Perros y gatos

Qué es el síndrome del tigre, el trastorno felino que convierte a los gatos en depredadores de sus dueños

La veterinaria Laetitia Barlerin explicó a la revista GEO cómo un animal sin estímulos puede atravesar una escalada emocional, desde la monotonía hasta episodios de agresividad real, con mordiscos y arañazos que sí provocan heridas

Tres gatos, uno atigrado, uno anaranjado y uno blanco, están acostados juntos sobre una manta clara cerca de una ventana
La veterinaria Laetitia Barlerin explicó que algunos gatos sin acceso al exterior pasan de la calma al ataque y se lanzan sobre piernas, manos o brazos dentro de la vivienda (Magnific)
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El llamado “síndrome del tigre” en gatos de departamento describe episodios de agresividad asociados a ansiedad en espacios cerrados, sobre todo cuando carecen de estímulos, presentan hambre y canalizan sobre sus dueños su impulso de caza.

En una entrevista publicada por GEO, la veterinaria Laetitia Barlerin explicó un caso reciente relacionado con Mimi, una gata de 3 años cuyos dueños afirmaron que casi los mata.

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Este trastorno afecta a algunos gatos que no pueden salir al exterior: el animal puede pasar de la calma al ataque y comportarse como un depredador con las personas con las que convive, al lanzarse sobre piernas, manos o brazos dentro de la vivienda.

El vínculo con la agresividad

Un gato atigrado de pelaje marrón y negro mira hacia abajo entre la hierba verde
El síndrome del tigre en gatos de departamento describe episodios de agresividad asociados a ansiedad, falta de estímulos y hambre en espacios cerrados (Magnific)

La veterinaria señaló que estos animales suelen ser vistos como agresivos, aunque en realidad atraviesan una situación de malestar, y explicó que cuando esto ocurre estamos frente a un ejemplar ansioso.

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Una de las causas frecuentes es que el felino haya pasado sus primeras semanas o años en un entorno con acceso al exterior. Allí podía perseguir insectos, observar otras criaturas y moverse en un ambiente más variado, y luego, al ser trasladado a un departamento, queda en un lugar sin esos estímulos.

La especialista recordó que el gato tiene picos naturales de actividad al amanecer y al anochecer, cuando necesita cazar. Si durante el día permanece en un espacio donde “nada se mueve”, la única presencia activa en esos momentos puede ser su dueño.

El problema suele agravarse por la alimentación: el felino tiene un comportamiento de ingesta fraccionada y, en condiciones naturales, remarcó que haría numerosos consumos pequeños a lo largo del día. Cuando recibe comida solo por la mañana y por la noche, puede quedar con hambre durante horas.

El deterioro del vínculo puede agravar el cuadro

Un gato de pelaje anaranjado descansa sobre las piernas de una persona vestida con ropa blanca
El síndrome del tigre puede aparecer en gatos que vivieron con salida al exterior y luego quedan en un departamento sin los estímulos de caza y exploración (Magnific)

Barlerin indicó que la combinación entre hambre y falta de estímulos genera tensión y aumenta la excitación del animal. En ese contexto, las agresiones a pies o manos pueden intensificarse y resumió ese proceso con una frase: “El aburrimiento genera frustración, la frustración genera ansiedad”.

La reacción de los dueños también puede empeorar la situación, ya que si la persona grita, lo empuja o golpea tras un ataque, el gato no comprende esa respuesta y puede empezar a temerle. A partir de allí, según la veterinaria, la agresividad deja de estar ligada solo a la depredación y pasa a incorporar un componente de miedo.

Algunos continúan atacando para evitar el acercamiento, mientras que otros desarrollan un cuadro depresivo. En ambos casos, definió al animal como un paciente que sufre: “Un gato ansioso es un gato enfermo”.

“En el juego, un gato controla muy bien sus mordiscos y arañazos. Puede dar zarpazos sin extender las garras; no pretende hacer daño. Sin embargo, en la agresión depredadora, no es un juego: sí que hiere. Ataca de verdad, luego se va y puede volver a atacar”, explicó la especialista.

La prevención depende del entorno y del origen

Un gato de pelaje anaranjado y blanco de cara chata acostado sobre una superficie acolchada beige
Barlerin señaló que los gatos tienen picos de actividad al amanecer y al anochecer, cuando su impulso de caza puede dirigirse hacia sus dueños si nada se mueve en la casa (Magnific)

Muchos propietarios consultan cuando el animal ronda el año de vida. Antes de esa etapa, el comportamiento puede interpretarse como el de un cachorro inquieto; con el crecimiento, sin embargo, la conducta se vuelve más problemática.

La veterinaria detalló que en algunos casos la situación empeora después de la esterilización, ya que pueden sentir más hambre y, si a eso se suma la frustración alimentaria, el cuadro se profundiza. Incluso mencionó que “algunos gatos incluso pueden volverse agresivos cuando se abre el armario para sacar su comida seca o húmeda, debido a la excitación”.

Como medida preventiva, recomendó que un gato destinado a vivir en departamento haya crecido siempre en ese entorno. A su juicio, no conviene encerrar a uno que ya conoció la calle o una vida con salida al exterior, porque su referencia previa incluye más estímulos.

Algunas mascotas nacidas en interiores pueden adaptarse bien a esa vida, entre los ejemplos están los persas, ragdolls, british shorthair y scottish fold. Además, señaló que en refugios suele conocerse la historia previa de muchas mascotas adultas, lo que puede ayudar a evaluar si tuvieron o no acceso al exterior.

Los cambios en la casa y en la rutina

Gato negro con una mancha blanca en el pecho sentado junto al marco de una ventana cerca de una cortina
La alimentación con solo dos comidas al día puede agravar la agresividad en gatos de departamento, porque el felino suele necesitar pequeñas ingestas a lo largo de la jornada (Magnific)

Los felinos necesitan observar su entorno y pasar tiempo cerca de ventanas, con acceso visual a pájaros, vehículos o transeúntes. La recomendación es colocar muebles, soportes o árboles para que puedan trepar.

La profesional recomendó “adaptar las paredes e instalar estantes que permitan al gato subir a lugares altos y desplazarse de un punto a otro” e insistió en ofrecer juguetes variados y renovarlos con frecuencia para evitar que pierdan interés.

Recomendó jugar con el gato por la mañana y por la noche, en sus momentos de mayor actividad, y ofrecerle pequeñas raciones en forma lúdica para que busque el alimento.

Si aun con esos cambios no logra adaptarse, planteó 2 alternativas: reubicarlo con alguien que tenga casa con jardín o, en ciertos casos, incorporar un segundo felino, aunque advirtió que esa decisión puede ayudar o no, y debe evaluarse con cuidado.

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