Perros y gatos

Qué reveló un estudio sobre los parásitos que pueden vivir en la boca de los perros

En Polonia, una investigación halló que uno de cada seis perros domésticos examinados tenía pequeños parásitos orales, una presencia más frecuente entre los animales mayores y con mucho sarro acumulado en los dientes

Un hombre acostado sobre una almohada blanca junto a un perro bulldog francés que tiene la lengua sobre la nariz del hombre.
Un equipo de la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Wrocław detectó tricomonadas bucales en el 17,22 % de los perros examinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sarro acumulado en los dientes y la edad avanzada pueden convertir la boca de un perro en un entorno más favorable para ciertos parásitos. Un estudio realizado en Polonia detectó que casi uno de cada seis perros domésticos examinados portaba tricomonadas en la boca, unos protozoos asociados con problemas periodontales. Entre las especies identificadas apareció Trichomonas tenax, que también puede afectar a humanos.

La investigación, publicada en octubre de 2026 en Veterinary Research Communications, fue dirigida por Agnieszka Piekara-Stępińska, de la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Wrocław. El equipo analizó muestras orales de 151 perros y 87 gatos de diez regiones polacas, recogidas entre junio de 2024 y diciembre de 2025.

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Los científicos hallaron tricomonadas en 26 perros, el 17,22 % de los canes analizados, y en cinco gatos, el 5,75 %. Primero cultivaron las muestras en laboratorio y después realizaron análisis de ADN para determinar qué especies estaban presentes.

Primer plano de la cara de un perro pequeño de pelaje castaño y blanco con los ojos muy abiertos, mientras una mano humana levanta su labio para mostrar los dientes.
La acumulación severa de sarro dental elevó la presencia del parásito al 36,17 % en los canes analizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarro y la edad se asociaron con una mayor presencia del parásito

Las tricomonadas son organismos unicelulares que pueden instalarse en distintas cavidades del cuerpo. En la boca, T. tenax se encuentra entre los dientes y alrededor de las encías, donde se alimenta de otros microbios. Su presencia se ha asociado con enfermedades periodontales porque produce enzimas que degradan fibras de colágeno y tejido blando.

La diferencia más marcada apareció al observar la salud dental de los perros. Los animales con más de la mitad de la superficie dental cubierta de sarro registraron una prevalencia del 36,17 %, frente al 5,08 % entre aquellos con una higiene oral óptima.

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La edad también mostró una relación. Los perros mayores de nueve años tuvieron una prevalencia del 28,57 %, mientras que entre los de hasta cuatro años fue del 8,69 %. En los gatos, la edad, el entorno de vida y el estado de la boca no arrojaron diferencias concluyentes.

Una persona arrodillada inspecciona la boca abierta de un perro Golden Retriever grande tumbado de espaldas en una alfombra, con plantas de fondo.
Las infecciones por Trichomonas tenax en humanos se asocian con afecciones en las vías respiratorias y abscesos pulmonares en personas inmunocomprometidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores señalan que los perros suelen tener más oportunidades de contacto con otros animales y con el ambiente exterior. Esa exposición podría explicar, al menos en parte, por qué la detección fue más frecuente que entre los felinos.

El análisis genético identificó dos especies en las mascotas: Trichomonas brixi yTrichomonas tenax . En los perros predominó T. brixi, presente en el 65,2 % de las muestras con secuenciación exitosa. T. tenax representó el 34,8 % restante.

Entre los gatos, la proporción fue inversa. Cuatro de los cinco casos positivos correspondieron a T. tenax. Los cinco felinos vivían dentro de sus hogares y tenían escaso contacto con el exterior, aunque convivían estrechamente con personas.

T. tenax puede transmitirse a través de la saliva y ha sido detectada previamente en perros, gatos y caballos. Por esa razón, los investigadores plantearon que los humanos podrían haber sido una posible fuente de infección para los gatos estudiados. Sin embargo, no analizaron muestras de los propietarios, por lo que no pudieron demostrar esa vía de contagio.

Hombre sonriente arrodillado, cepillando los dientes de un cachorro Golden Retriever con un cepillo azul en el suelo de madera, con pasta de dientes y un cuenco blanco cerca.
La proporción de perros con parásitos bucales casi cuadruplicó el 4,9 % obtenido en una investigación polaca de 2018. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos animales domésticos son particularmente importantes debido a su estrecho contacto con los humanos, lo que aumenta el riesgo de transmisión de patógenos con potencial zoonótico”, escribieron los autores. El término potencial zoonótico alude a la capacidad de un agente infeccioso de pasar de una especie a otra.

El nuevo registro casi cuadruplicó una cifra anterior en perros polacos

La presencia de T. tenax merece atención porque, además de la cavidad oral, el parásito ha sido documentado en ganglios linfáticos, glándulas salivales, amígdalas y vías respiratorias. En personas inmunocomprometidas o con enfermedades previas, se lo ha vinculado con infecciones más graves, incluidos abscesos pulmonares.

La otra especie identificada, T. brixi, es de descripción reciente y no ha sido hallada en humanos. El trabajo representa la primera confirmación de su presencia en Polonia. Estudios de Japón y la República Checa ya la habían señalado como la tricomonada más común en perros.

Un perro mayor de pelaje marrón y hocico canoso yace sobre una manta blanca mientras una mano le acaricia la cabeza
Los perros mayores de nueve años registraron una prevalencia de infección superior a la observada en animales de hasta cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio polaco de 2018 había detectado tricomonadas en el 4,9 % de los perros examinados mediante PCR. El nuevo resultado, de 17,22 %, casi cuadruplica esa cifra. Los autores advirtieron, no obstante, que las diferencias en los métodos de detección, las condiciones de vida de los animales y las regiones estudiadas impiden comparar los resultados de forma directa.

En la República Checa, un estudio de 2017 registró una prevalencia del 37,8 % en perros y del 10 % en gatos, pero incluyó animales de refugio. Se necesitan nuevos trabajos para precisar qué mascotas están más expuestas, cómo circulan estas tricomonadas y cuál es su impacto en la salud animal y humana.

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