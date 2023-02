Día de los enamorados: Cuáles son las 20 frases precisas para conquistar a un hombre

(Freepik)

Ya faltan menos de 24 horas para la llegada del día del amor y muchos ya están alistando sus regalos y sus planes para pasar un bonito día con la persona que hemos escogido como compañera en esta parte de nuestras vidas.

Ahora, teniendo en cuenta que el Perú es todavía un país tradicionalista en muchos aspectos, todavía se tiene la costumbre, o la idea, que solamente es el hombre el que debe tratar de conquistar a una mujer.

Pero bien entrado ya el siglo XXI, a muchos ya les debe haber quedado claro en una sociedad en donde se promueve la igualdad de género, ellas también tienen ese poder de salir a conquistar al hombre de sus sueños y, por qué no, cometer alguna que otra locura de amor.

Es por eso que, a manera de guía para las más tímidas, te presentamos una serie de frases que las puedes usar en el momento que estés con tu persona especial.

Frases de amor

(Freepik)

1 Tal vez no lo sabes todavía, pero desde que te conocí, mi corazón me indicó que eras la persona indicada que buscaba desde hace mucho tiempo.

2 Mi mayor ilusión es tomarte la mano y pasear juntos persiguiendo un bello atardecer.

3 No importa lo que decidamos hacer, siempre que sea contigo, cualquier plan estará bien.

4 Desde hoy empiezo a tener dos corazones, el mío y el tuyo, que protegeré por siempre.

5 El cielo refleja cuando te pienso, porque cada vez que apareces en mi mente nace una nueva estrella.

6 Contigo descubrí que el mejor lugar del mundo para vivir se encuentra entre tus brazos.

7 Creo que la vida te lleva de la mano hacia las personas, lugares y momentos que debes vivir y hace poco ha decidido llevarme hasta ti para unir nuestras manos y la descubramos juntos.

8 No importa en qué lugar del mundo me toque viajar, siempre estarás presente en mi corazón.

9 Nunca creí en el amor verdadero hasta que te conocí y mi corazón me dijo: Es él.

10 Conocerte me animó a darle una nueva oportunidad al amor.

(Freepik)

11 Quiero confesarte algo, pero no sé cómo decírtelo, tal vez, solo deba soltarlo: Eres el hombre más guapo de todo el universo.

12 Si me regalas una mirada, te dejaré ver mi alma. Si me das un beso, te daré mi corazón. Si me das tu corazón, mi amor será tuyo para siempre.

13 Si tu corazón te dice que te haré feliz, tal vez debas escucharlo, si tu cuerpo vibra por el mío, tal vez debas hacerle caso y si tu alma anhela la mía, es que somos almas gemelas destinadas a estar juntas ¿Por qué no nos damos una oportunidad de descubrirlo?

14 Amo ver cómo te esfuerzas para alcanzar tus metas, mi día se alegra al pensar en ti y en lo valiente que eres al enfrentar todas las dificultades, eres un hombre muy especial y digno de admirar.

15 Cada día que pasa estoy más convencida que somos el uno para el otro, tu nombre está grabado a fuego en mi piel y tus besos son los dueños absolutos de mis sueños más locos.

16 Cuando no estoy escribiéndote siento que mis dedos arden de las ganas que tengo de volver a escribirte y saber de ti.

17 No, la culpa no es mía, nadie puede culparme de que me gustes. La culpa es tuya por ser tan perfecto, de estar lejos y estar hecho a mi medida.

(Freepik)

18 Un solo roce de tu mano puede llevarme al paraíso y a la vez, hacerme arder en las llamas más candentes del infierno. No puedo aguantar ni un segundo más con esta distancia que nos separa.

19 Deja que mis palabras te seduzcan, que mis manos dibujen universos en tu piel y que nuestros deseos construyan juntos un paraíso de placer.

20. Cuando el destino nos vuelva a unir, no dejaré que escapes nunca más.