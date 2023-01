La entrevista de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022: “Me han criticado mucho porque soy rubia”

Entrevista de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022. Miss Universe

El pasado 14 de enero se realizó la celebración del Miss Universo 2022, donde nuestra representante quedó en el top 16. Sin embargo, no pudo quedar entre las finalistas. Este domingo 29 de enero, la organización publicó la entrevista que dio Alessia Rovegno en este concurso, una de las etapas importantes del evento de belleza.

En la entrevista, el jurado le preguntó cómo ha combatido las críticas, pues ha sido señalada por no representar al Perú, ya que proviene de una familia italiana. Ante ello, Alessia Rovegno recalcó que siempre se ha sentido peruana.

“Sí, me han criticado mucho porque soy rubia y no soy la típica peruana para tanta gente, que desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú y dijeron que no representaba, que no era peruana, así que desde que era pequeña he sido realmente expuesta en los medios por mi familia. Creo que sé cómo manejarlo”, respondió la peruana, quien señaló que no deja que las opiniones destructivas influyan en sus emociones, de lo contrario, estaría llorando en su casa.

Alessia Rovegno acotó que se considera una persona inteligentemente emocional, y eso le ha permitivo “maneja mejor las cosas cuando se trata de medios de comunicación”.

Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022

La joven también fue consultada si a raíz del Miss Perú fue aceptada o recibió más criticas. La pareja de Hugo García indicó que en realidad, tras su coronación, fue cuando recibió más señalamientos. “No dejé que esas opiniones me atraviesen”, dijo.

“Al principio fue muy difícil, por eso también la capa de mi bikini. Se trata de abrazar la diversidad porque es el mensaje que quiero dar aquí. Yo soy en peruana”, resalto. “El Perú tiene una multiculturalidad, es un país multiglobal de personas de todas partes y no se trata de la apariencia física”, aclaró.

Alessia Rovegno desfiló en traje de baño | Miss Universo

En otro momento, contó lo unida que es de su familia y lo difícil que le resultó viajar a Nueva York para ser parte de un proyecto laboral, sin embargo, lo hizo para lograr sus objetivos. El concurso Miss Perú fue la razón de que decidiera regresar a nuestro país.

Finalmente, señaló que le gustaría continuar con sus proyectos sociales. “La educación es el progreso y es el proceso ahí, el futuro, nuestros niños son las generaciones futuras y todo empieza con la educación”, dijo Alessia, resaltando la importancia de inculcar valores en la escuela y en casa.