Partidos de hoy, lunes 6 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, lunes 6 de febrero: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy lunes 6 de febrero se llevarán a cabo diversos partidos de fútbol en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, continuará la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1. Asimismo, se realizará una jornada más de la ronda final del Sudamericano sub 20 de Colombia.

Sport Boys y Unión Comercio abrirán el día en el estadio Alberto Gallardo. Los ‘rosados’ confirmaron que jugarán dicho encuentro e irán en búsqueda de sus primeros tres puntos de la temporada, sin embargo, no la tendrán fácil contra un equipo que recientemente consiguió el ascenso.

Universidad César Vallejo vs Alianza Atlético será el último partido del campeonato peruano de este lunes. Los ‘poetas’ llegan con mejor preparación que los ‘churres’, pues realizaron una gira internacional de la mano de su técnico Sebastián Abreu donde enfrentaron a clubes de Uruguay y Argentina.

Los 'poetas' participarán de la Copa Sudamericana 2023.

En cuanto al Sudamericano sub 20 que se viene realizando en tierras colombianas, habrán tres cotejos. Primero se cruzarán Venezuela y Uruguay. Luego Paraguay y Brasil harán lo propio. Por último, Colombia y Ecuador se verán las caras.

El certamen de la Conmebol ya se encuentra en sus últimas fechas y, por el momento, los brasileños y uruguayos marchan primeros con seis puntos. Seguidos por los colombianos con 3 unidades. Los paraguayos y venezolanos luchan por el último boleto al Mundial de la categoría de Indonesia.

Las primeras cuatro selecciones clasificarán al Mundial sub 20.

Por otro lado, se cerrará la jornada 20 de LaLiga Santander con el duelo entre Rayo Vallecano y Almería en el estadio de Vallecas. Ambos conjuntos tratarán de sumar puntos y acercarse a la zona de clasificación a un torneo internacional.

El campeonato español viene siendo liderado por Barcelona de Xavi Hernández, que goleó 3-0 a Sevilla, con 53 puntos, y es seguido por su clásico rival, Real Madrid, el cual cayó por la mínima diferencia ante Mallorca.

Por último, la fecha 2 de la Liga Profesional Argentina culminará hoy, la cual tuvo muchas sorpresas, pues grandes como Boca Juniors, River Plate y Racing no pudieron ganar sus respectivos compromisos.

Los dos partidos del torneo gaucho son los siguientes: Gimnasia vs Defensa y Justicia y Huracán vs Banfield. De las cuatro escuadras, el ‘globo’ es el único que puede trepar a lo más alto de la tabla y acompañar a Lanús y Godoy Cruz con seis puntos.

Partidos de la Liga 1

- Sport Boys 2-1 Unión Comercio (Finalizado)}

Los 'rosados' remontaron 2-1 y se quedaron con los tres puntos en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: YouTube).

- César Vallejo vs Alianza Atlético (15:30 horas / Liga 1 Max, DirecTV)

Partidos del Sudamericano sub 20

- Venezuela sub 20 vs Uruguay sub 20 (15:00 horas / DirecTV)

- Paraguay sub 20 vs Brasil sub 20 (17:30 horas / DirecTV)

- Colombia sub 20 vs Ecuador sub 20 (20:00 horas / DirecTV)

Partidos de la Liga Profesional Argentina

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Defensa y Justicia (16:00 horas / Star+)

- Huracán vs Banfield (19:30 horas / TyC Sports)

Partidos de LaLiga Santander

- Rayo Vallecano vs Almería (15:00 horas / DirecTV)

Partidos de la Serie A

- Hellas Verona 1-1 Lazio (Finalizado)

- Monza vs Sampdoria (14:45 horas / Star+)