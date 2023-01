Usuarios resaltan la oratoria y desenvolvimiento de Alessia Rovegno en su entrevista para Miss Universo 2022

Entrevista de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022. Miss Universe

Este domingo 29 de enero se publicó la tan esperada entrevista que dio Alessia Rovegno ante los miembros del jurado del Miss Universo 2022, donde nuestra representante peruana quedó en el top 16. Como se sabe, esta interacción con el panel calificador del certamen de belleza internacional es un importante paso para saber quienes conformarían el primer grupo de finalistas.

Al conocer que la modelo de 25 años formó parte de las 16 candidatas que estuvieron más cerca de la corona, muchos quisieron saber lo que había respondido la hija de Bárbara Cayo para que los jueces la consideren como una de las posibles ganadoras del concurso mundial.

Tras varias semanas de espera, la organización publicó en su cuenta oficial de YouTube la entrevista oficial de Alessia Rovegno, donde le preguntaron por las críticas que ha recibido desde que fue seleccionada como Miss Perú y cómo lo ha afrontado hasta la actualidad. Además, por los ataques en redes sociales por ser proveniente de una familia italiana.

Si bien, se ha visto que la novia de Hugo García se ha puesto nerviosa ante las cámaras de televisión y no ha tenido las mejores respuestas en distintas entrevistas, esta vez sorprendió con su desenvolvimiento y fluidez para contestar en inglés. Múltiples usuarios resaltaron la oratoria y la preparación de Alessia Rovegno.

“En esta entrevista sacó todo lo aprendido. Su mensaje, corporalidad y energía. Fue lo mejor desde que fue elegida. Por eso fue top 16, bien merecido”, comentó German Vallejos, orador especialista en motivación, según se lee en su perfil de Instagram.

“Puedo decir que mejoró su oratoria, el que era tu talón de aquiles (debilidad). Teniendo una hoja de vida más interesante, nadie la paraba. Hizo un excelente trabajo”, “Su oratoria, fluidez, comunicación al hablar y el inglés, hizo una entrevista perfecta. Bravo Alessia, lo hiciste increíble”, “La amé, tenía muchas dudas de su entrevista, ya que su oratoria no es su fuerte; sin embargo, en inglés fluye mejor”, escribieron los internautas.

¿Qué dijo Alessia Rovegno en la entrevista?

Los miembros del jurado le preguntaron cómo ha combatido las críticas, pues ha sido señalada por no representar al Perú, ya que proviene de una familia italiana. Ante ello, Alessia Rovegno recalcó que siempre se ha sentido peruana.

“Sí, me han criticado mucho porque soy rubia y no soy la típica peruana para tanta gente, que desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú y dijeron que no representaba, que no era peruana, así que desde que era pequeña he sido realmente expuesta en los medios por mi familia. Creo que sé cómo manejarlo”, respondió la peruana, quien señaló que no deja que las opiniones destructivas influyan en sus emociones, de lo contrario, estaría llorando en su casa.

La joven también fue consultada si a raíz del Miss Perú fue aceptada o recibió más criticas. La pareja de Hugo García indicó que en realidad, tras su coronación, fue cuando recibió más señalamientos. “Al principio fue muy difícil, por eso también la capa de mi bikini. Se trata de abrazar la diversidad porque es el mensaje que quiero dar aquí. Yo soy en peruana. El Perú tiene una multiculturalidad, es un país multiglobal de personas de todas partes y no se trata de la apariencia física”, aclaró.

En otro momento, contó lo unida que es de su familia y lo difícil que le resultó viajar a Nueva York para ser parte de un proyecto laboral, sin embargo, lo hizo para lograr sus objetivos. Además, señaló que le gustaría continuar con sus proyectos sociales. “La educación es el progreso y es el proceso ahí, el futuro, nuestros niños son las generaciones futuras y todo empieza con la educación”.