Un estudio identificó la posible razón detrás de las manchas negras que afectan la córnea de los gatos

El secuestro corneal felino provoca una lesión oscura en la córnea y, en los casos avanzados, requiere cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La córnea felina guarda un misterio que los veterinarios observan desde hace décadas: una lesión oscura que aparece sobre la superficie ocular de algunos gatos y cuyo origen nunca logró explicarse del todo. La enfermedad, conocida como secuestro corneal felino, provoca incomodidad crónica en los animales afectados y, en los casos más avanzados, requiere intervención quirúrgica.

Se distingue por una mancha negra que se forma sobre la córnea, la capa transparente que cubre la parte frontal del ojo, y afecta con mayor frecuencia a razas de cara achatada como el Sphynx, el Persa y el British Shorthair. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén identificó dos elementos químicos que distinguen el tejido enfermo del tejido sano y que podrían ofrecer las primeras pistas bioquímicas sobre cómo se desarrolla esta condición.

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Durante años, las hipótesis sobre el origen de la coloración oscura fueron variadas: se señaló la posible acumulación de melanina, de hierro o de otros cambios en el tejido. También se investigó el rol de la irritación corneal crónica, de las infecciones virales y de las anomalías en la película lagrimal, la capa de líquido que recubre y protege la superficie del ojo. Sin embargo, los estudios previos produjeron resultados contradictorios (algunos detectaron hierro, otros no; algunos hallaron melanina, otros tampoco) y el mecanismo de la enfermedad seguía sin respuesta.

El secuestro corneal felino afecta con mayor frecuencia a gatos Sphynx, Persa y British Shorthair. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Veterinary Ophthalmology aportó una perspectiva nueva al aplicar una técnica de análisis elemental de alta sensibilidad sobre muestras de córnea felina. La investigación fue liderada por Oren Pe’er, Lionel Sebbag y Ron Ofri, pertenecientes a la Escuela de Medicina Veterinaria Koret de esa universidad.

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Hierro y bromo, los elementos que marcan la diferencia

Para el estudio, según se detalla en el trabajo, “las muestras de secuestro corneal se recolectaron de 11 ojos de nueve gatos tras la queratectomía y se compararon con muestras de córneas de cuatro gatos clínicamente normales, sacrificados por razones ajenas al estudio”. Para el análisis, emplearon la emisión de rayos X inducida por partículas, una técnica capaz de detectar elementos traza, esto es, sustancias presentes en concentraciones muy pequeñas, dentro de muestras biológicas diminutas.

Los resultados mostraron que el hierro y el bromo aparecieron en el tejido con secuestro corneal y estuvieron ausentes en las muestras sanas. Otros elementos analizados, como calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, cloro, azufre y zinc, no arrojaron diferencias significativas entre los dos grupos.

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La Universidad Hebrea de Jerusalén identificó hierro y bromo como marcadores del tejido con secuestro corneal felino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La singularidad de este estudio radica en que mira un fenómeno que vemos en los gatos —tejido muerto sobre la córnea— desde un ángulo diferente. Ha habido varias teorías sobre qué causa el color negro, incluida la pigmentación, el hierro u otros cambios. Con una técnica de alta sensibilidad para el análisis elemental, identificamos dos elementos que distinguieron claramente el tejido afectado de las córneas sanas”, afirmaron los investigadores según el comunicado de prensa.

El hallazgo cobra especial peso cuando se cruza con lo que se sabe sobre el hierro en otros contextos biológicos. El elemento puede participar en reacciones que generan moléculas con capacidad de dañar células y tejidos, en un proceso conocido como estrés oxidativo, que consiste en el desequilibrio entre sustancias dañinas y los mecanismos del organismo para neutralizarlas.

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Más aún, según se detalla en el estudio, el hierro es central en la ferroptosis, una forma de muerte celular caracterizada por la oxidación de grasas en las membranas celulares que depende de la presencia de hierro y que se ha vinculado a enfermedades degenerativas e inflamatorias.

Los investigadores advirtieron que el hierro y el bromo no prueban la causa del secuestro corneal felino y reclamaron más estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia exclusiva de hierro en el tejido enfermo, y su ausencia total en el tejido sano, lleva a los autores a plantear que esas vías oxidativas podrían contribuir a la muerte de células corneales y a la degradación del tejido.

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En cuanto al bromo, su detección abre otro camino: el elemento puede estar vinculado a reacciones inflamatorias propias de ciertos glóbulos blancos, lo que plantea la posibilidad de que procesos inflamatorios en la superficie ocular intervengan en el desarrollo de la enfermedad.

Un primer paso, no una respuesta definitiva

Los propios investigadores advierten que los resultados no prueban que el hierro o el bromo sean la causa del secuestro corneal felino.

No puede descartarse, según indica el comunicado, que ambos elementos se acumulen en el tejido solo después de que el daño haya comenzado, sin ser su origen. Su presencia podría ser, en ese caso, una consecuencia del proceso de deterioro y no su detonante.

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La detección de bromo en la superficie ocular plantea que procesos inflamatorios podrían participar en el secuestro corneal felino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también reconoce limitaciones metodológicas. La muestra incluyó un número relativamente pequeño de animales, y la técnica empleada, si bien permite identificar qué elementos están presentes, no determina la forma química exacta en que se encuentran ni su ubicación precisa dentro de la córnea.

“Estos hallazgos plantean una nueva línea de investigación cómo se desarrolla la enfermedad y pueden, en última instancia, ayudar a identificar nuevos blancos diagnósticos o terapéuticos”, afirmaron los investigadores, según el comunicado de prensa.

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Serán necesarios estudios ulteriores para establecer de dónde provienen el hierro y el bromo, cómo se acumulan en las muestras y si desempeñan un rol activo en la progresión de la enfermedad. Aun así, el trabajo ofrece una perspectiva bioquímica nueva sobre una afección cuyo origen permanece sin explicación completa pese a los años de estudio en medicina veterinaria.