Red de Ollas Comunes de Lima rechaza declaraciones de Jorge Montoya por buffet del Congreso: “Es una cachetada a la pobreza”

La Red de Ollas Comunes le respondió al congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

Ante el escándalo por el alto gasto en la alimentación de los congresistas de la República, que pasó de un menú de 16 soles a 80 soles por un buffet, la Red de Ollas Comunes de Lima salió rechazar tal lujo que es pagado por millones de peruanos.

“Es una cachetada a la pobreza”, mencionó Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, en diálogo con Radio Exitosa. Además, cuestionó que mientras una persona común gasta S/ 3.60 a la hora de alimentarse en el comedor popular, un padre de la patria tiene el beneficio de S/190 diarios.

“No trabajan, solo van por horas, pero tienen semejantes gollerías. Están a espaldas de la gente que vive sin agua y sin luz”, sostuvo la dirigente muy indignada.

Las críticas de Alvarado, además, apuntaron contra el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), quien tuvo unas polémicas declaraciones.

Al ser consultado esta mañana por el reportaje del dominical Cuarto Poder que destapó el elevado gasto de la alimentación del Legislativo, Montoya indicó que el costo de alimentación no revela un mal uso del dinero del Estado ni un fraude cometido por el Congreso.

Preguntó a los periodistas del mencionado programa televisivo que si ellos comen alimentos “de tercera”. “Primero se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado”, opinó.

Sobre este asunto, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima respondió fuerte y claro al parlamentario de Renovación Popular. “Lo que ha hablado el señor Montoya es una gran ofensa. Debería ir un día a una olla común cercana, en El Agustino, que está cerca al Cercado de Lima, para que no gaste mucha gasolina”, remarcó.

Palomino consideró que el legislador de la bancada celeste debe pedir lujos, pero pagarlos “con su sueldo”. “En los mercados nos daban huesos, cabezas de pescado. (...) Estos señores [congresistas] no nos representan. No sé a que se referirá con comida de tercera, ¿lo que comemos en las ollas comunes entonces qué cosa es?”, aseveró.

El costoso buffet del Congreso que pagan todos los peruanos | Cuarto Poder / América TV

Justificaciones

Varios congresistas justificaron el elevado costo que significa alimentarlos a pesar de que, según encuestas de opinión, solo cuentan con el 8% de aprobación a nivel nacional.

“El que quiere comer que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. (¿Qué piensa que ahora estén con buffet?) Bueno, ahora no, ya desde hace algunos meses, sí. La verdad no había puesto a pensar si quiera en eso (si es un cambio innecesario), tampoco soy de comer tanto así sea buffet o plato normal. Hay muchas veces que no como acá”, manifestó la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, a Cuarto Poder.

El presidente del Congreso, José Williams, restó importancia al hecho al señalar que solamente tenían disponible el servicio de buffet durante los días de pleno y que las otras jornadas reciben un menú por el costo de 25 soles.

“Antes de la pandemia ya se daba un buffet en el Congreso, se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno. He escuchado que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de portavoces, no, en absoluto. Solamente cuando hay pleno porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11 (de la noche)″, dijo.

En tanto, Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, restó importancia al tema, porque -según dijo- casi siempre prefiere almorzar fuera de la sede legislativa. Sin embargo, dejó una frase que ha sido un tanto cuestionada: “alimentarse no es un gasto innecesario”.