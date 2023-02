Milena Warthon lució potente mensaje en su pecho durante la alfombra roja del Festival Viña del Mar

Milena Warthon se preparó así para la alfombra roja del Festival Viña del Mar. TikTok.

Este viernes 17 de febrero se llevó a cabo la ‘Noche cero’, la nueva Gala del Festival de Viña del Mar 2023, en la que más de 120 invitados se hicieron presentes. Milena Warthon, representante peruana, desfiló por la alfombra roja luciendo un vestido de material reciclado. Además, llamó la atención por el poderoso mensaje escrito en su pecho.

Festival Viña del Mar y todos los artistas que dejaron el nombre de Perú en alto en Chile Los artistas nacionales que representaron al Perú en diferentes categorías en el festival latino más importante. VER NOTA

Mediante su cuenta de TikTok, la intérprete de ‘Warmisitay’, tema que cantará en el festival de música más grande de Latinoamérica, mostró cómo fue su preparación para la importante noche.

“Les cuento que hoy es la gala en Viña del Mar, por eso me he puesto en modo diabla. La temática es reciclaje y naturaleza, por eso me traje mi vestido desde Lima. Está hecho de un jean reciclado y de polleras recicladas. Mi traje está muy bonito, pero lo más importante de todo es (el mensaje)”, señaló en su plataforma.

Milena Warthon en la alfombra roja del Festival Viña del Mar.

Una vez llegó al evento viñamarino, Milena Warthon posó para las cámaras de diversos medios internacionales. Mostró con orgullo la poderosa frase escrita sobre su cuerpo: “Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje”.

“Esta es una gran oportunidad para mí para poder visibilizar a una mujer andina. Yo quiero demostrar eso en Viña del Mar. Mi canción Warmisitay fue compuesta para mi abuela, pero al final empodera a todas las mujeres andinas. Me siento muy feliz de estar aquí”, comentó a la prensa durante su paso por la alfombra roja.

El poderoso mensaje de Milena Warthon en el Festival Viña del Mar.

Orgullosa de sus raíces

Durante una conferencia de prensa, previo a la noche inicial del Festival Viña del Mar, la peruana Milena Warthon se mostró más que emocionada por representar a la mujer andina en el evento musical más importante a nivel latinoamericano. Recordemos que la joven cantante nació en Lima, pero sus padres son de Ancash y Apurímac, lo mismo con sus abuelos.

Milena Warthon ya se encuentra en Chile para ser parte de Viña del Mar: “Orgullosa de ser una mujer andina y peruana” La cantante llegó al país vecino donde competirá por una Gaviota. La peruana brindó una entrevista a Infobae y nos contó cómo vive estos momentos. También se refirió a las críticas que ha recibido por dar su opinión sobre la situación que vive el país. VER NOTA

“Yo estoy aquí representando a la mujer andina, a mi país, pero también a mi comunidad. Mi mensaje trata de contar mi historia, yo nací en el año 2000, soy tiktoker, como muchos me conocen. Pues con esta canción que se llama ‘Warmisitay’, es un homenaje para mi abuela Teresa, para las mujeres andinas y para las niñas que me siguen”, dijo.

Además, agradeció el recibimiento que ha tenido en Chile y las redes sociales, donde indicó que mujeres de diferentes países de América del Sur le escriben para darle su total apoyo. “En estos días que ha pasado lo del festival, he recibido muchos mensajes de gente de Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, que se identifican conmigo y mi concepto. Muchas gracias por permitirme mostrar la dulzura de la mujer andina en Viña del Mar”, sostuvo.

Milena Victoria Warthon Tamariz es una cantautora peruana de 22 años.

¿Cuándo se presentará Milena Warthon?

Según información difundida en el Instagram oficial de la organización, la cantante de pop andino se presentará con su tema abanderado ‘Warmisitay’ los días lunes 20 y miércoles 22 de febrero, aunque no se especificó la hora exacta.

Milena Warthon tuvo su primera conferencia en Viña del Mar: “Yo estoy aquí representando a la mujer andina” La cantante folclórica llegó a Chile con la ilusión de ganar una Gaviota de Plata como lo hizo Susan Ochoa en el 2019. VER NOTA

Milena Warthon lanzado hasta el momento dos álbumes discográficos, el último llamado ‘Mashup peruano’. Pese a su corta edad, 22 años, la joven viene revolucionando la industria del folclore, al fusionar música andina con géneros modernos como el pop y el reggae.

El Festival de Viña del Mar .

¿Qué peruanos han ganado la Gaviota en el Festival de Viña del Mar?

La participación de la joven intérprete nos permite recordar a los artistas que lograron conquistar al público y jurado, haciéndose acreedores a uno de los trofeos, conocido como Gaviota. Ellos son:

2002 - Eduardo del Perú.

2004 - Jean Paul Strauss.

2005 - Jorge Pardo.

2008 - Damaris.

2018 - Cosa Nuestra.