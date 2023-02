Banda colombiana ‘Bazurto All Stars’ negó haber abucheado a Milena Warthon en Viña del Mar: “Ella también nos representa”

Banda colombiana niega haber abucheado a Milena Warthon. | Instagram

Milena Warthon se consagró como la ganadora de la ‘Competencia Folclórica’ del Festival de Viña del Mar 2023. La cantante andina recibió la Gavita de Plata entre los aplausos del público y sus compañeros; sin embargo, una escena captada por los usuarios de las redes sociales desató la polémica.

De acuerdo a los videos que se han difundido en TikTok y Twitter, el vocalista de la banda colombiana ‘Bazurto All Stars’, habría hecho gestos de desaprobación por la premiación de la intérprete de ‘Warmisitay’.

Las críticas contra el integrante de esta agrupación de champeta no se hicieron esperar, por lo que Infobae se comunicó con Aníbal Hernández, quien dirige a esta banda, para saber lo que sucedió realmente.

Desde un primer momento, el músico deja en claro que su vocalista en ningún momento abucheó o estuvo en desacuerdo con la premiación a Milena Warthon. “Lo que realmente se ha vivido acá, es muy diferente a lo que se dice allá (Perú)”, dijo.

Asimismo, sostuvo que Fredy Harel fue el único integrante de ‘Bazurto All Stars’ que se animó a grabar un video para TikTok al lado de la cantante peruana, por lo que descartó que entre ellos haya alguna rivalidad.

“Acá hay un ambiente de compañerismo, de alegría, es más, Fredy (el vocalista) fue el único que hizo el baile para TikTok de la canción de Milena, él incluso la cantó con ella. Acá se vive todo lo contrario de lo que quieren mostrar allá (Perú), nos da mucha pena lo que está sucediendo”, añadió.

En ese sentido, Aníbal Hernández explicó por qué su vocalista realizó el tan comentado gesto. “El gesto de Fredy existe, pero no es en base a que no está de acuerdo a la decisión, sino que hacía mucho frío, porque nosotros sabíamos que Milena tenía muchas probabilidades de ganar, entonces a nosotros nos hicieron esperar mucho tiempo en el frío y cuando la nombraron la reacción fue de como ‘ya por fin’”, comentó.

Milena Warthon con vocalista de 'Bazurto All Stars'. Crédito: Miriam Ñiquen

No existe rivalidad

El integrante de ‘Bazurto All Stars’ contó cómo es que vivieron la final de la ‘Competencia Folclórica’, incluso sostuvo que entre los mismos artistas hay un tipo de hermandad. “Creo que lo han puesto desde un punto de vista que no era realmente. Acá todo el mundo sabe que no está pasando nada malo”.

“Nosotros estamos al igual que ella representando una minoría de Colombia, estamos representando un género nuevo que se llama la champeta, es como una herencia que tenemos de África y del Caribe, entonces estamos muy identificados con lo que representa Milena, porque ella también representa una minoría, entonces con ella hemos tenido una conexión muy bonita”, precisó.

Aníbal Hernández también contó que los organizadores de Viña del Mar se han mostrado muy sorprendidos este año, especialmente porque no hay una rivalidad entre los participantes.

“Los mismos organizadores de acá estaban diciendo que este año no se vivía ninguna rivalidad, ninguna competencia, sino todo lo contrario, más o menos como una hermandad. Desde que hemos llegado aquí, nosotros nos hemos sentido unos ganadores, por la exposición que tenemos, pero no queremos que el trabajo que se ha hecho se vuelva algo negativo”, indicó.

“Viña del Mar es un escenario obligado de las artistas que queremos internacionalizarnos, entonces con el simple hecho de estar aquí y compartir la experiencia, sentíamos que ganamos todos, además que es la primera vez que un grupo del género de la champeta se presenta aquí”, dijo.

Bazurto All Stars compitió en Viña del Mar con la canción "La Manguera".

No competían en la final

Finalmente, Hernández señaló que ‘Bazurto All Stars’ ya no competía con Milena Warthon, esto debido a que la agrupación no logró pasar a la final de la ‘Competencia Folclórica’, por lo que para ellos ya era indiferente quien se lleve la Gaviota de Plata.

“Nos hemos dado cuenta que en Perú piensa que ella nos ha ganado a nosotros, pero en realidad ella no estaba compitiendo con nosotros en ese momento, Milena estaba compitiendo con Chile y México. Nosotros ya no estábamos compitiendo, a nosotros no nos afectaba quien ganara, pero ella era nuestra favorita”, sostuvo.

“Nosotros estamos muy contentos que Milena haya ganado, realmente nos representa mucho, por la letra de la canción y como se produjo, para nosotros era la más idónea que ella ganara, entonces no existe ninguna rivalidad realmente”, aseveró.