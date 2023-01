Futuro incierto de la Alianza del Pacífico por conflictos diplomáticos de los países integrantes con Perú

Alianza del Pacífico

El 28 de abril del 2011, la Alianza del Pacífico nació gracias a una iniciativa entre Perú, Chile, Colombia y México. Según la Declaración de Lima, la intención del nuevo bloque era “alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus países”.

Dina Boluarte habló de las protestas, Pedro Castillo y por qué dijo que Puno no es el Perú La presidenta de la República reiteró que no tiene responsabilidad política en las más de 60 muertes registradas en las manifestaciones contra su régimen, responsabilizó a la izquierda de la vacancia del exmandatario y mencionó que se malinterpretó sus palabras con la región del sur. VER NOTA

Además, se comprometieron a “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. Sin embargo, a casi doce años de su creación, la alianza pasa por un momento crítico que pone su futuro en la incertidumbre.

En noviembre del año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debía entregar la presidencia de la alianza al Perú en México. Sin embargo, no se llegó a dar porque el Congreso rechazó autorizar el viaje al expresidente Pedro Castillo por 51 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones.

Pedro Castillo se victimiza y asegura que es “prisionero político” del gobierno de Dina Boluarte En una carta publicada en sus redes sociales, agradeció también a los mandatarios de Colombia, Bolivia, Honduras y México que condenaron su detención ejecutada tras el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. VER NOTA

Tras esta decisión, AMLO propuso la cancelación de la cumbre. “Que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente de Perú y entonces vamos a proponer eso o buscar otra opción”, indicó.

Gustavo Petro, Pedro Castillo y Andrés Manuel López Obrador.

Además, el mandatario de México deslizó la idea de que iba a consultar con los demás miembros de la Alianza del Pacífico para tomar una decisión final, lo cual se fijó después en que con sus homólogos de Chile y Colombia iban a venir al Perú el 14 de diciembre del año pasado.

Cancillería pide a embajadas peruanas frenar la ‘narrativa falaz y distorsionada’ sobre la situación del país Solo el 25% de estas instituciones en el exterior cumplieron con comunicar, “adecuadamente”, los pormenores del panorama social y político del Perú, según la entidad. VER NOTA

Por esas semanas, AMLO ya opinaba con mayor frecuencia sobre la situación del Perú. En más de una ocasión consideró que había “racismo” detrás del intento de la “élite” y los “conservadores” para destituir al expresidente Castillo.

“A ellos lo que les interesa son sus privilegios, y sobre todo el privilegio de mandar, y más en este caso que lo consideran de la sierra, se le añade el racismo, entonces no lo quieren”, declaró el mandatario. “Como no tiene mayoría (Castillo), ahí está sin poder hacer nada, y al conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país”, apuntó.

Autogolpe frustró todo

Cuando la transferencia de la presidencia de la Alianza del Pacífico se iba dar, el exmandatario Pedro Castillo ejecutó su fallido autogolpe de Estado por el cual cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Canciller Ana Cecilia Gervasi se pronuncia por la presidencia de la Alianza del Pacífico | RPP TV

Con Castillo en la cárcel, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió las riendas del Gobierno peruano. Una de las primeras actividades de su gestión era, precisamente, recibir el liderazgo del bloque tal como la canciller Ana Cecilia Gervasi lo manifestó en una entrevista con RPP Noticias.

“La reunión de transferencia de la presidencia pro tempore que estaba prevista para el 14 de diciembre en Lima fue suspendida por los hechos que todos conocemos, pero continuamos haciendo las coordinaciones con México para recibir esta presidencia que debemos ejercer a partir de enero”, sostuvo. Sin embargo, nada ocurrió.

Como es público, los gobiernos de México y Colombia cuestionaron la sucesión de Boluarte a la presidencia e, incluso, no la reconocen hasta ahora. En respuesta, el Ejecutivo peruano respondió con acciones que han debilitado la integración de la Alianza del Pacífico.

Primero, la Cancillería declaró “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy, quien fue expulsado por las opiniones reiteradas de AMLO sobre el Perú. A esto se agregó, además, que el país norteamericano concedió asilo político a Lilia Paredes, esposa del expresidente Castillo.

Canciller Ana Cecilia Gervasi espera que en los próximos días México entregue la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico.

Segundo, Torre Tagle también ha enviado notas de protestas al embajador de Colombia en Lima por las expresiones de Gustavo Petro por el manejo del Gobierno sobre las protestas sociales que llevan dos meses. Lo más reciente es que se llamó a consulta al representante diplomático del Perú en el vecino país.

Finalmente, Chile se sumó a los cuestionamientos contra el régimen de Boluarte. Durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente Gabriel Boric manifestó que “no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana república de Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar”.

De esta manera, la Alianza del Pacífico tiene a sus integrantes fundadores enfrentados por la actual crisis política en Perú.