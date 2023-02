Beder Camacho confirma que Pedro Castillo y los congresistas llamados ‘Los Niños’ se reunieron en Palacio de Gobierno

La situación legal de Pedro Castillo se complica cada vez más en el Congreso de la República. Beder Camacho, confirmó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que el expresidente de la República se reunió en reiteradas ocasiones con los parlamentarios de Acción Popular que son los llamados ‘Los Niños’ en Palacio de Gobierno.

“Yo nunca me he reunido con los congresistas, nunca me he reunido con ellos y si hay autorizaciones, es para reuniones con el expresidente (Castillo)”, declaró. De esta manera, el investigado funcionario se refirió a los acciopopulistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

Los legisladores están siendo sindicados por la Fiscalía de la Nación como presuntos autores de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias. Esto porque se habrían beneficiado con contratos y nombramientos en los ministerios de Transportes, Vivienda, Producción, entre otras entidades del Estado.

Camacho enfatizó que si bien en el registro del portal Transparencia las visitas pueden aparecer autorizadas por su persona, las reuniones de los legisladores de la lampa se concretaron con Castillo Terrones, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado.

Caso 'Los Niños' de Acción Popular: hipótesis explica un nuevo transfuguismo que estaría enquistado en el gobierno.

“Las autorizaciones que pueden figurar en el registro de Transparencia, figuran a mi persona, pero eran reuniones que tenían los congresistas con el señor presidente. Yo nunca me he reunido con ninguno de los congresistas mencionados”, sostuvo.

En la misma sesión se tenía previsto que Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Eden Vitón participen con el fin de detallar los nexos con ‘Los Niños’ de Acción Popular, pero hubo una serie de inconvenientes.

Marrufo solicitó una reprogramación porque no tenía abogado. Por su parte, Castillo estaba delicado de salud. Y Vitón anotó que conociera alguno de los parlamentarios acciopopulista y recalcó que renunció a su cargo dentro de Palacio de Gobierno por “motivos personales”.

Aníbal Torres y Zamir Villaverde

En las sesiones pasadas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se presentaron el exprimer ministro Aníbal Torres y el empresario Zamir Villaverde. Torres dijo, en calidad de testigo, que no le consta que los legisladores denunciados hayan recibido algún beneficio por parte del expresidente Castillo.

“Los congresistas que han participado, han intervenido, no han conversado conmigo, salvo alguna rara excepción. El tiempo no alcanza porque vamos recogiendo las inquietudes de las autoridades de la localidad, así como de la ciudadanía”, expresó.

Por su parte, Villaverde anotó que no conoce a ninguno de los parlamentarios de la lampa. “De acuerdo a la pregunta, no conozco a los congresistas y tampoco me he reunido con ellos”, comentó sobre los legisladores Vergara, Doroteo, Espinoza y Flores.

En este sentido, rechazó las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, empresaria también investigada por el Ministerio Público, quien aseguró tiempo atrás que Villaverde sí mantuvo una relación cercana con estos parlamentarios. “No les he entregado ningún dinero [a Vergara, Doroteo, Espinoza y Flores] a razón que no los conozco a estos congresistas investigados”, señaló.

Más involucrados

La Fiscalía de la Nación decidió el pasado 5 de enero ampliar las investigaciones por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública- organización criminal y tráfico de Influencias agravado en el caso Los Niños a más congresistas de Acción Popular.

Según el diario El Comercio también han sido incluidos los siguientes acciopopulistas: Wilson Soto Palacios, Silvia María Monteza Facho, José Alberto Arriola Tueros, Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño e Hilda Marleny Portero López.

Sin embargo, no serían los únicos. Además, el Ministerio Público ha incluido en la carpeta fiscal a los miembros de la bancada Bloque Magisterial que son los siguientes: Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Pasión Neomias Dávila Atanacio, Francis Jhasmina Paredes Castro, Katy Ugarte Mamani, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza y Edgar Tello Montes.

El legislador Américo Gonza (Perú Libre) también ha sido integrado. Finalmente, la lista cierra con los no agrupados Óscar Zea Choquechambi, Carlos Zeballos Madariana y Carlos Enrique Alva Rojas.