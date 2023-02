Liga 1: Federación informó que el Consorcio fue autorizado vía notarial para transmitir los partidos

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer que autorizó al Consorcio del Fútbol Perú (CFP) a transmitir los partidos de local de cuatro clubes de la Liga 1 a través de dos cartas notariales remitidas en enero y febrero 2023, sucesivamente.

“La Federación remitió una carta notarial al Consorcio Fútbol Perú para reiterar su autorización para la transmisión de los partidos de local de los clubes Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci”, citó la FPF en la publicación de la cuenta de Twitter oficial.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que con fecha 11 de enero, remitió una comunicación oficial al Consorcio Fútbol Perú (CFP) dando autorización para la transmisión solo de los partidos de local de los clubes con los que tiene contratos vigentes reconocidos (Universitario, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal)”, citó el comunicado de la Federación.

“En reiteración a ello, el 2 de febrero de 2023 envió una carta notarial al CFP autorizando que pueda transmitir los partidos programados de esta semana: Universitario vs Academia Cantolao, Sport Boys vs Unión Comercio, Deportivo Municipal vs Carlos A. Mannucci, así como los de las siguientes fechas”, concluyó el documento.

Comunicado de la Federación respecto a los derechos de televisión

Walk Over en la Liga 1

El pasado jueves 3 de febrero, siete clubes de la Liga Profesional del Perú (LFP) emitieron un comunicado en el que anunciaron la decisión de no participar en el campeonato peruano.

Alianza Lima, Sport Boys, Deportivo Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar y Municipal se plegaron a la medida de protesta por los derechos de televisión de la Liga 1 en controversia entre los clubes, el Consorcio del Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El objetivo es el retiro de la medida cautela a favor del ente del fútbol peruano en proceso de judicialización.

Tras el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, en el primer partido de la jornada entre Cusco Fc y Ayacucho FC, se cumplió la advertencia. El club cusqueño no se presentó al duelo y se llevó a cabo el primer ‘Walk Over’ de la competencia.

El inicio de la Liga 1, que coincidió con la tercera fecha, contemplaba la realización de nueve partidos. Sin embargo, con la medida de fuerza de los clubes en mención, solo se realizarán dos de ellos, hasta el momento. Inclusive el clásico de la fecha entre Sporting Cristal y Alianza Lima está comprometido. Los ‘blanquiazules’ no disputarán el compromiso.

Universitario de Deportes compartía la opinión de los siete clubes en relación a no presentarse al inicio de la Liga 1. No obstante, decidieron variar su postura y el administrador del club, Jean Ferrari, confirmó que jugarán ante Academia Cantolao en el estadio Monumental de Ate desde las 15:30 horas.

“Somos respetuosos de las indicaciones de FIFA. No podemos mezclar la parte comercial con la deportiva, porque sería ir contra nuestro ente rector, representado por la Federación Peruana de Fútbol, donde hay reglamentos, donde un ‘walk over’ no te lo devuelven, donde tres puntos no te los devuelven. Por eso, nosotros estaremos presentes en el campo de juego enfrentando esta tercera fecha contra Cantolao. Somos firmes en la posición y respetamos las normas”, explicó el administrador de Universitario.

Se prevé que el otro partido que se llevará a cabo será entre la Universidad César Vallejo y Alianza Atlético de Sullana en el estadio Mansiche de Trujillo. el próximo lunes 6 de febrero desde las 15:30 horas.

Desenlace de la fecha 3 de la Liga 1

La tercera jornada podría terminar con seis partidos más sin disputar y con 12 clubes involucrados en sendas consecuencias por ‘walk over’ (WO). Los ganadores sumarán tres puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1 y los que no se presenten perderán el duelo por un marcador de 3-0 en contra.

Posibles WO en la jornada

Sábado 4 de febrero

- Atlético Grau vs FBC Melgar (WO)

- UTC vs Cienciano (WO)

- Deportivo Garcilaso vs Binacional (WO)

Domingo 5 de febrero

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (WO)

Lunes 6 de febrero

- Sport Boys (WO) vs Unión Comercio

Martes 7 de febrero

- Deportivo Municipal (WO) vs Carlos A. Mannucci