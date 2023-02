Exembajador del Perú en Estados Unidos asegura que el gobierno de Dina Boluarte perdió legitimidad

Exembajador Oswaldo de Rivero cuestiona a la presidenta Dina Boluarte.

El exembajador del Perú en Estados Unidos, Oswaldo de Rivero, sostuvo que los más de 50 muertos que se han registrado por las protestas en el país ponen en tela de juicio la legitimidad política del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien se niega a renunciar al cargo.

El 62.8% de peruanos considera que Dina Boluarte debería renunciar a la presidencia de la República Según los resultados de la encuesta de CPI, la mandataria tiene una desaprobación del 70.6% en menos de dos meses. Además, El 31.6% de la población la señala como la responsable de la grave crisis política. VER NOTA

“Un régimen que mata muertos (sic) es una democracia fallida. Ninguna democracia mata a sus muertos (sic). Si bien la señora Boluarte es legalmente presidenta del Perú, desde el punto de su acción y su política, está perdiendo legitimidad”, apuntó al diario La República.

El diplomático cuestionó el manejo diferenciado que el Ejecutivo ha tenido de las protestas en Lima y las regiones.

César Hildebrandt explica por qué Dina Boluarte no renuncia a la presidencia: “Puede ir presa” El periodista de investigación indicó que la mandataria sabe que puede ser procesada por ser autora mediata de las más de 50 muertes que se han dado durante las protestas sociales. Además, apuntó también sus críticas contra la Fiscalía de la Nación. VER NOTA

“Hay cero muertos en los barrios importantes de Lima y casi media centena en otro lado. Eso demuestra, más que nunca, que la protesta es justa. El país está tan seccionado entre la gente pudiente y la gran masa, que (...) si protestan, te disparan. Eso ha chocado mucho afuera”, agregó.

Un policía detiene a un manifestante de oposición al gobierno en Lima, Perú, el jueves 26 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por los manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. (AP Foto/Martín Mejía)

Para Rivero, el Gobierno de Boluarte no se da cuenta que resulta complicado ofrecer una justificación a la cantidad considerable de víctimas ante la comunidad internacional.

Raúl Molina presentó su carta de renuncia al gabinete técnico de la presidencia de la República El ex viceministro de gobernanza territorial le pidió a la presidenta Dina Boluarte que no puede haber diálogo sin haber establecido responsabilidades por las más de 50 muertes durante las protestas. VER NOTA

“Este Gobierno no se ha dado cuenta de eso, la misma canciller Ana Gervasi no se da cuenta de que eso es la cosa más difícil de convencer. ¿Por qué mataron a las personas? El secretario general de Naciones Unidas ha salido y dicho que está perturbado por lo que pasa en el Perú y pide inmediatamente que (…) se inicie una investigación totalmente internacional”, alegó.

El exembajador peruano apuntó que no se tienen pruebas que agentes extranjeros financien las movilizaciones en el país. “No está probado que hayan grupos terroristas verdaderamente exquisitos que estén planeando estratégicamente cómo parar el Perú. No, no”, acotó.

De Rivero consideró que la única salida a la crisis pasa por la renuncia de Boluarte luego que el Congreso no haya aprobado el adelanto de las elecciones generales para este año.

Congreso de la República

“Yo creo que es la única salida después de lo que está haciendo el Congreso —el archivamiento de cuatro PL que buscaron la prontitud de los comicios. También creo que ella tiene temor de que la enjuicien. La verdad es que, si Boluarte no lo hace —como ha pedido el secretario general de Naciones Unidas, una investigación internacional, transparente y que identifique a los culpable de la matanza—, va a perder totalmente la poca legitimidad que tiene”, finalizó.

Cuestionó a la Cancillería

De otro lado, el exrepresentante peruano en Estados Unidos criticó la misiva enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a a las misiones diplomáticas en el exterior, el pasado domingo 30, para pedirles un “adecuado” trabajo sobre la imagen institucional del Perú en medio de la crisis política y social.

El documento fue enviado por el embajador y viceministro de la cartera, Ignacio Higueras Hare, y señala que apenas quince embajadas peruanas en el extranjero cumplieron, a cabalidad, con dicha tarea.

“Constato, con extrema desazón, que las instrucciones impartidas, respecto a la necesidad de comunicar adecuadamente la situación política y social por las que atraviesa el Perú, han sido cumplidas por un número muy reducido de misiones en el exterior”, se lee en el texto difundido por diario Correo.

Al respecto, De Rivero señaló lo siguiente: “Es una conducta punitiva y autoritaria creer que los embajadores del Perú tienen que decir lo que ellos piensan. (El Gobierno) no puede construir nada después de que la gente haya protestado masivamente por todo el Perú. No pueden tapar esta realidad con un dedo y comenzar a decir que hay una serie de terroristas. Ellos no entienden que los grandes diarios americanos y europeos han enviado gente al Perú”, finalizó.