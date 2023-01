Santiago Ormeño tendría oferta de Juárez, pero Chivas lo rechazó: el desacuerdo entre técnico y dirigencia

La situación del delantero peruano en el 'Rebaño Sagrado' sería motivo de discusión entre técnico y dirigencia. (Video: FOX Sports México)

Santiago Ormeño no parece tener claro continuar en las Chivas de Guadalajara. A pesar de que se incorporó a este equipo a mediados del 2022, no ha logrado hacerse con un puesto en el once titular, primero para Ricardo Cadena ni tampoco para el actual técnico Veljko Paunovic, quien no lo tiene en sus planes. En ese sentido, cuando todo parecía que saldría ante una oferta del FC Juárez, el director deportivo, Fernando Hierro, la habría rechazado y le habría pedido que se quede a luchar por un puesto.

Esta información fue dada a conocer por el periodista mexicano, Rubén Rodríguez, quien en el programa La Última Palabra de FOX Sports México, explicó la situación del atacante nacional. “Creo que tienen que ponerse de acuerdo internamente (en Chivas). Juárez hizo una oferta a préstamo por Ormeño y Chivas dijo que no, solo a través de una compra”, fueron sus primeras palabras.

En eso, aseguró que el responsable de esta decisión fue el exjugador del Real Madrid y ahora directivo del elenco ‘azteca’. “Hierro fue el que rechazó la cesión y le dijo al jugador que se quede a pelear por el puesto a pesar de que el técnico no lo tiene en sus planes, quizás lo convence”, dijo.

A esta información, el comunicador agregó que no hay comunicación fluida en las Chivas, teniendo en cuenta que Ormeño no tiene espacio y un jugador, que actualmente se encuentra lesionado, no tardará en volver a las canchas. “Teléfono descompuesto en Chivas. El técnico le dice que no lo quiere y el directivo le dice que se quede a pelear. Es el quinto delantero centro porque para la jornada 5 o 6 va a llegar Juan José Macías”, sostuvo.

Rubén Rodríguez descartó que esta petición del dirigente tenga que ver con la lesión de Alexis Vega, uno de los jugadores más destacados del ‘Rebaño Sagrado’ y que fue de los pocos puntos altos de la selección de México en el Mundial de Qatar 2022 (portó la ‘10′ y le dio juego a su equipo). El volante será baja por dos meses y, por lo tanto, una dura baja en la ofensiva de su escuadra.

Finalmente, el periodista manifestó que tanto Chivas como Juárez se encuentran al mismo nivel y que, en caso de que la operación prospere, no se consideraría como un descenso para Ormeño. “Hoy Chivas y Juárez a nivel de fútbol están a la par. De los dos no se espera mucho en este torneo. La historia es diferente”, precisó.

FC Juárez de la Liga MX tendría en sus planes a Santiago Ormeño. (FC Juárez)

En la actualidad, el FC Juárez se ubica en la octava casilla del Torneo Clausura de la Liga MX con tres puntos tras haberse disputado dos jornadas. En la primera cayó ante Pumas y luego se recompuso ante Xolos Tijuana. No obstante, en la temporada anterior culminó en el último puesto.

Técnico de Chivas no cuenta con Santiago Ormeño

El entrenador de las Chivas, Veljko Paunovic, anunció hace poco más de una semana que no cuenta con Santiago Ormeño para afrontar la temporada 2023. “El tema de no entrar en los planes es más porque hay un orden por el que nosotros vamos y nosotros medimos nuestro plantel”, explicó en conferencia de prensa.

El fichaje de Daniel Ríos proveniente del Charlotte FC de la MLS complica el panorama del artillero nacional en el cuadro ‘rojiblanco’. En esa línea, el estratega confesó haber tenido una charla con él, aunque respetará si decide quedarse. “Con Santiago Ormeño hemos tenido una conversación para decirle como están las cosas. Siempre vamos a respetar a él, a su familia y su situación con nosotros. Pero también, tiene que entender que aquí hay una competencia y va a ver todavía más”, contó.

Santiago Ormeño lleva cuatro goles en 14 partidos con las Chivas de Guadalajara.

El estratega considera que el delantero peruano ya no tiene espacio en el plantel del 'rebaño sagrado'.

