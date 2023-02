Dalia Durán contó la terrible pesadilla que vivió al lado de John Kelvin desde que salió de prisión

Dalia Durán rompe su silencio y habla sobre el mal comportamiento de John Kelvin. | Magaly Tv: La firme.

Dalia Durán está decidida en demandar a John Kelvin por difamación. Luego que el cantante de cumbia fuera detenido por haber agredido verbalmente a su exesposa, violando así el recurso de restricción, la cubana rompió su silencio en el programa de Magaly Medina para revelar los duros momentos que pasó a su lado.

“Espero que la justicia en este caso tome todo en cuenta porque yo no voy a esperar terminar en un saco descuartizada como están terminando todas las mujeres”, expresó en un inicio mediante una llamada telefónica.

Según Dalia Durán, desde que concilió con su exesposo, en aquella reunión donde se los vio brindando en un restaurante y por el que fue muy criticada, el cantante de cumbia empezó a portarse mal. No solamente con ella, sino también con sus hijos.

“Hay un correo donde yo le reclamo a él, donde él me envía a las bebés sin calzón y sin calzoncillo y yo le reclamé. Entonces, tú no puedes andar por la vida por un día que pasas con tus hijos postear miles de historias, dándotela de gran padre cuando la realidad es otra”, expresó.

Dalia Durán rompió su silencio tras detención de John Kelvin.

Eventualmente, los problemas se incrementaron con insultos de por medio. En diciembre de 2022, la cubana decidió demandar a John Kelvin por maltrato psicológico en contra de ella y de su hijo mayor, de 13 años de edad.

“Denuncia que su menor hijo viene siendo maltratado psicológicamente por parte del progenitor Jonathan Sarmiento Llanto, el mismo que le habla mal de su mamá, igual que los familiares paternos. Asimismo, las veces que lo visita suele pasar las horas con diferentes personas y en las redes sociales lo insultan, haciendo que su menor hijo entre en depresión y estrés postraumático. La denunciante indica también que su aún esposo la agrede verbalmente mediante correo electrónico al referirse de mala manera hacia su persona”, señala el parte policial.

El último episodio sucedió en febrero de este año, cuando John Kelvin llegó a su departamento para recoger al menor de 13 años. Al encontrarse con Dalia Durán en la puerta, el cumbiambero empezó a insultarla. De acuerdo con la modelo de 37 años, los improperios fueron escuchados por sus gemelas, de solo 6 años de edad, quienes rompieron en llanto.

“Yo ya decidí que no deseo verlo, que no deseo tener contacto con él, y se lo hice saber con el último mail que le mandé, donde ya lo bloqueé. El hombre no entiende, sigue viniendo. Lo último que pasó fue eso, yo estaba viniendo del mercado con las nenas y no esperó que mis hijas suban, delante de los bebés. A él no le importa, él es así, un abusivo. Es un patán de lo peor y te apuesto que no soy la única. Si conmigo, que soy la madre de sus hijos, es así, imagínate con otras chicas”, sostuvo indignada.

John Kelvin podría regresar a la cárcel.

Niega haberle enviado videos íntimos

En su defensa, John Kelvin aseguró que dejó de comunicarse con su expareja mediante correos electrónicos porque, supuestamente, la cubana no hacía más que mandarle fotos y videos íntimos. “Me pedía que vaya a su domicilio, que me extraña, que me ama y que regrese con ella. Yo tengo todas esas pruebas”, expresó en el juzgado.

Dalia Durán ha negado lo dicho. “Al último que le mandaría videos sería a él. Yo no le he mandado videos íntimos a ninguna persona, yo no suelo dedicarme a ningún trabajo de enviar videos, y mucho menos a él. De verdad, el hombre está enfermo”.