Por qué Johanna San Miguel y Katia Palma no son amigas, pese haber trabajado juntas en ‘Yo Soy’

Johanna San Miguel aseguró que "no le interesa ser amiga de Katia Palma".

Juntas, pero no revueltas. Johanna San Miguel y Katia Palma fueron compañeras de trabajo en ‘Yo Soy’, concurso de imitación donde se desempeñaban como miembros del jurado. Aunque su relación se veía buena en pantalla, pues cada una hacía diversas ocurrencias, no se consideran amigas hoy en día.

La conductora de ‘Esto es Guerra’ ha dejado en claro que no lleva una buena relación con la actriz de comedia. En el 2021, Johanna se sometió a una dinámica en ‘Estás en Todas’. Le preguntaron qué excompañero de trabajo le caía peor. Las opciones fueron Mathías Brivio, Gian Piero Díaz y Katia Palma.

Aunque muchos creyeron que San Miguel diría que “ninguno”, la teleaudiencia se sorprendió cuando respondió con total seguridad que Katia Palma era la que menos le caía de todos. “Obviamente”, expresó sin remordimientos, sin entrar en detalles del por qué de su respuesta.

Una posible enemistad se empezó a especular nuevamente este 2023, cuando Renzo Schuller le pidió que se reconciliara con su excompañera. “No soy amiga de Katia Palma. Déjame explicar primero, no soy amiga de Katia Palma y no me interesa ser amiga de Katia Palma, ¿okey?”, señaló molesta.

Sin embargo, detrás de cámaras Johanna San Miguel aseguró que no tendría probelmas si la actriz de comedia ingresa a ‘Esto es Guerra’, pues lo que dijo en vivo, sobre su supuesta enemistad, fue solamente “parte del show”. Pero no aclaró si se llevan bien o no.

Johanna San Miguel aclaró que no es amiga de Katia Palma.

¿Qué pasó entre Johanna San Miguel y Katia Palma?

Aunque ambas las une el clown, todo parece indicar que las diferentes personalidades de Katia y Johanna no terminaron de encajar en ‘Yo Soy’. Ninguna volvió a referirse a la otra cuando cada una tomó un camino distinto. La conductora de TV regresó a América TV para presentar ‘Esto es Guerra’, mientras que la cómica permaneció en las filas de Latina TV por un tiempo más.

Por otro lado, Katia Palma ha dejado en claro que Maricarmen Marín es su supla favorita en ‘Yo Soy’, por lo que el ingreso de una tercera persona no habría sido del todo bien recibido. Hasta el momento, la comediante no se ha referido a su supuesta rencilla con Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel y Katia Palma juntas en ‘Yo Soy’.

Johanna niega accidente de tránsito

El portal Instarándula compartió imágenes de Johanna San Miguel en un accidente vehícular. Se especuló que la ‘Mamá leona’ fue la causante del hecho, pero pronto la conductora de TV salió a aclarar que ella no tuvo nada que ver con el choque.

“Yo estaba manejando por Simón Salguero y delante de mí estaba el carro de una señora ya grande y cuando ella ha pasado por la avenida se le ha cruzado un chico; y él iba realmente rápido y le ha chocado el carro a la señora. Ha sido un choque... nunca había visto algo así en mi vida. Cuando vi esto, me he cuadrado y he bajado porque vi a la señora dentro del auto que estaba mal. He bajado para ayudarla y ver cómo estaba, era una señora de la edad de mi mamá, entonces me preocupé por ella”, indicó.

En otro momento, se refirió a lapersona que logró grabarla para compartir el contenido en la plataforma que administra el comunicador Samuel Suárez. “Le dije: ‘No me grabes, porque estoy ayudando a una señora que acaba de chocar, que puede ser una madre tuya, podría ser un familiar tuyo y me estás grabando a mí, viendo a una señora que está súper nerviosa’. La chica se fue, eso fue lo que pasó”, finalizó.