Hija de Tongo confirmó postulación a Viña del Mar 2024: “No es la primera vez que represento al país”

Cinthia Gutiérrez sueña con estar en Viña del Mar.

Luego de la victoria de Milena Warthon en el Festival Viña del Mar, la hija menor de Tongo, Cinthia Gutiérrez, informó a sus seguidores que postulará al certamen musical chileno en la edición del próximo año. La canción que enviará a los organizadores será la versión urbana ‘La Pituca’, emblemático tema que lanzó a la fama a su padre.

“El próximo año llegaremos a Viña del Mar con este temazo de acá. Es muy importante seguir difundiendo el mensaje de la canción, ya que habla de un tema social muy real y queremos hacerlo llegar a nuevas generaciones”, mencionó en sus historias de Instagram, impresionando a sus fans.

Días más tarde, y ante la incredulidad de algunos de sus seguidores, la hija de Tongo confirmó nuevamente que postulará al concurso de canto más importante de Latinoamérica. “El peruano siempre con mente ganadora. Si es posible, me traigo 100 Gaviotas, lo decreto”.

Infobae se comunicó con Cinthia Gutiérrez para conocer cómo se está preparando, en caso de ser elegida, para su gran presentación en el Anfiteatro de la Quinta Vergara; y cuál es su respuesta frente a sus detractores.

“Estamos preparándonos desde ya, hay muchas personas que quizás aún no me conocen, pero vengo trabajando de manera independiente en la música desde el 2020. Estuve en festivales de Argentina y México, ganando un premio en México, no es la primera vez que represento al país. Ahora estoy tomando clases de canto y baile para dar un show muy bueno”, mencionó.

Cinthia Gutiérrez es la hija menor de Tongo.

Sobre su deseo de ganar ‘100 Gaviotas’, explicó: “Eso es un decir (risas), una manera de demostrar mi entusiasmo y lo motivada que estoy. La gente que me apoya, agradezco la confianza en mí y en mi proyecto. Y la gente que no está de acuerdo, se respeta y se escucha sus críticas constructivas”.

Hasta el momento, se desconoce en qué mes la hija de Tongo enviará todo su material al Festival Viña del Mar, pero ya tiene todo preparado para el respectivo proceso. “Estoy trabajando con un equipo dentro de ello, con un manager Argentino que nos está apoyando en todo el proceso. Por mi parte, yo me estoy enfocando netamente en seguir preparándome artísticamente”.

“La pituca es un tema que marcó casi toda mi vida, ya que crecí con esa canción cuando era pequeña. No entendía el mensaje imponente de la canción, es por ello que en la versión que hice en el 2022, junto a mi padre, sacamos a flote el mensaje relevante de la canción, que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Una versión con ritmos actuales para llegar a nuevas generaciones de cierta forma hacemos música con contenido”, finalizó la joven artista, quien estrena este lunes 6 de marzo un nuevo videoclip y un EP con siete canciones.

La última vencedora de Viña del Mar

Milena Warthon le calló la boca a sus detractores y ganó el Festival Viña del Mar 2023 con la canción ‘Warmisitay’, inspirada en su abuela Teresa Varela. Con tan solo 22 años, la peruana se convirtió en la octava artista nacional en llevarse a casa una Gaviota de Plata.

“Esta Gaviota es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas. Que esta Gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal”, señaló tras su victoria en Chile.