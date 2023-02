‘Mande quien Mande’ con Maria Pía Copello y Carlos Vílchez: Cuánto rating logró el primer programa

‘Mande quien Mande’ se estrenó este 6 de febrero.

Este lunes 6 de febrero se estrenó ‘Mande quien Mande’ con Maria Pía Copello y Carlos Vílchez, espacio que llegó para ocupar el horario del fenecido espacio ‘En Boca de Todos’. Los conductores hicieron su primera presentación con tres invitados: Gabriel Soto, Rebeca Escribens y Austin Palao.

Pese a que los usuarios de las redes sociales criticaron que la primera emisión haya cortado la transmisión de la telenovela ‘Rubí', el programa logró ubicarse en el noveno puesto. El espacio alcanzó los 8.1 puntos de rating en Hogares Lima y 7.5 en Hogares Lima +6 ciudades.

‘Rubí' se ubicó en la casilla número 10, con 7.6 puntos de rating Hogares Lima y 7.4 en Hogares Lima +6 ciudades. El primer lugar ocupó una vez más ‘Al Fondo Hay Sitio’, con 22.1 puntos de rating Hogares Lima y 22 en Hogares Lima +6 ciudades.

Reacciones en redes

‘Mande quien Mande’ ha logrado gran acogida en su primer programa, pero también ha recibido algunas críticas de parte de los cibernautas, no solo por interrumpir su telenovela protagonizada por Bárbara Mori, sino también por notar la incomodidad del primer invitado del espacio, el mexicano Gabriel Soto.

“Estaba tan concentrada viendo la muerte de Héctor en Rubí y América (TV) me corta para poner a María Pía”, “No puede ser que solo den media hora de Rubí por mostrar ese programete de María Pía y la Carlota”, “Apaguen su TV en forma de protesta al corte de escenas de Rubí”, “No me corten Rubí, caracho”, fueron algunos comentarios sobre el abrupto corte de ‘Rubí’ antes del estreno de ‘Mande quien Mande’.

Rubí termina abruptamente y empieza Mande quien Mande. América TV

Respecto al galán de telenovelas, los usuarios evidenciaron su incomodidad, pues la producción lo confundió con Sebastián Rulli. En otra ocasión, le pidieron hacer una escena de Rubí, novela en la que no participó. Tras ello, se mostró una nota sobre la crianza de cerditos en casa, momento en el que Gabriel Soto no tenía participación alguna. Lo mismo sucedió con la presencia de Austin Palao, ya que el actor no conocía a la figura peruana y no sabía cómo intervenir.

“Qué incómodo están haciendo sentir a Gabriel Soto, todo es tan improvisado, preguntas básicas sobre su físico”, “¿Alguien me explica que tiene que ver ese cerdo con Gabriel Soto? Al menos háganle un homenaje con todas sus novelas”, “El programa cometió su primer blooper en la imagen de presentación de Gabriel Soto pusieron la de Sebastián Rulli”, “Pobre Gabriel Soto se le notó muy incómodo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.