Alfredo Benavides y su imitación a Carlos Vílchez en ‘JB en ATV’: “Podrás, jamás”

Alfredo Benavides y su imitación a Carlos Vílchez en ‘JB en ATV' | ATV

El sábado 11 de febrero, se presentó una nueva edición de ‘JB en ATV’ en el que los divertidos sketch no pueden faltar. Sin embargo, algunos nuevos humoristas se han incorporado al quipo de trabajo y el gran ausente es Carlos Vílchez, quien pasó a formar parte de América Televisión.

El actor cómico ahora tiene un programa propio al mediodía junto a María Pía Copello en el que tocan diferentes temas cada día, por lo que desde el 31 de diciembre del 2022 dejó de ser parte de ATV. Tras ello, Alfredo Benavides volvió a trabajar junto a su hermano y esta vez hizo una divertida imitación.

En uno de los bloques en los que simulaban a varias parejas ingresando a un ‘lujoso’ hotel y que eran interrogados por el recepcionista, un curioso personaje llegó. Se trató de un hombre de rulos, camisa y jean.

Esta figura ingresó al local hablando por teléfono y mencionó antes de colgar: “Podrás jamás”. Esta es la popular frase que usaba Carlos Vílchez con su personaje de ‘La Carlota’. Además, se animó a dar unos pasitos de baile, tal cual lo hacía su excompañero. Con estas referencias, fue una clara imitación del ahora conductor de ‘Mande quien Mande’.

Alfredo Benavides imitó a Carlos Vílchez. (ATV)

Alfredo Benavides encaró a su hermano por llamarlo tras la salida de Carlos Vílchez

El sábado 28 de enero, se emitió la secuencia ‘5 cosas que no me gustan de ti’ en ‘JB en ATV’, donde los cómicos decidieron decirse más de una verdad frente al otro. En ese momento, muchos no dudaron en expresar diversas molestias privadas en plena grabación del programa.

Pero, uno de los momentos que llamó la atención fue en ‘enfrentamiento’ entre Alfredo Benavides y Jorge Benavides, caracterizado como la Tía Gloria. Allí, el popular ‘Niño Alfredito’ aprovechó el momento para revelarle una molestia que tenía guardada.

Desde un inicio advirtió que no valía picarse, porque advertía tener una declaración bastante fuerte. Pero, en las primeras declaraciones se reclamaron situaciones pequeñas como no contestar el WhatsApp o dejar que el hermano pague la cuenta, pero al final Alfredo se fue con todo y señaló una afirmación fuerte.

“Lo que no me gusta de ti es que me has etiquetado, has dicho que te llamo, te molesto, te pido chamba, cuando, en esta oportunidad, el que me has llamado eres tú porque se te fue el Vílchez y porque ahora me necesitas”, señaló el cómico ante su hermano, desatando el alboroto entre todos el elenco.

Esta revelación causó las risas de Jorge Benavides, quien escuchó atentamente lo dicho por su hermano. Finalmente, Alfredo agregó en tono sarcástico: “Qué descargado me siento”.