Magaly Medina criticó a Melissa Paredes por invitaciones de futbolistas a Lunahuaná: “No te valoraban nada”

Magaly Medina se refiere a las declaraciones de Melissa Paredes sobre los futbolistas | Magaly TV: La Firme

Melissa Paredes confesó al programa deportivo ‘Teledeportes’ de Panamericana TV que no le gustan los futbolistas, además contó que algunos la cortejaron, pero ella los rechazó en su etapa de soltera. Sin embargo, sorprendió a más de uno, al asegurar que no sabe qué le pasó, en clara referencia al romance que tuvo con Rodrigo Cuba, exesposo y padre de su hija.

El reportero le consultó su algún futbolista, le había escrito para invitarla a una cita. La actriz reveló que hubo varios pretendientes, pero dejó en claro que no desea volver a tener algún vínculo con un jugador de fútbol. “Varios, pero no. No me gustan los futbolistas, no sé qué me pasó”, dijo entre risas.

Además, Melissa Paredes relató que dos jugadores le ofrecieron un viaje corto por el sur del país y otro un salida para comprar en un centro comercial en Surco.

“(Hubo) uno que me escribió, bien sinvergüenza. Me invito a Lunahuaná. Otro me dijo ‘un shopping (de compras) por el Jockey Plaza’. Fue en mi época de soltera. Ni les hablé, ni respondí, ni nada. No hay forma (...) También tengo otros que me han invitado a viajes, al extranjero, pero no qué flojera”, agregó.

Al respecto, Magaly Medina criticó y se burló de la actriz por jactarse de los cortejos que recibía de futbolistas y según ella la valoraban muy poco al ofrecerle viajes al sur chico e invitarla a hacer compras en un centro comercial.

“Saca tu línea Melissa, si solo te ofrecieron Lunahuaná y un shopping por Jockey Plaza, es que no te valoraban nada, a otras embajadoras por lo menos le ofrecieron Tulum, un viaje a Ecuador o Máncora, no llega ni a la calidad de embajadora Junior”, resaltó.

Por otro lado, comentó que seguramente eran futbolistas de segunda división y si eran de equipos grandes, la valoraban muy poco.

“Ese es valor que esos futbolistas te daban a ti, no llegaba ni a la categoría de Paula Manzanal porque a ella la llevaban a Alemania, Europa y luego a Tulum... Ella bien orgullosa, no serán tontas algunas, esos no eran galanes, jugadores de segunda seguramente y si eran jugadores de equipos grandes, ahí date cuenta, no te valoran... cuando uno se valora a sí misma, el resto te va a valorar menos, imagínate Lunahuaná, por dos soles se la querían llevar”, indicó.

Melissa Paredes pide que no la involucren más con Rodrigo Cuba

Aunque la relación ha mejorado, Melissa Paredes no dudó en pedir que no la involucren más con Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Durante la transmisión de su programa, la actriz aseguró que no responderá más sobre ellos.

“Yo creo que también ya, pasen la página, ya pasó más de un año. Estamos con nuevos planes, con nuevas parejas, con una nueva situación, todos. Hay que dejar bastante atrás el pasado”, indicó Melissa Paredes, bastante sería en el mes de enero, justo después que Ale Venturo diera a luz.

Como se sabe, unas imágenes donde se ve a ambas parejas en una playa al sur de Lima causaron revuelo, es por ello de Kurt Villavicencio no dudó en consultarle a su compañera de conducción.

“No me he pronunciado sobre esas imágenes porque, para empezar, nosotros no tenemos que estar ventilando lo que hacemos como papás. Yo creo que ya aprendimos ambos de los errores que los dos hemos cometido. Creo que no es necesario decir cómo, por qué estábamos juntos, o qué sé yo. Es una situación que se va a ver siempre, somos padres y lo vamos a ser toda la vida. El rencor quedó en el pasado”, señaló Melissa Paredes.

“No tengo que dar explicaciones, porque se especula tanto, y yo ya estoy bastante cansada del tema también, y me imagino que Ale por su lado también, porque es una mujer que está iniciando una nueva relación con su pareja, que quiere estar tranquila. Está teniendo una bebé, es un momento maravilloso, que imagino que quiere decir, ya, ya dejen de hablar”, sentenció.