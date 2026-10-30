¿Son seguros los disfraces de Halloween para mascotas? Qué dicen los expertos

La comodidad del animal determina si el disfraz resulta adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vestir a un perro o un gato para Halloween puede ser una actividad breve y segura si el animal tolera la prenda y esta no altera sus funciones básicas. La prioridad es que el disfraz no limite la respiración, visión ni movimiento de la mascota.

El ajuste y movilidad determinan si un disfraz es apto

Antes de usar cualquier atuendo, conviene comprobar que la mascota pueda sentarse, recostarse, caminar y subir escalones con naturalidad.

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La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) recomienda no disfrazar a perros o gatos salvo que se sepa que disfrutan de esa experiencia. Si se opta por hacerlo, la ropa no debe obstaculizar la vista, respiración, capacidad de ladrar o maullar ni desplazamiento.

La ropa no bloquea la respiración, la visión ni los movimientos de la mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La veterinaria Scarlett Magdalen, consultada por Good Housekeeping, sitio especializado en estilo de vida, señaló que las principales cuestiones son el ajuste, el flujo de aire y el estrés. Una prenda demasiado ceñida puede restringir la circulación, respiración o movimientos; una demasiado holgada puede engancharse en muebles u obstáculos durante un paseo.

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La American Veterinary Medical Association coincide en que el vestuario debe resultar cómodo y no bloquear la visión, audición, boca o movilidad. La entidad aconseja probárselo antes de Halloween, para que el animal se familiarice con él, y no dejar sin supervisión a una mascota que lo lleve puesto. Una revisión previa permite detectar problemas concretos:

Correas elásticas ajustadas, capuchas o máscaras que presionen la cara o dificulten la entrada de aire.

Botones, cintas, campanas, moños u otros elementos pequeños que puedan desprenderse y ser mordidos o tragados.

Piezas largas que puedan quedar atrapadas en objetos del hogar o del exterior.

Telas que generen calor excesivo, irriten la piel o tengan olores químicos intensos.

La movilidad permite identificar si un atuendo se ajusta correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales corporales indican cuándo retirar la prenda

Un animal no necesita mantener el disfraz si reacciona con incomodidad. Magdalen advirtió que perros y gatos no deberían ser forzados a acostumbrarse a una prenda que rechazan de forma activa.

Entre las respuestas que ameritan quitarla figuran el jadeo, lamido de labios, intento de sacarse la ropa, orejas hacia atrás, cuerpo agazapado, paseos inquietos o inmovilidad. Esos comportamientos coinciden con los signos de ansiedad o malestar que enumera la American Animal Hospital Association.

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La supervisión evita que el animal ingiera piezas pequeñas o quede atrapado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sola señal no siempre permite establecer la causa, por lo que es importante observar el conjunto de la conducta y compararlo con el comportamiento habitual de la mascota.

El veterinario Jeff Feinman, también citado por Good Housekeeping, propuso observar el comportamiento, energía, apetito y estado de ánimo.

Un animal que se muestra retraído, inquieto o pierde interés por los premios puede estar manifestando incomodidad. Si estos cambios persisten, la recomendación de la asociación veterinaria es consultar al profesional que atiende al animal.

Los perros y gatos de cara achatada requieren precauciones respiratorias adicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos animales requieren precauciones adicionales

Los perros y gatos de cara achatada, como los pugs y persas, pueden presentar dificultades respiratorias previas. Por ello, cualquier elemento que cubra o comprima la cabeza y el cuello requiere especial cautela. También pueden tolerar peor la experiencia los animales mayores, los que se recuperan de una enfermedad y aquellos con ansiedad marcada.

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La ASPCA plantea una alternativa sencilla para los animales que no aceptan disfraces: prescindir de la prenda o utilizar un pañuelo temático que no afecte sus movimientos. La decisión debe basarse en la respuesta de cada mascota, no en la duración de una sesión de fotos o de una celebración.

Las telas ajustadas pueden limitar la circulación y el desplazamiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del vestuario, Halloween añade estímulos como timbres, visitas, ruidos y puertas que se abren con frecuencia. La American Veterinary Medical Association recomienda mantener a los animales dentro de casa, verificar que cuenten con identificación y mantener fuera de su alcance los accesorios, decoraciones y dulces destinados a las personas.

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Si el disfraz se retira ante el primer signo de malestar, la celebración puede continuar sin exponer a la mascota a una situación evitable.