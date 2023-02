Congreso: estos son los candidatos que podrían asumir la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva

Congreso: estos son los candidatos que podrían reemplazar a Digna Calle y asumir la segunda vicepresidencia. Foto: Andina/ Composición Infobae

La renuncia de Digna Calle (Podemos Perú) a la segunda vicepresidencia del Congreso de la República ha llevado a que los parlamentarios tengan que elegir un nuevo miembro. En este sentido, diversas bancadas se han reunido para que presenten a su candidato hasta este jueves 9 de febrero a las 16:00 p.m., hora que vence el plazo.

El presidente de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, anunció que se votará mañana 10 de febrero, a quien reemplazará a Digna Calle a partir de las 16:00 p.m. Ante ello, los partidos presentaron de manera oficial a su candidato.

En la mañana, el grupo parlamentario Somos Perú informó que su candidato será Alfredo Azurin Loayza, quien también se ha mostrado en contra de un adelanto de elecciones para este 2023 y pidió a la presidenta Dina Boluarte a no ceder al “chantaje” tras las manifestaciones que se realizan en las regiones del país.

Alfredo Azurin Loayza será el candidato de Somos Perú

Otra parlamentaria que busca ocupar el sillón de Calle es Silvia María Monteza Facho (Acción Popular). La legisladora había anunciado que sus compañeros la habían indicado que sería una posible candidata, a lo que ella manifestó que toma con “humildad” y se califica como una “mujer de diálogo”. Esta tarde, el partido la oficializó.

“Yo quiero agradecer públicamente a la bancada de Acción Popular por ese apoyo en esta elección que hemos tenido. (Quiero) decirles que vamos a trabajar consensuadamente por el bien del país. Vamos a sumir con mucha responsabilidad y humildad, seremos las personas que estrechemos esos lazos de unidad en el Congreso de la República”, declaró Monteza.

Silvia María Monteza Facho es la candidata por Acción Popular.

Perú Libre, el partido con el que Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno, no presentará ningún candidato. “Perú Libre no va a presentar candidato”, afirmó su líder y sentenciado Vladimir Cerrón. Además, no descartó que los legisladores se abstengan o apoyen a uno de sus colegas.

Por otro lado, la bancada de Avanza País ha indicado no presentaría a un candidato, pero apoyaría a partidos de centro. De la misma manera, anunció Alianza para el Progreso a través de su vocero Alejandro Soto, quien también precisó que Álex Paredes, de Bloque Magisterial, podría postular.

Hasta el momento, otras agrupaciones no se han pronunciado sobre el tema. En las próximas horas, vencerá el plazo para oficializar al candidato de cada bancada.

Silvia Maria Monteza Facho sería la candidata por Acción Popular|VIDEO: Canal N

Vacancia de Digna Calle

La Mesa Directiva anunció la vacancia de Digna Calle el último miércoles 8 de febrero tras presentar su renuncia a la segunda vicepresidencia. De acuerdo con sus declaraciones, la congresista decidió dar un paso al costado por el archivamiento del adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución.

“Los congresistas y la presidenta de la República no quieren hacerse responsable de la crisis que afronta el país. Hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y veinte horas de debate, sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación. Está claro que no quieren irse ni renunciar al sueldo ni a los privilegios”, afirmó.

Además, aseveró que sus colegas parlamentarios se aferran al cargo por “los beneficios económicos” e indicó que más de “90 congresistas han mejorado sus ingresos”. Este sería el motivo por el cual no aprueban una adelanto de elecciones.