estar paseando con mi sobrino, ver ese espectáculo. Ve a un hotel, a tu casa y no protagonices eso en la vía pública”.

Fiorella Cayo furiosa con ‘Amor Y Fuego’ por grabarla besando apasionadamente a misterioso galán. (Willax TV)

Fiorella Cayo se divorció

En abril de 2022, Fiorella Cayo confirmó que su matrimonio de dos años con Miguel Labarthe llegó a su fin. La actriz peruana confesó a las cámaras de la prensa que su relación sentimental con el empresario terminó porque “no estábamos alineados en los mismos valores”.

“Cuando terminó mi segunda relación (con Miguel), he seguido siendo feliz… He tenido tristezas, sí, pero creo que la decepción fue tan grande que me permitió valorarme, quererme mucho y continuar. Muy distinto a tirarme a muerte y deprimirme como sí me pasó en mi primera relación (con Edgardo Oliva). Ahora he sentido mucha tristeza, pero con actitud de querer seguir adelante”, comentó la ex Torbellino en diálogo con ‘América Hoy’.

Más adelante, Fiorella Cayo aconsejó a los televidentes que la mejor forma para recuperarse de una ruptura es dejarse invadir por la tristeza, pero sin olvidar que el dolor es momentáneo. “He llorado, pero una llorada bien llorada. La tristeza hay que enfrentarla, hay que sentirla. Y también digerirla para dejarla atrás. El tiempo es hoy y hay que valorar el presente, eso me ayudó mucho”.