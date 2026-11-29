La ubicación del arenero puede influir en la rutina y el bienestar de los gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ubicación del arenero condiciona que el gato pueda usarlo con regularidad y sin obstáculos. Elegir un sitio tranquilo, accesible y separado de los recursos de alimentación es un criterio central de las guías veterinarias sobre bienestar felino.

El arenero debe ofrecer privacidad sin aislar al gato

La Asociación Americana de Profesionales Felinos (AAFP) y la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM) recomiendan distribuir los recursos esenciales del animal en lugares distintos. Entre ellos se incluyen el agua, comida, áreas de descanso y espacio de eliminación. Para el arenero, el objetivo es que el gato pueda entrar y salir con facilidad, sin la presión de otros animales.

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Las guías aconsejan evitar áreas de gran circulación o muy apartadas. En una vivienda con más de un nivel, indican que debe haber al menos una caja en cada planta. También advierten que dos recipientes contiguos pueden ser percibidos por el gato como una sola estación, por lo que conviene ubicarlos en sectores separados.

Los especialistas recomiendan ubicarlo en un sector tranquilo y de fácil acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La veterinaria Rebecca Greenstein, consultada por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, señaló que el espacio elegido debe ser silencioso, de poco tránsito y relativamente apartado, pero de acceso sencillo para el animal.

Bajo ese criterio, un baño puede resolver parte de las necesidades prácticas de limpieza y privacidad. Un sótano puede presentar dificultades si el gato tiene problemas de movilidad o si las escaleras limitan su acceso.

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La caja debe estar separada de los recipientes de comida y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad depende de los gatos y su convivencia

La regla difundida de disponer de una caja por gato más una adicional funciona como orientación, aunque las pautas de la AAFP y la ISFM aclaran que no es una fórmula absoluta. La necesidad real puede variar según los grupos sociales que se formen dentro de la casa y grado de tolerancia entre los animales.

Para un hogar con un solo gato, las organizaciones proponen dos areneros en ubicaciones distintas. Cuando viven varios, el punto relevante es que cada uno encuentre una alternativa sin tener que cruzarse con otro felino.

En hogares con varios gatos, se aconseja distribuir los areneros en distintos puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso sin encuentros forzados reduce barreras para llegar al sitio de eliminación. Al planificar la distribución, las guías sugieren considerar estos puntos:

Instalar los areneros en áreas tranquilas y de fácil llegada

Mantenerlos lejos de los recipientes de agua y comida

Separar las estaciones entre sí, en vez de alinearlas en un mismo lugar

Prever accesos más simples para gatos mayores o con movilidad reducida

Observar si existen tensiones entre los animales que comparten el hogar

El tamaño y diseño también influyen. Las recomendaciones de la ISFM y AAFP señalan que la abertura debe permitir una entrada sencilla.

En documentos sobre entornos adaptados para gatos, ambas entidades indican que, cuando el espacio lo permite, el recipiente debería medir una vez y media la longitud del animal, desde la nariz hasta la base de la cola. Para animales enfermos o con dificultades físicas, una entrada baja facilita el ingreso y la salida.

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La limpieza diaria es una de las medidas recomendadas para mantener la higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina y dormitorio pueden generar problemas de acceso e higiene

Greenstein desaconsejó colocar el arenero en la cocina, un lugar con actividad constante y vinculado a la preparación de alimentos. La profesional también mencionó que el dormitorio puede ser inconveniente si una puerta cerrada deja al gato sin acceso a su espacio de eliminación.

Las guías internacionales indican que ubicar el arenero cerca de la comida o agua puede desalentar su uso. Mantener esos recursos en sectores distintos amplía las opciones del gato dentro del hogar y evita que deba elegir entre necesidades incompatibles.

Los animales mayores o con movilidad reducida necesitan opciones cercanas y accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza requiere precauciones en personas con mayor riesgo

La ubicación también debe facilitar una limpieza frecuente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan cambiar la arena todos los días para reducir el riesgo asociado con Toxoplasma. Según la entidad, el parásito no se vuelve infeccioso hasta entre uno y cinco días después de su eliminación en las heces.

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Las personas embarazadas o inmunocomprometidas deberían evitar esa tarea cuando sea posible. Si no cuentan con otra persona que la realice, los CDC aconsejan usar guantes descartables y lavarse las manos con agua y jabón al terminar.