Hay todavía 10 playas con “presencia de hidrocarburos”, advirtió la ministra del Ambiente

Ministra del Ambiente habla de 10 playas contaminadas

Desde la playa de Ancón, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, constató este lunes 13 de febrero las evaluaciones realizadas como parte del plan post declaratoria de emergencia por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol a mediados de enero del 2022.

Grupo de empresas pone en riesgo metas de recolección de residuos eléctricos y electrónicos Las firmas se niegan a cumplir acuerdos pactados en marco regulatorio en cuya elaboración también participaron, de acuerdo al Ministerio del Ambiente VER NOTA

“Vamos a constatar las evaluaciones que ya venimos haciendo como parte del plan post declaratoria de emergencia. Hemos realizado 617 muestreos en 25 playas durante en mes de enero, de los cuales 10 todavía tienen presencia hidrocarburos”, señaló.

Remarcó que hay procesos civiles y penales contra la empresa Repsol, que son de inmediata acción y alguna de las cuales ya pagó y otras apeló para no hacerlo. “Respecto a la vía legal, la Fiscalía del Medio Ambiente sigue este proceso. Existen 17 procesos administrativos”, acotó.

La ministra del Ambiente supervisó las zonas afectadas por el derrame de petróleo de Repsol. (Andina)

Además, la funcionaria indicó: “Nos hemos reunido con los pescadores afectados en sus bases, así como en el Ministerio. Este monitoreo será con la participación de ellos, en la cual custodiarán las muestras realizadas. Queremos construir confianza”.

Bono pescador 2023: Quiénes se beneficiarán con los 500 soles que otorgará el Estado Ayuda económica alcanzará a más de 36 mil pescadores de todo el litoral peruano. Conoce aquí los requisitos y todo lo que debes saber de este único subsidio. VER NOTA

Precisó que un primero acuerdo que presentarán a los acaldes y organizaciones de pescadores son los alcances de este monitoreo, cada mes. “Desde nuestro sector, nos hemos comprometido en financiar los EO-RS para mejorar la gestión de residuos sólidos”, agregó.

Raúl Pérez, ministro de la Producción, quien también participó de la actividad en el litoral de Ancón brindó más detalles de los monitoreos realizados a los balnearios.

Algunos pescadores aún reportan la presencia de hidrocarburo en el mar y la arena.

“SANIPES (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera) e IMARPE (Instituto del Mar del Perú) han hecho monitoreos en más de 97 puntos. Los primeros resultados indican que no hay un impacto ya en los peces, pero queremos afinar el estudio para ver si en la pesca rivereña aparecen estos problemas”, informó.

Productor de Yola Polastri fue encontrado muerto tras varios días desaparecido La misma animadora infantil había pedido en sus redes sociales encontrar el paradero de su asistente VER NOTA

Dijo que han aprobado el bono pescador artesanal de 500 soles, pero aclaró que no tiene nada ver con el derrame de petróleo, “ya que estaba coordinado tener una intervención en las condiciones de pesca”.

En tanto, Óscar Vera, ministro de Energía y Minas, enfatizó que es importante acompañar este monitoreo del mar, ya que permitirá mostrar la transparencia de estas actividades que comprometen a la pesca. “Felicito este monitoreo que cuenta con la participación de los pescadores quienes son los más afectados”, comentó.

Los pescadores han sido de los más afectados con esta tragedia ambiental. (Reuters/Sebastian Castaneda)

No exponerse

A fines de enero, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) dio a conocer la lista de las 24 playas que en ese momento estaban contaminadas. Estas iban desde el distrito de Ventanilla hasta las costas del distrito de Chancay.

En la lista figuraban las siguientes playas, a las que se recomendó no exponer la salud de los veraneantes.

- Ventanilla: Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero.

- Santa Rosa: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los Corales.

- Ancón: Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D´onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos.

- Aucallama: Chacra y Mar, Chacra y Mar-Peñón.

- Chancay: Playa el Cascajo-Peralvillo.

Aunque la ministra del Ambiente no especificó de estas cuáles ya no presentan rezagos de hidrocarburo en sus aguas, lo cierto es que aún son 10 las que no son aptas para bañarse. Los expertos en salud afirman que hacerlo podría traer en la persona efectos peligrosos para la piel y el organismo y hasta provocar una severa intoxicación.