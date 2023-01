Alessia Rovegno compitió en el Miss Universo 2022 pese a tener fiebre, aseguró misólogo

Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio celebran participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo. Préndete

Los conductores de ‘Préndete’ iniciaron su programa del lunes 16 de enero refiriéndose al Miss Universo 2022 y la participación de Alessia Rovegno, quien logró quedarse en el Top 16. Aunque Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio lamentaron que la peruana no haya podido traer la corona a nuestro país, resaltaron el logro de la modelo.

El programa ‘Préndete’ invitó al coach de belleza Roberto Otoya, quien dio su opinión sobre la presentación de Alessia Rovegno en el Miss Universo. Sin embargo, lo que más sorprendió es un comentario sobre la salud de la joven. Según contó el profesional, la reina de belleza habría estado con fiebre cuando participó en el certamen.

Todo empezó cuando Melissa Paredes indicó que la modelo peruana tuvo una buena presentación, pero le faltó aprovechar más la cámara cuando tuvo la oportunidad, a diferencia de sus compañeras. “No robó cámara”, dijo la conductora de TV, quien ya ha participado en un Miss Perú hace muchos antes, y resultó ganadora.

Ante ello, el misólogo hizo una aclaración que dejó sorprendidos a los presentadores. “Tiene una personalidad bien elegante, pasiva. Salió muy tranquila. De hecho, el jurado busca una mujer que sea auténtica y no un personaje”, indicó. “Nuestra reina tuvo una preparación ardua. Yo soy muy amigo de su coach y él me comentó que ella tenía un poco de fiebre, un detalle que no conocían. A pesar de ello, lo dio todo”, acotó el profesional.

En otro momento fue consultado sobre cuánto habría costado el vestido que Alessia Rovegno lució en la pasarela. Roberto Otoya sin ningún problema dio una cantidad exorbitante.

“Yo creo que el vestido debe estar valorizado en sus regios 50 mil dólares”, fue lo primero que dijo. “Augusto Manzanares (diseñador de la prenda), ha vestido a Lady Gaga, a Paris Hilton, a Jennifer López. O sea, no viste a cualquiera, ese vestido es de Hollywood”, acotó el misólogo, resaltando la elegancia de esta prenda.

Los conductores de ‘Préndete’ resaltaron que no siempre se puede ganar, sin embargo, no se puede minimizar la performance de Alessia Rovegno en el certamen de belleza.

“Espectáculos, brillo, para mí debió estar en el Top 5, pero así son los concurso. No siempre se gana, desde aquí decirle a Alessia Rovegno, ‘excelente ti participación, estamos muy contentos y muy orgullosos de que haya dejado a Perú en alto’. El Top 16 no es poca cosa”, fueron las palabras de Melissa Paredes.

Mientras que Karla Tarazona indicó que Alessia Rovegno causó bulla en el certamen internacional. “Hubiésemos querido que Alessia entre al ranking de las 5 candidatas, pero no fue así. Creo yo que estar entre las 16 es un excelente mérito”, añadió la expareja de Christian Domínguez.

