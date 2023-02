Colegio de Piura habilita un quiosco como aula y directora denuncia que proyecto de infraestructura lleva 15 años de retraso

En un colegio de Piura, un quiosco fue habilitado como aula

A pocas semanas del inicio de clases, las autoridades del colegio Magdalena Seminario de Llirod, uno de los más antiguos de Piura, habilitaron un quiosco como aula debido a la falta de infraestructura del lugar. Según un informe de Canal N, cerca de 35 niñas estudiarán en esta parte del centro educativo con seis décadas de funcionamiento.

“El año pasado la hemos adaptado para que estudien niños de primero de primaria. Tenemos un proyecto en el Gobierno Regional, pero desde hace 15 años nos dicen que está mal y que las observaciones son muchas. Necesitamos dos aulas más. La UGEL Piura ya ha hecho requerimiento, pero la infraestructura no es la adecuada”, denunció la directora.

Según la docente, son más de 1500 estudiantes que alberga esta institución. En esa línea, informó que, para este año, esta aula estará dispuesta para las alumnos de segundo grado de primaria.

Por su parte, una madre de familia pidió a las autoridades para que realicen la renovación de la infraestructura. Añadió que en este colegio estudian tanto estudiantes peruanas como extranjeras.

Imágenes del medio televisivo evidenciaron que el techo de calamina se encuentra deteriorado. Además, el salón solo cuenta con un ventilador pequeño, una situación que perjudica a las menores que deben soportar intensas temperaturas.

Postura de UGEL

“La directiva de la institución educativa acordaron clausurar el quisco para habilitarla como aula. Lo que nosotros gestionamos es que faciliten aulas prefabricadas, pero no tengo ninguna solicitud. Me acabo de enterar hace una semana de esta situación”, dijo Cármen Sánchez, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Piura.

Muy pocos colegios en Piura tienen las condiciones óptimas para recibir a los estudiantes. | Foto: La República.

Sánchez agregó que está a cargo de 1655 instituciones educativas “en situaciones deplorables”, como ocurre a nivel nacional. “Sin embargo, no puede decir [a los padres de familia que] no matriculen a sus hijas porque no hay condiciones. Mañana pediré a la directora que nos diga dónde está el documento [donde se solicitó las aulas prefabricadas] para gestionar”, señaló a Canal N.

“La infraestructura educativa es otra pandemia que se debe atender con urgencia y más aún en la crisis sanitaria que vivimos”, escribió en El Peruano Rudolf Giese, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina

Actualmente, de los 54,800 colegios existentes, el 76 % debe ser reforzado estructuralmente o demolido; 21,100 colegios se encuentran en un nivel de riesgo extremo, señaló.

En lo que respecta a los servicios básicos, la situación es más compleja, pues el 60% de los colegios a escala nacional carece de algún servicio, de los cuales el 40% no tiene agua, el 36% no tiene desagüe y el 30% no tiene luz, “una situación que imposibilita el regreso seguro a las escuelas”.