Universidad San Marcos es tomada por manifestantes que llegaron del Cusco previo a manifestaciones en Lima

Momentos de incertidumbre se viven dentro de la universidad San Marcos, tras ser tomada por manifestantes que desde la madrugada han llegado a esta casa de estudios para sumarse a las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Como se sabe, diversas organizaciones sociales se han reunido y desde diferentes regiones del país han llegado a la capital para levantar su voz de protesta y exigir la renuncia de la dignataria, adelanto de elecciones y el cierre del Congreso de la República.

Gracias a las imágenes de Panamericana TV, se pudo observar que protestantes desde Cusco, Arequipa, Puno y otras provincias están sentadas en los jardines de la casa de estudios. Además, se pudo ver cómo se han ido organizando para tomar desayuno y recibir sus alimentos, gracias a las donaciones de algunos residentes de la universidad.

Hasta el momento, las autoridades de la universidad San Marcos, no se han pronunciado sobre la toma de este espacio y sobre cómo se van a desarrollar las clases, luego que los estudiantes hayan cerrado la “Decana de América”.

Alumnos toman universidad San Marcos

Estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos tomaron de forma pacífica la puerta 3 de la ciudad universitaria, como muestra de respaldo a las protestas contra el gobierno de la actual presidenta del Perú.

“San Marcos tiene como principal consigna la bandera de la nueva Constitución a través de asamblea constituyente con participación popular”, manifestaron en declaraciones para RPP.

Los manifestantes llegaron a la Plaza San Martín para reclamar contra el gobierno de Dina Boluarte. Video: TV Perú

¿Qué delegaciones están llegando a la capital para sumarse a las protestas?

Alrededor de 3000 comuneros de Andahuaylas (Apurímac) partieron este último domingo con dirección a Lima para participar en las anunciadas manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Andahuaylas acata desde el 4 de enero un paro indefinido que la mantiene paralizada y con los negocios cerrados. También hay vías bloqueadas como la de Champaccocha, que comunica Andahuaylas con la provincia de Abancay.

En el caso de Cusco, alrededor de medio millar de ciudadanos se concentraron en la Plaza Túpac Amaru de la ciudad imperial para emprender el viaje con destino a Lima y unirse a la marcha nacional del 19 de enero.

“Tenemos información que la Policía está interviniendo a nuestros hermanos de Andahuaylas en Pisco, y no les están dejando pasar, nosotros estamos con nuestros documentos y listos para cualquier impedimento” dijo un manifestante que llegó de Velille, Chumbivilcas.

Dina Boluarte (Andina)

Dina Boluarte hace un llamado de paz

A poco de que se realice la denominada ‘Marcha de los 4 Suyos’, la presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió a los líderes de la oposición que llamen a la calma a las personas que participan en las movilizaciones a nivel nacional.

“Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, expresaron.

“Hay que defender la democracia. No sigamos polarizando al país. Creo que los líderes, también de la oposición o no, tienen la obligación y el deber de llamar a la calma, a la paz y no estar llevando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte que nos conmueve y nos duele en el alma”, añadió la jefa de Estado.

