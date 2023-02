Roberto Silva aclaró que el ‘walk over’ no aplica si dos equipos entran al campo de juego

El presidente del Safap afirmó que el 'walk over' solo se puede dar en caso que uno de los equipos no se presenten al campo de juego.

El partido de Cusco FC y Alianza Atlético del domingo 19 de febrero se inició con un retraso de casi dos horas. La encargada de la Federación Peruana de Fútbol impidió que salgan al campo si es que el encuentro no era transmitido por 1190 Sports. Incluso amenazó con sancionar con ‘walk over’ al cuadro cusqueño. Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap), rechazó los ocurrido en el duelo por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El máximo dirigente del sindicato de jugadores dio a conocer su postura respecto a la posibilidad de otorgar un ’walk over’ en caso los dos equipos programados estén presentes en el inicio del partido pactado.

“Entiendo yo que no se puede sancionar a ningún equipo si no deja transmitir al canal de televisión con el que no tiene contrato, según el reglamento. Salvo que modifiquen el reglamento, pero eso tendría que pasar por la Subcomisión y Comisión de Fútbol Profesional para ser revisada”, sostuvo en una entrevista para radio Ovación.

“La verdad que no sé si tiene que ver un tema con el otro. Un tema es el lado comercial, que es el que están teniendo lo clubes, y lo otro es lo deportivo. Si los dos equipos están en el campo y no salen los árbitros, no hay ‘walk over’. No creo que los clubes tengan una responsabilidad ahí. Un ‘walk over’ es cuando un equipo no se presenta”, recalcó.

Guerra en la Liga 1

El presidente de Safap se refirió al conflicto de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1. El ex jugador de Alianza Lima ve difícil que el problema se resuelva en estos días. Además, admitió que le da vergüenza que se exhiba de esta manera todos los problemas que se vive en el fútbol peruano.

“A mi modo de ver, este tema es una batalla más dentro de la guerra, que nosotros venimos anunciando hace 18 meses, y que no hemos logrado, como gremio, que se resuelva antes de que esto estalle. Esto es una parte más de la guerra que nadie quería ver. A mi me apena mucho y me da vergüenza tener que exponer este lado malogrado y podrido del fútbol”, detalló Silva.

“Nosotros hemos tratado de ir curándolo, mientras la gente disfruta del espectáculo. Esto ya salió a la piel y eso es lo que me pone triste a mí. Era evidente que iba a salir a la piel, si no se resolvía en su momento. Hoy estamos viendo eso: una batalla más de toda esta guerra. Seguro van a ver otras más, dependiendo de como termine esta. Lo que no se ve es un final a toda esta guerra”, declaró.

El partido que estaba programado para las 18:00 horas tuvo una demora de hora y media debido a los problemas sobre los derechos de televisión con la FPF. (danielreateguiw)

¿Es posible una huelga en la Liga 1?

Silva también dio a conocer su postura sobre la posibilidad de ir a una huelga de futbolistas. Hasta el momento, el mandamás de la Agremiación de Futbolistas afirmó que no hay necesidad de llegar a esa medida, al menos que los jugadores la soliciten.

“Han habido algunos retrasos, pero están sin la preocupación o tensión de que eso no está funcionando todavía. Esto es un tema comercial, un problema entre los clubes. Inicialmente, los clubes no habían tomado el protagonismo y nosotros estamos tratando de que eso suceda. Finalmente, ya asumieron el rol que les corresponde, que es pelear este tema que tienen que resolver entre los 19 clubes de como quieren manejar este asunto”, mencionó.

“Los demás tendremos que aceptar los acuerdos que tomen los clubes. Finalmente, son sus temas comerciales. A estas alturas, los jugadores están entrenando y compitiendo, con estas salvedades y cosas vergonzosas, dentro de su trabajo les están pagando. Todavía no se les está afectando a ellos como para que se justifique que nosotros nos levantemos”, dijo el presidente del Safap.

“Cuando las afectaciones se materialicen o hay un riesgo inminente, seguramente los jugadores van a decir que esto ya no, nos están tocando ‘carne’. Ahí evaluaremos que decisión tomar. Mientras eso no suceda, aquí tendremos fe de que se termine resolviendo antes de ese día”, finalizó.