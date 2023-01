Gino Peruzzi y el objetivo de Alianza Lima en la Libertadores 2023: “Vamos a pelear por clasificar a octavos”

Gino Peruzzi se refirió a los objetivos de Alianza Lima en Copa Libertadores. | (GOLPERU)

Gino Peruzzi arribó a Alianza Lima para la recta final de la Liga 1 2022 y fue clave en la consecución del bicampeonato nacional, reforzando una zona clave de la defensa como el lateral derecho. Este 2023, ya con pretemporada incluida, tiene claro los objetivos trazados para el club ‘blanquiazul’: obtener el tercer título nacional consecutivo y pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Todos lo tenemos muy claro. Han llegado refuerzos muy importantes, de mucha jerarquía, con una calidad impresionante y sirve para sumar, para potenciar el plantel. Sabemos donde estamos, tenemos que pelear por el campeonato local, conseguir el ‘tri’ y tenemos equipo para hacer una buena copa. Todos los equipos en Libertadores son durísimos, pero podemos estar a la altura”, señaló el lateral derecho argentino en entrevista con GOLPERU.

“Creo que vamos a estar preparados y podemos competir. Veremos que nos toca en el sorteo y vamos a pelear por clasificar a octavos de final. Ese es el objetivo y vamos a dejar todo para eso”, agregó el futbolista de 30 años.

Gino Peruzzi tiene contrato con el bicampeón nacional hasta diciembre de 2023. (Alianza Lima)

No le preocupa el retraso de la Liga 1

Tras las suspensiones de las fechas 1 y 2 del Torneo Apertura y el anuncio de que la programación de la tercera jornada puede estar sujeta a variaciones, además de la postura de Alianza Lima a no jugar la Liga 1 hasta que se levante la medida cautelar por los derechos televisivos que le impide renovar con el Consorcio Fútbol Perú, Gino Peruzzi no es ajeno a ello, pero no le preocupa cuando inicie el torneo pues tendrán mayor tiempo para llegar en mejor forma.

“Preocupación no hay (por el inicio del torneo), nosotros estamos tranquilos, entrenando de la mejor manera. Sí genera cierta duda no saber cuando jugamos, qué va a pasar, pero no preocupación. Los amistosos que hemos hechos han servido para bien o para mal, buenos o malos resultados sirven para crecer. Estamos enfocados en el día a día y cuando toque comenzar y esté todo en condiciones, vamos a estar preparados”.

La importancia de jugar desde su llegada a Alianza

Gino Peruzzi llegó a la capital peruana para firmar por Alianza Lima el 4 de julio del año pasado y solo seis días después, el domingo 10, ya se encontraba debutando en el sofocante calor de Piura ante Atlético Grau, algo que considera fue lo mejor que le pudo pasar, pues venía sin continuidad, algo que en La Victoria halló raudamente.

“Yo venía preparado para competir inmediatamente. Venía de no jugar en Argentina, en San Lorenzo y tenía muchísimas ganas de volver a pisar una cancha y se dio todo justo. Llegué y a los días nos tocó viajar, jugar, por suerte pudimos ganar un partido durísimo en Piura. Me sentí muy cómodo”, indicó el futbolista.

Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors nombró dicho cotejo ante Grau y la visita a Ayacucho en el Ciudad de Cumaná como los dos más complicados desde que llegó al club ‘íntimo’, pues confiesa que jugar a altas temperaturas le cuesta más que la altura.

Gino Peruzzi debutó con Alianza Lima ante Atlético Grau en Piura. (Liga 1)

Trabajos con Zambrano, García y Chávez, refuerzos en defensa

Carlos Zambrano, el argentino Santiago García y el lateral derecho Edinson Chávez son los fichajes que José Bellina, gerente deportivo, y Guillermo Salas, entrenador del primer equipo, aprobaron para el próximo curso y Gino Peruzzi detalla como vienen trabajando en conjunto durante la pretemporada.

“Estamos trabajando mucho, ‘Chicho’ viene haciendo énfasis en la salida, en la presión, pero va rotando mucho, todavía no hay un equipo titular, una defensa titular. Eso es bueno para que nos vayamos conociendo todos, aprovechando que todavía no comienza el torneo para seguir mejorando día a día”.

Goleada no se puede repetir

El último domingo 15 de enero, Alianza Lima visitó a Atlético Nacional en su ‘Noche Verdolaga’ y en una insípida presentación cayó goleado 3-0 en Colombia, un resultado inesperado por jugadores e hinchas y que según el argentino no se puede repetir.

“Sin duda no fue el partido que queríamos hacer, que esperábamos o planteamos, pero tratamos de sacar lo positivo de cada partido. Es mejor que esas cosas pasen en partidos amistosos. Tuvimos una charla privada con el comando técnico , nosotros los jugadores. Hay que tomarlo como experiencia y que no se vuelva a repetir. Somos conscientes que estamos en Alianza y no se puede repetir”, finalizó.