Aníbal Torres reveló que no le pedían identificarse para viajar en avión de Fuerza Aérea

El expresidente del Consejo, Aníbal Torres, fue citado este último lunes 6 de febrero ante la Comisión de Defensa del Congreso para que responda sobre las presuntas irregularidades del uso de los aviones. Esto luego de revelarse que una persona llamada ‘Lay Vásquez Castillo’ viajó junto al exmandatario Pedro Castillo en un vuelo oficial.

Asimismo, el DNI de esta supuesta persona no coincidía con los datos, por lo que en este entonces se precisaba que se trataría de un “error material”. En esta sesión, el extitular reveló que antes de subir al avión no se le solicitaba su documento, porque ya lo conocían.

“Ingresábamos directo a la aeronave, ya nosotros aparecíamos en la relación de pasajeros. Y todos los ministros éramos conocidos allí, ya no nos identificábamos”, aseguró Torres ante la interrogante que le planteó Diego Bazán, presidente de este grupo de trabajo.

En este sentido, tampoco se habría pedido a los otros pasajeros que también viajaron y que se presume fue el sobrino del expresidente chotano. Por su parte, la Fuerza Aérea del Perú indicó que colaborará con la Fiscalía de la Nación.

Niega conocer a sobrinos

Sin embargo, el Centro Liber también revelaba otros nombres que habían viajado junto a las autoridades del Ejecutivo. Entre ellos Henry Shimabukuru Guevara también abordó el vuelo a Jauja, pero Torres no recuerda que haya viajado el exasesor del Gabinete en la sombra del exmandatario Pedro Castillo.

“En cada vuelo, qué personas viajaron; sinceramente, no (sé). Al ingresar a la aeronave no paso a saludar a cada uno de los pasajeros o a preguntarles quién es o que se identifique”, aseguró.

Además, otra de las personas que viajaron fue la activista Lourdes Huanca, pero no era representante de una entidad. En este sentido, se le hizo la consulta si advirtió al expresidente Castillo que no estas invitaciones no “resultan siendo regulares”.

“Siempre hemos hablado de que personas extrañas no pueden viajar en las aeronaves, pero siempre se puede hacer una invitación a una autoridad de la localidad, alcalde (...). Si son personas ajenas a la labor que realizábamos, resulta una cuestión irregular”, mencionó.

El extitular indicó que en caso haya existido estos supuestos viajes, se tienen que “investigar”. Asimismo, negó conocer a los sobrinos del exmandatario, quien uno de ellos se encuentra prófugo de la justicia.

Cabe recordar que, el entonces ministro de Defensa, Daniel Barragán, calificó como “un error”, debido a que la persona encargada registró mal el nombre de uno de los sobrinos. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar para determinar sobre un presunto encubrimiento ante los delitos que era acusado el familiar.

Por otro lado, mencionó que se podría desatar “una guerra civil” tras las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola. En este caso, afirmó que solo “echan gasolina al fuego”.