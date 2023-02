André Bankoff llegó a Lima por Carol Reali: su estadía en Perú y sus románticas publicaciones

Este domingo 19 de febrero, André Bankoff llegó a Lima para encontrarse con Carol Reali. A través de su cuenta de Instagram, la pareja no dudó en publicar el romántico momento y prodigarse amor ante sus emocionados fans.

Como se recuerda, Carol Reali se dio otra oportunidad en el amor tras culminar su larga relación con Rafael Cardozo. Hoy en día, la popular Cachaza está en una nueva etapa de su vida y es celebrada por sus seguidores.

“Llegué Carol Reali. Gracias por presentarme Lima, estoy encantado con todo”, escribió el brasileño en un video donde se ve a la pareja encontrándose en nuestro país. “Me encanta tenerte acá, mi vida”, respondió la rubia. “Encantado con todo, linda”, continuó André Bankoff.

La pareja también compartió otro video en el gimnasio, además de lo bien que la pasan juntos cenando y haciendo otras actividades. Los mensajes y dedicatorias en la red social entre los enamorados están a la orden del día.

Ante ello, los usuarios no han dejado de pronunciarse y celebrar que la rubia esté enamorada. “Hermosa bella, está en ti que él se quede en Perú, aquí ya lo queremos .... Bienvenidos”, escribió un usuario. Ella no dudó en responder y etiquetar a si novio: “Síii, que se quede jajajajaja”.

“Me encanta estar contigo en Lima! Estoy amando. Gracias por todo”, respondió en otro momento el actor brasileño.

Novio de Cachaza brindó declaraciones para ‘Amor y Fuego’

La pareja fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. André Bankoff no dudó en referirse a su relación con la brasileña. En un avance del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se puede ver al actor y a Carol Reali muy feliz expresando el amor que se tienen.

“Novio brasileño llegó a Perú por Cachaza... No le digan a Rafael Cardozo”, dice el anuncio de ‘Amor y Fuego’. “Este es mi mayor golazo de la vida... Yo soy muy caliente, muy caliente”, dijo el actor André Bankoff bastante pícaro ante una sonriente Cachaza.

“Yo era su fan desde antes”, dijo Cachaza, por su parte. La entrevista completa podrá verse este lunes 20 de febrero a través de Willax TV, a la 1:50 p.m.

Novio brasileño llega a Lima y habló sobre su amor con Carol Reali. Amor y Fuego

La pareja se conoció en un evento en Brasil. Desde aquel momento, no se separaron. “Estamos saliendo, no debemos nada a nadie, no estamos escondiendo nada, me parece una linda persona y estamos viendo a ver qué pasa. Él es actor, he visto bastantes cosas, actúa muy bien”, señaló la rubia en su momento.