Abren investigación contra Patricia Benavides, fiscal de la Nación, por cambios en equipo especial de Cuellos Blancos

Pronunciamiento de la fiscal de la Nación por la investigación de la JNJ. Canal N

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió este miércoles una investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los cambios realizados en el equipo especial de Cuellos Blancos, los cuales, según el organismo, obedecerían a la presunta existencia de unas comunicaciones telefónicas que la involucrarían en el proceso.

El caso se remonta al 2018, cuando fueron difundidos una serie de audios sobre hechos de corrupción entre empresarios y personajes del Poder Judicial de aquel entonces, entre ellos Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao; y César Hinostroza, ex juez supremo prófugo de la Justicia.

Para la titular del Ministerio Público, la pesquisa es “un acto ilegal” y la “consumación de los ataques desde que tomó la decisión de investigar al poder político”. En un pronunciamiento emitido esta tarde, Benavides agregó que el inicio de la investigación implica “un amedrentamiento y obstrucción” a su función fiscal.

“La resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula. El equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino reforzado. En solo seis meses se concluyó con las escuchas de la totalidad de los audios, lo que no se hizo en cuatro años. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal”, dijo la magistrada.

“Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”, remarcó.

Además de la remoción de los fiscales en este caso, Patricia Benavides también separó a la fiscal que investigaba a su hermana por los supuestos sobornos que recibió para liberar a personas acusadas de narcotráfico, reveló un informe de Ojo Público.

En septiembre de 2022, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva denunció en el portal de investigación que existían llamadas que involucran al fiscal general con Antonio Camayo, uno de los principales empresarios investigados en este caso de corrupción al interior del sistema de administración de justicia.

OjoPúblico evidenció entonces un documento fiscal que confirmaba la comunicación entre Benavides y Camayo.

CIDH pidió mayor protección para fiscal

En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Dina Boluarte a aumentar la protección de la fiscal Patricia Benavides y su familia porque se hallan en una situación “de gravedad y urgencia”.

Según un comunicado de la CIDH, el riesgo se debe al actual contexto de “crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad” al frente del Ministerio Público. El país lleva tres meses sumido en protestas que reclaman la dimisión de Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Castillo. Al menos 48 personas han muerto durante las manifestaciones, reprimidas por las autoridades.