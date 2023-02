Vivian Baella tras ganar torneo de fisicoculturismo: “Atrevernos a hacer cosas que jamás pensaste”

Vivian Baella ganó en dos categorías en el Miss & Míster Lima que se realizó en el Colidero Dibós. (vivianbaella)

Sigue cosechando logros. La ex voleibolista peruana Vivian Baella cambió los mates por una carrera en el fisicoculturismo y su camino en este deporte la ha llevado a colgarse varias medallas. La ex ‘Matadorcita’ dejó el vóley profesional en 2018, y desde hace cinco meses viene entrenando en el mundo fitness. En noviembre del 2022 se coronó Campeona Absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022.

Ahora, el último fin de semana volvió ganar un torneo. Esta vez fue en el Campeonato Nacional Miss y Míster Lima 2023. En un total 47 categorías, donde participaron hombres y mujeres, Baella fue doble ganadora al conseguir los títulos en Bikini Senior más de 1.69 cm y Fit Model.

Luego de las buenas actuaciones en los diversos torneos, la ex seleccionada nacional mantiene la ilusión de vestir de nuevo la ‘blanquirroja’, aunque esta vez en una nueva disciplina deportiva. “Llevo en este deporte hace cinco meses y gracias a Dios logré mi primer objetivo del año. Ahora mi próxima meta es ser seleccionada para volver a representar a mi país”, apuntó la ex voleibolista.

Baella confesó en su cuenta de Instagram que su participación en la categoría Fit Model salió de último momento, pero eso no impidió que logre llevarse el título. “Les cuento que mi presentación en esta categoría para nada estaba planeada. Todo surgió cuando el viernes mi entrenador me muestra el vestido y junto con mi coach me dicen que me lo pruebe. El resultado fue que finalmente me dijeron que me presentaría para la categoría Fit Model. Y es que a veces todo se resume a eso, a atrevernos a hacer cosas que jamás pensaste que podrías cumplirlas. Categoría desbloqueada”, citó la fisicoculturista peruana su red social.

Vivian Baella y el vóley

Vivian Baella inició su carrera en el vóley en las categorías juveniles de la selección peruana logrando la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano sub 18, luego en su camino con la ‘bicolor’ logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvieron como sede a Singapur. Además, de defender los colores de Perú, jugó por Alianza Lima, Regatas Lima, entre otros.

“Yo decido dejar el vóley porque me sentía cansada físicamente, de hecho yo tenía 26 años en el 2018 cuando yo decido dar un paso al costado, todavía no me consideraba tan vieja, pero ya tenía dolores en el cuerpo que estaban constantemente, como por ejemplo en el hombro y en la rodilla”, confesó Baella tras una consulta en su cuenta de TikTok y recalcó que el factor económico también la llevó a buscar otras opciones. “No sé si todos lo sepan pero el vóley en el Perú no es profesional, es decir que el contrato con tu club es netamente de palabra, no te da seguridad de que si te pasa algo, te vayan a respetar”, añadió.

Luego de estar alejadas de las canchas se dedicó a trabajar como tripulante de cabina hasta que encontró una nueva pasión deportiva. Baella ganó su primera competencia de fisicoculturismo en noviembre de 2022. La deportista obtuvo el título de Campeona Absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022.

“Cuando dejé de jugar voleibol siempre quise encontrar un deporte que se adecue a mi estilo de vida, pero que también me encante. En este camino y tratando de llevar una vida saludable entre el gimnasio y buena alimentación encontré el fisicoculturismo y me encantó. No solo es un deporte que reta en lo físico sino también en lo mental y ese es el reto que hizo que lo intentara”, escribió la ex voleibolista tras ese campeonato.