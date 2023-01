Figuras de la farándula reaccionaron a la nueva canción de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué

Artistas de la farándula opinaron sobre el 'BZRP Music Session #53′.

Shakira estrenó un nuevo tema musical con el argentino Bizarrap, llamado ‘BZRP Music Session #53′. La canción alcanzó las 65 millones de reproducciones en Youtube, no solo por su pegadizo tono, sino también por las indirectas que la cantante colombiana le envió a Gerard Piqué, su exesposo; y contra Clara Chía, la nueva pareja del futbolista.

Las redes sociales explotaron tras el lanzamiento de la ‘tiradera’ de Shakira contra el padre de sus hijos. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue una de las frases que más se repitió en Internet debido a su mensaje de empoderamiento. Sin embargo, también fue una de las más criticadas.

En nuestra farándula peruana, varias figuras salieron en contra y a favor de Shakira. Algunos consideraron que fue un exceso poner en ridículo a Piqué, quien ha sido acusado de haberle sido infiel innumerables veces. Pero otros elogiaron a la artista por mostrarse superada después de la supuesta traición.

En menos de 12 horas, la colaboración entre Bizarrap y Shakira acumuló en Youtube más de 25 millones de visitas | Foto: Instagram @bizarrap

Jazmín Pinedo

Aunque la conductora de ‘Más Espectáculos’ intentó ponerse en el lugar de Shakira, la cuestionó duramente por estrenar una canción en contra de quien fue en algún momento el amor de su vida. Recordemos que la colombiana y el exjugador del Real Madrid tienen dos hijos juntos.

“Shakira salió con todo, no creía en nadie. Pero es complicado y difícil… Nosotros nos reímos, pero qué pasa si uno estuviera en su círculo cercano. Hay niños de por medio, quieras o no es el papá de tus hijos, tú lo escogiste y uno no tiene que quejarse, simplemente tiene que solucionar los problemas. Así es la vida, de eso se trata”, señaló Pinedo.

Jazmín Pinedo criticó a Shakira por 'tiradera' contra Piqué.

Rebeca Escribens

La conductora de América TV elogió a la intérprete de “Ojos así” por todo lo alto, asegurando que todas las mujeres deberían seguir su ejemplo ante un caso de infidelidad.

“¡Qué buena canción! No hay nada qué hacer... si el pata te saca la vuelta, lo revuelcas a nivel mundial como lo ha hecho Shakira, que está rompiendo con las reproducciones, una cosa alucinante (...) La letra, en pocas palabras, destruye a Piqué, a su familia, a su suegra, a Clara. Los destruye de manera directa “, indicó en su programa.

Rebeca Escribens elogió a Shakira por su nuevo éxito musical.

Andrea San Martín

La expareja de Sebastián Lizarzaburu reflexionó sobre el mensaje detrás de la ‘Music Session #53′ en sus redes sociales. Resaltó que ahora la colombiana se muestra como una mujer fuerte, segura de sí misma y capaz de llevar adelante su hogar, a pesar de la ausencia de Piqué.

“Shakira me recuerda cómo las mujeres han evolucionado y esto lo suelo hablar solo con amigos, parejas, familia, pero en verdad hoy en día... las mujeres no solo mantuvieron su papel dentro del hogar, sino que lograron cerrar el círculo siendo cabeza de todo y más. Difícilmente (y no se me ofendan) encuentras hombres con la misma capacidad”, sostuvo.

Andrea San Martín reflexionó tras la 'tiradera' de Shakira contra su exesposo.

John Kelvin

El cantante de cumbia demostró que está a favor de Gerard Piqué al compartir una imagen que tildaba de “perdedora” a la cantante y compositora de 45 años. “Claramente, no nos importas”, decía el polémico tuit. De esta manera, John Kelvin se suma a la lista de detractores de Shakira.

John Kelvin salió en defensa de Gerard Piqué.

Rodrigo González

El periodista de espectáculos no solo elogió a la colombiana, sino también se animó a bailar su último tema musical con Bizarrap en plena transmisión en vivo de ‘Amor y Fuego’. Por su parte, Gigi Mitre anunció que esta era su nueva canción favorita de todas las que Shakira le dedicó a su ex.

“Es la canción del momento, una bomba mundial es la que ha lanzado Shakira. Ya estaba ‘Monotonía’, el ‘Te felicito’. ¿Y qué se podría venir? Pues la verdadera bomba. La Shakira ha hecho polvo a Piqué. Un minuto de silencio para la Clara Chia y Piqué. Es una canción que se ha convertido en un himno”, precisó.

Rodrigo González encantado con la 'Music Session #53' de Shakira.

