‘Chorri’ Palacios y todas las veces que fue ampayado por el programa de Magaly Medina

‘Chorri’ Palacios fue ampayada por Magaly Medina en tres oportunidades.

El exfutbolista Roberto Carlos Palacios, más conocido como el ‘Chorri’ Palacios, protagonizó un controversial ampay tras renovar sus votos matrimoniales con su esposa Karla Quintana. Este miércoles 25 de enero, ‘Magaly TV, La Firme’ evidenció que el exdeportista tuvo un encuentro pasional con Maribel Meza antes de su boda.

“Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, comentó la mujer.

Magaly Medina, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad para arremeter contra el jugador del Sporting Cristal. “Él se cree el más bacán del barrio, pero siempre lo van a atrapar”, comentó furiosa. También lamentó la difícil situación que debe estar atravesando Quintana, pues se casó nuevamente sin saber que le fueron infiel por tercera vez.

El ampay del Chorri Palacios, días antes de su matrimonio | Magaly TV: La Firme

El historial del ‘Chorri’ Palacios

El ampay que emitió Magaly Medina en su programa de espectáculos, este miércoles 25 de enero, no ha sido el primero que ha protagonizado el exfutbolista. Anteriormente, Roberto Palacios ya había sido captado en imágenes siéndole infiel a su esposa y madre de sus hijos.

El 5 de junio de 2022, el ‘Chorri’ Palacios fue ampayado bailando coquetamente con una mujer en una discoteca de Chiclayo. Luego, se lo vio besando a su acompañante, quien respondería al nombre de Ruth Medina.

Según Magaly, el exentrenador viajó hasta el norte en compañía de Miguel ‘Conejo’ Rebossio para formar parte de un campeonato de menores como embajadores de la Federación Peruana de Fútbol. Tras el encuentro deportivo, ambos se fueron al centro nocturno para divertirse.

Magaly Medina ampaya a 'El Chorri' Palacios, besando a una chica que no es su esposa. Video: ATV/Magaly Tv: La Firme

Poco después, el 13 de julio de 2022, el exdeportista fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ saliendo de un hotel en Lima con una misteriosa joven. Posteriormente, se reunió con su esposa como si nada hubiera pasado, sin imaginar que los ‘urracos’ estaban tras sus pasos.

La exfigura deportiva pidió disculpas públicas a su esposa por los ampays protagonizados. Se supo que ambos fueron a terapia de pareja para superar el dolor de la infidelidad. Debido al buen progreso que tenían, decidieron renovar sus votos matrimoniales con una íntima ceremonia.

“Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó. Caí en la tentación, no volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”, resaltó Palacios antes de la boda.

El 'Chorri' Palacios y su esposa Karla Quintana.

