El regreso de Austin Palao a ‘Esto es Guerra’ causó varios comentarios en redes sociales y divertidos memes

Austin Palao regresó a Esto es Guerra y fue recibido con un abrazo de Patricio Parodi | América TV

Los seguidores de Austin Palao se quedaron sorprendidos con su incorporación después de dos años a ‘Esto es Guerra’, luego de una abrupta salida del programa de competencia en América Televisión.

La última vez que estuvo en el reality tuvo un accidente por falta de medidas de seguridad y le pidió en vivo a la producción que no exponga su vida de esa manera. Estas quejas molestaron enormemente al productor Peter Fajardo y no fue convocado nuevamente.

La producción de ‘Esto es Guerra’ lo suspendió y jamás lo volvió a convocar, pero el último viernes 27 de enero, el Tribunal hizo un mea culpa y lo volvió a llamar para incorporarlo a la fila de los guerreros.

“Si Usted en algún momento sintió alguna ofensa por parte mía, es momento de pedirle disculpas, pero yo siempre tendré mano dura en este programa. Lo que pase aquí adentro, nunca lo llevaré a fuera”, dijo la voz del tribunal.

Por su lado, Austin Palao dijo que en su corazón no existe rencor. “Errar es humano y aceptó totalmente las disculpas. Disculparme también porque en ese momento de mucha euforia dije algo que no debí, no fue mi intensión. De aquí en adelante vendrán cosas positivas. Borrón y cuenta nueva”, expresó el cantante.

Austin Palao volvió a Esto es Guerra. (América TV)

Los cibernautas expresaron su alegría por la llegada de Austin a ‘EEG’

Por su lado, las reacciones en redes no se hicieron esperar y las seguidores del menor de los hermano Palao, evidenciaron su alegría por su regreso al programa de competencia. Inclusive dijeron que la llegada de la pareja de Flavia Laos es el único motivo por el que verán ‘EEG’.

“No es por nada, pero Austin cambia el programa, su presencia impone. A partir de ahora pegada a la Tele”, “Austin Palao en ‘EEGLos elegidos’ no importa en que equipo estés, Austin es una linda persona”, “Volviste nuevamente a la TV, Austin estaremos siempre para apoyarte, te queremos”, fueron algunos comentarios.

Además, resaltaron que el cantante tiene las cosas bien claras porque luego que le pidieron disculpas en público, decidió regresar a ser un competidor más a ‘Esto es Guerra’.

“Nadie puede negar que el ingreso de Austin Palao estremeció las redes y EEG2023 empezó a sonar, siempre fiel a sus principios, acepto las disculpas del tribunal, y Austin sabes que su Fandom está aquí para apoyarlo”, “Entraste cómo lo que eres un rey a ganar, por la puerta grande con las disculpas merecidas y tu humildad de siempre el motivo para ver ese programa y ese canal te amamos y esperando tu nueva canción para apoyarte como siempre Austin Palao”, escribieron en Twitter.

“Cumpliste con tu palabra, si te pedían perdón lo evaluarías y ahí estás brillando como siempre mi rey, aunque sigo en shock feliz de verte nuevamente todos los días. Austin Palao el único motivo porque el que prenderé mi TV es por ti, te amo mucho bebé, suerte en todito”, indicaron otros.

Usuarios en Twitter reaccionan ante la llegada de Austin Palao a EEG.

Los ingeniosos usuarios en Twitter también crearon divertidos memes evidenciando su gran alegría por el ingreso de Austin. Pero también expresaron que Patricio Parodi no podría verlo fijamente; sin embargo, ‘La liebre Parodi’ le dio la bienvenida al espacio y le entregó la camiseta de los guerreros sin ningún problema.

Los memes por el regreso de Austin Palao a EEG.

Lo que fue bastante notorio fue el rostro de incomodidad de Luciana Fuster, quien fuera pareja en el pasado de Austin Palao. Luego de terminar con él, al poco tiempo inició un romance con uno de sus mejores amigos, Emilio Jaime. Esto molestó mucho a Austin porque consideraba a Emilio Jaime como un amigo, por varios años rompieron sus lazos de amistad.

Actualmente, el cantante urbano ha manifestado que se arrepiente de haber perdido la amistad de su gran amigo por una mujer, y se acercó a él para recuperar su amistad. Austin aceptó y cada vez que el reguetonero llega a Lima, se muestran juntos.