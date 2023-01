Selección peruana Sub 20 llega motivada al Sudamericano: “Hemos venido a competir y lo haremos de la mejor manera”

La selección peruana Sub 20 debutará ante Brasil por la fecha 1 del Grupo A del torneo.

Cada vez falta menos para que Perú inicie su camino en el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Desde las 17:00 horas de nuestro país , la ‘bicolor’ medirá fuerzas ante la poderosa selección de Brasil por la Fecha 1 del Grupo A.

Jaime Serna, técnico de la selección peruana Sub 20, se mostró bastante optimista de cara a lo que será el torneo. En la previa, el estratega nacional conversó con los medios de comunicación sobre lo que significa ser parte del certamen en el que tendrán que debutar ante la ‘Canarinha’ en la ciudad de Cali.

“El balance es bueno y ha habido bastante trabajo. Hemos estado concentrados casi 15 días, hemos entrenado a doble turno en varias ocasiones y la convivencia ha sido muy buena. La esencia y la fortaleza de este equipo es la humildad”, sostuvo Serna en diálogo con la prensa.

Asimismo, reveló cuáles serán sus objetivos frente al combinado carioca. “Todos los chicos tienen el objetivo bastante claro, mañana tendremos un rival muy complicado y estoy seguro que ellos también la van a tener complicada con nosotros. Nos concentraremos en no dejar de correr y seremos un equipo muy humilde”.

Te puede interesar: Álex Custodio, el excapitán de la Sub 15 de Venezuela que jugará el Sudamericano Sub 20 por Perú

Con respecto a Juan Reynoso, Jaime dijo lo siguiente: “El ‘profe’ siempre nos acompañó durante el proceso, ha ido a los entrenamientos y a las concentraciones. De todas maneras, su presencia es una gran motivación para nosotros y para los chicos”.

Por otro lado, no dudó en referirse a Johan Fano, ex jugador de la selección peruana que viajó a Colombia junto al comando técnico. “Viene como parte de la delegación, no forma parte del cuerpo técnico. Ha venido a apoyar y seguro con su experiencia va a ayudar mucho al grupo”.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para dedicarle un mensaje a toda la hinchada peruana. “Queremos que sepan que hemos trabajando mucho para esto, hemos venido a competir, a dar lo mejor de nosotros y a dejar el nombre del Perú en alto”.

Otro de los que también se manifestó fue Catriel Cabellos, quien aseguró que el plantel está en la capacidad de conseguir buenos resultados a lo largo del torneo. “El grupo está muy unido, con ganas de salir a competir y creo que lo vamos a hacer de la mejor manera”.

Sobre el complicado debut, el habilidoso atacante señaló que “seguimos con la misma idea de poder clasificar, sabemos que la fase de grupos siempre es difícil pero para eso hemos venido trabajando y sentimos que podemos dar todo nosotros”.

No obstante, se refirió a la poca efectividad del equipo. “Los chicos vienen haciendo buenos partidos, yo recién me incorporé en el partido ante Bolivia. Veo que hay una mejora muy grande, pero se nos tiene que abrir el arco para poder agarrar confianza y empezar a ganar los partidos”.

Te puede interesar: Selección peruana: las figuras de Brasil, rival de la ‘bicolor’ en debut de Sudamericano Sub 20

Fixture de Perú en Sudamericano Sub 20

Perú vs. Brasil: jueves 19 de enero (17:00 horas)

Perú vs. Colombia: sábado 21 de enero (18:30 horas)

Perú vs. Paraguay: lunes 23 de enero (17:00 horas)

Perú vs. Argentina: miércoles 25 de enero (17:00 horas)

Convocados Sudamericano Sub 20

Arqueros

Sebastián Amasifuén

Denzel Caña

Josué Vargas

Defensas

Kluiverth Aguilar

José Amasifuén

Sebastián Aranda

Álex Custodio

Matías Lazo

Gilmar Paredes

Aron Sánchez

Anderson Villacorta

Mediocampistas

Gonzalo Aguirre

Catriel Cabellos

Jack Carhuallanqui

Álvaro Rojas

André Vásquez

Valentino Sandoval

Delanteros

Kenji Cabrera

Juan Pablo Goicochea

Bruno Portugal

Sebastien Pineau

Diether Vásquez

Diego Otoya

SEGUIR LEYENDO