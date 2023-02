Único sobreviviente del crimen en San Miguel rompe su silencio: “Mi abuela dio su vida por mí”

Crimen en San Miguel: sobreviviente rompe su silencio | Panorama

Se revelan nuevos detalles del crimen en San Miguel. El hijo mayor de Israel San Román Doroteo, alias ‘La Tota’, quien fue el único sobreviviente del ataque de sicarios perpetrado contra su padre, rompió su silencio y reveló cómo es que salió ileso del interior del auto que recibió más de una treintena de disparos.

“Muchas personas se preguntan cómo estoy vivo y es porque cuando miré yo para el lado derecho, mi abuela fue la que dio su vida por mí. Reconozco sus rostros, los tengo en mi mente, para nunca olvidarlos, estos delincuentes me han arruinado la vida de una manera que no tiene explicación”, declaró a Panorama.

El joven de 17 años detalló que su abuela lo abrazó y él tuvo que “hacerse el muerto” para salir milagrosamente vivo del feroz ataque. “Y fue así como el último de atrás, el que era gordo, corrió, se metió atrás y dijo: ‘Ahora los quemo a todos’ y comenzó a disparar a mi hermana, a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermano”, relató.

Crimen en San Miguel: Jefe de la Dirincri asegura que sicarios que asesinaron a 'La Tota' y su familia recibirán cadena perpetua. (GEC)

“Lo único que puede hacer es sacar a mis hermanos, auxiliar a mis hermanos, porque mi hermano me hablaba aún y justo ya en el momento que lo dejé en el suelo, me dijo que me cuide y me cerró sus ojitos... Y a mi hermanita que ya le encontré sin signos vitales, pero traté de luchar hasta el último para salvar su vida”, agregó.

Janet Aguirre Doroteo, hermana de ‘La Tota’, también declaró para el dominical y denunció que los hampones detrás del asesinato de sus familiares se han conseguido su nuevo número para amenazar reiteradamente a su sobrino sobreviviente.

“Sí, hemos recibido (las amenazas), diciendo que tiene que matar al último ya, al hijo de ‘La Tota’, el chibolo. El que queda tiene que irse también, que tienen que ‘quemarlo’ (asesinarlo)”, contó la mujer.

El joven de short verde es el hijo mayor de 'La Tota' y único sobreviviente del ataque.

Ella, además, envió un mensaje directo a alias ‘Willy’, quien sería responsable de disparar contra los dos pequeños que iban en la parte posterior del auto.

“¿Por qué regreso el otro desgraciado, maldito? Porque retrocedió y se fue atrás (del auto) contra todos, incluido a dos angelitos que nos tenían nada que ver. Errores de sus padres, bueno errores de sus padres, pues, pero ellos no tenían que pagar la culpa y menos con su vida ”, dijo.

“Así estés libre no vas a poder vivir en paz, por haber matado a mis dos sobrinitos, el de 12 y el de 7 años, que eran los dos angelitos que iban en el carro, y tú viste que iban dos angelitos y, sin embargo, no te importó y le metiste bala y le metiste bala”, añadió indignada Aguirre Doroteo.

Hasta el momento, han capturado a tres de los cinco involucrados en la matanza en San Miguel.

El domingo 5 de febrero, un día antes del crimen a sangre fría, los padres de San Román Doroteo celebraron un año más de casados. Bailaron y se divirtieron en familia, sin saber que sería el último momento que compartirían en vida. Ese lunes 6, ellos se subieron al carro con dirección a una playa de la Costa Verde, donde iban a disfrutar de la arena y el sol de verano.

“Estaban sentados: mi hermano manejando, mi papá al costado de copiloto, mi cuñada atrás de mi hermano, mi sobrinita Cielo y mi sobrinito Yohan, mi mamá y mi sobrino el último ya en la puerta”, detalló la hermana.

Escondido

De acuerdo al informe periodístico, David Durán Larrea, alias ‘Loco Franco’, quien es el principal sospechoso de ser el autor intelectual de este crimen por ajuste de cuentas, estaría escondido en el peligroso barrio de San Judas Tadeo, en el Callao. Una foto revelada da cuenta de la cercanía que tenía con los miembros de la supuesta banda que operaba extorsionando bajo su liderazgo.

En los archivos de la Policía, ‘Loco Franco’ es catalogado como un ranqueado delincuente, dedicado al sicariato, extorsión, venta de drogas y explotación sexual, que operaba en el Callao y en Lima Norte y se le atribuyen, por los menos, diez asesinatos por encargo.