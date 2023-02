Magaly Medina y su clara indirecta a Andrea Llosa: “Compartimos temas y nos quitamos entrevistados”

Magaly Medina y su clara indirecta a Andrea Llosa | ATV. Magaly TV, La Firme.

Este martes 31 de enero, Magaly Medina felicitó a ‘Esto es Guerra’ por demostrar que son una “familia” al juntar a Patricio Parodi y Austin Palao en un mismo set. En medio de su discurso, la periodista de espectáculos no dudó en enviarle una clara indirecta a Andrea Llosa, con quien ha estado enfrentada a pesar de ser compañeras del canal.

“Ya se viene San Valentín, todos son amigos y no pasó nada. Todos se intercambian las novias en el mejor ambiente de amistad, compañerismo y competencia. Hoy es mi novia, mañana es la tuya, después puede ser la otra. Puede ser novio de una y la otra se cansa, se lo regala. Son una familia disfuncional, pero familia”, comentó con sarcasmo en referencia a los chicos reality.

Pronto, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ aseguró que ATV también es una familia “disfuncional” porque “nos queremos y nos peleamos, pero estamos unidos”. Con la misma ironía, agregó:

“Compartimos temas, nos quitamos entrevistados, pero seguimos siendo una familia, por favor. Nos queremos igual. Todos luchamos por una misma causa, la audiencia, el rating, el segundo lugar de la TV peruana. Así es la televisión, ¿para qué fingir lo que no somos? Somos todos familia y ¡cómo nos queremos, ja, ja!”.

Magaly Medina envió tremenda indirecta a Andrea Llosa, su compañera en ATV.

Magaly Medina continuó con la programación de su programa. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas por la teleaudiencia.

Desde que Andrea Llosa tuvo en su set a Dayanita, en septiembre de 2021, la ‘Urraca’ ha manifestado su malestar por tocar temas parecidos- de farándula- en un horario muy pegado. Además, acusó indirectamente a su compañera de haberle “robado” a su entrevistada.

“Nosotros la convencimos y le prometimos que si yo tenía que viajar personalmente a la selva, íbamos a ir todos de este programa. Al día siguiente, por cosas que no comentaré en este programa, fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá, cuando ya se había tirado la toalla. Así es la televisión, no siempre la competencia está afuera, a veces también está en la casa y se arrebatan las cosas”, señaló en aquel entonces.

Magaly Medina y Andrea Llosa tuvieron en su set a Dayanita.

Andrea Llosa tomó distancia

Previamente, Infobae conversó con la conductora de ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ sobre Magaly Medina, quien reveló en su programa que Renato Tapia tiene un hijo extramatrimonial y se niega a firmarlo, pese haberle hecho una prueba de ADN. ¿Hay problema entre ellas por compartir temas parecidos?

“No y está bien que lo haya tocado. Está bien que lo toque cualquier otro programa que no sea necesariamente el de Magaly. Los personajes no nos pertenecen, ni las personas nos pertenecen. Cada quien elige dónde quiere salir. No es fácil pararse delante de una cámara, (Daniela Castro) lo hace porque quiere justicia para su hijo. Lo puede hacer en el programa de Magaly, en nuestro programa, lo puede hacer en otro canal, donde ella quiera y donde se sienta más cómoda,” nos respondió.

“Creo que cada quien tiene que manejar su propio espacio, creo que lo hace muy bien, por eso tiene tantos años en la televisión. Es una persona a la que respeto y respeto lo que hace”, agregó Andrea Llosa sobre la ‘Urraca’.