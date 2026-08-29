Perros y gatos

Un estudio identificó la posible razón detrás de las manchas negras que afectan la córnea de los gatos

Investigadores israelíes aplicaron una técnica de análisis elemental sobre tejido ocular felino y hallaron marcadores distintivos de una enfermedad que desconcertaba a la ciencia desde hace décadas

baño relajante, aromaterapia felina, cuidado estético, spa de lujo, mimos para gatos, tratamientos especiales, grooming relajante, felinos consentidos, ambiente zen, experiencia premium - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El secuestro corneal felino provoca una lesión oscura en la córnea y, en los casos avanzados, requiere cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La córnea felina guarda un misterio que los veterinarios observan desde hace décadas: una lesión oscura que aparece sobre la superficie ocular de algunos gatos y cuyo origen nunca logró explicarse del todo. La enfermedad, conocida como secuestro corneal felino, provoca incomodidad crónica en los animales afectados y, en los casos más avanzados, requiere intervención quirúrgica.

Se distingue por una mancha negra que se forma sobre la córnea, la capa transparente que cubre la parte frontal del ojo, y afecta con mayor frecuencia a razas de cara achatada como el Sphynx, el Persa y el British Shorthair. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén identificó dos elementos químicos que distinguen el tejido enfermo del tejido sano y que podrían ofrecer las primeras pistas bioquímicas sobre cómo se desarrolla esta condición.

PUBLICIDAD

Durante años, las hipótesis sobre el origen de la coloración oscura fueron variadas: se señaló la posible acumulación de melanina, de hierro o de otros cambios en el tejido. También se investigó el rol de la irritación corneal crónica, de las infecciones virales y de las anomalías en la película lagrimal, la capa de líquido que recubre y protege la superficie del ojo. Sin embargo, los estudios previos produjeron resultados contradictorios (algunos detectaron hierro, otros no; algunos hallaron melanina, otros tampoco) y el mecanismo de la enfermedad seguía sin respuesta.

Un gato atigrado de ojos verdes y pelaje suave se muestra en primer plano con las orejas erguidas, mirando fijamente, en un hogar con luz natural.
El secuestro corneal felino afecta con mayor frecuencia a gatos Sphynx, Persa y British Shorthair. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Veterinary Ophthalmology aportó una perspectiva nueva al aplicar una técnica de análisis elemental de alta sensibilidad sobre muestras de córnea felina. La investigación fue liderada por Oren Pe’er, Lionel Sebbag y Ron Ofri, pertenecientes a la Escuela de Medicina Veterinaria Koret de esa universidad.

PUBLICIDAD

Hierro y bromo, los elementos que marcan la diferencia

Para el estudio, según se detalla en el trabajo, “las muestras de secuestro corneal se recolectaron de 11 ojos de nueve gatos tras la queratectomía y se compararon con muestras de córneas de cuatro gatos clínicamente normales, sacrificados por razones ajenas al estudio”. Para el análisis, emplearon la emisión de rayos X inducida por partículas, una técnica capaz de detectar elementos traza, esto es, sustancias presentes en concentraciones muy pequeñas, dentro de muestras biológicas diminutas.

Los resultados mostraron que el hierro y el bromo aparecieron en el tejido con secuestro corneal y estuvieron ausentes en las muestras sanas. Otros elementos analizados, como calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, cloro, azufre y zinc, no arrojaron diferencias significativas entre los dos grupos.

Un gato blanco y negro con ojos verdes camina hacia adelante sobre césped verde. Al fondo, desenfocados, se distinguen bancos de parque y un área de juegos vibrante.
La Universidad Hebrea de Jerusalén identificó hierro y bromo como marcadores del tejido con secuestro corneal felino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La singularidad de este estudio radica en que mira un fenómeno que vemos en los gatos —tejido muerto sobre la córnea— desde un ángulo diferente. Ha habido varias teorías sobre qué causa el color negro, incluida la pigmentación, el hierro u otros cambios. Con una técnica de alta sensibilidad para el análisis elemental, identificamos dos elementos que distinguieron claramente el tejido afectado de las córneas sanas”, afirmaron los investigadores según el comunicado de prensa.

El hallazgo cobra especial peso cuando se cruza con lo que se sabe sobre el hierro en otros contextos biológicos. El elemento puede participar en reacciones que generan moléculas con capacidad de dañar células y tejidos, en un proceso conocido como estrés oxidativo, que consiste en el desequilibrio entre sustancias dañinas y los mecanismos del organismo para neutralizarlas.

Más aún, según se detalla en el estudio, el hierro es central en la ferroptosis, una forma de muerte celular caracterizada por la oxidación de grasas en las membranas celulares que depende de la presencia de hierro y que se ha vinculado a enfermedades degenerativas e inflamatorias.

Un gato atigrado de ojos verdes se agacha frente a un plato blanco lleno de croquetas, solo olfatea la comida. La escena está iluminada con luz natural.
Los investigadores advirtieron que el hierro y el bromo no prueban la causa del secuestro corneal felino y reclamaron más estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia exclusiva de hierro en el tejido enfermo, y su ausencia total en el tejido sano, lleva a los autores a plantear que esas vías oxidativas podrían contribuir a la muerte de células corneales y a la degradación del tejido.

En cuanto al bromo, su detección abre otro camino: el elemento puede estar vinculado a reacciones inflamatorias propias de ciertos glóbulos blancos, lo que plantea la posibilidad de que procesos inflamatorios en la superficie ocular intervengan en el desarrollo de la enfermedad.

Un primer paso, no una respuesta definitiva

Los propios investigadores advierten que los resultados no prueban que el hierro o el bromo sean la causa del secuestro corneal felino.

No puede descartarse, según indica el comunicado, que ambos elementos se acumulen en el tejido solo después de que el daño haya comenzado, sin ser su origen. Su presencia podría ser, en ese caso, una consecuencia del proceso de deterioro y no su detonante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección de bromo en la superficie ocular plantea que procesos inflamatorios podrían participar en el secuestro corneal felino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también reconoce limitaciones metodológicas. La muestra incluyó un número relativamente pequeño de animales, y la técnica empleada, si bien permite identificar qué elementos están presentes, no determina la forma química exacta en que se encuentran ni su ubicación precisa dentro de la córnea.

Estos hallazgos plantean una nueva línea de investigación cómo se desarrolla la enfermedad y pueden, en última instancia, ayudar a identificar nuevos blancos diagnósticos o terapéuticos”, afirmaron los investigadores, según el comunicado de prensa.

Serán necesarios estudios ulteriores para establecer de dónde provienen el hierro y el bromo, cómo se acumulan en las muestras y si desempeñan un rol activo en la progresión de la enfermedad. Aun así, el trabajo ofrece una perspectiva bioquímica nueva sobre una afección cuyo origen permanece sin explicación completa pese a los años de estudio en medicina veterinaria.

Temas Relacionados

GatosFelinosSalud ocularJerusalénNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los efectos positivos de los perros en la salud mental y física de sus dueños, según la ciencia

La psicóloga Chivonna Childs, de Cleveland Clinic, señala que el contacto con la mascota puede favorecer la liberación de dopamina y serotonina, aunque los estudios advierten que los resultados todavía no permiten una conclusión uniforme

Los efectos positivos de los perros en la salud mental y física de sus dueños, según la ciencia

De los mercados de la Edad Media a los cuarteles de la Primera Guerra Mundial: el origen medieval del Rottweiler

Los cruces entre perros molosos de las legiones romanas y razas locales alemanas dieron origen a un animal musculoso que tardó siglos en abandonar su rol rural para convertirse en el perro guardián que el mundo conoce hoy

De los mercados de la Edad Media a los cuarteles de la Primera Guerra Mundial: el origen medieval del Rottweiler

Qué significa que un perro parpadee cuando su tutor lo hace y cómo este gesto revela la importancia del vínculo social, según la ciencia

Un estudio detectó una mayor respuesta visual ante los humanos con los que conviven y sugiere que ese comportamiento podría estar ligado a la conexión interpersonal

Qué significa que un perro parpadee cuando su tutor lo hace y cómo este gesto revela la importancia del vínculo social, según la ciencia

Cómo ayudar a un cachorro a crecer sano: las recomendaciones de expertos sobre alimentación y descanso

Un análisis realizado por The Independent detalló qué pautas incorporar desde los primeros días para acompañar la adaptación del perro, fortalecer el vínculo con su familia y facilitar el acercamiento progresivo a nuevos estímulos

Cómo ayudar a un cachorro a crecer sano: las recomendaciones de expertos sobre alimentación y descanso

Gatos en departamento: qué dice una investigación sobre la adaptación felina a vivir en interiores

Un nuevo estudio australiano y neozelandés analizó qué ocurre realmente cuando estos animales dejan de tener acceso al exterior, y los resultados desafían la creencia de que esa vida los condena al estrés y al aburrimiento

Gatos en departamento: qué dice una investigación sobre la adaptación felina a vivir en interiores

DEPORTES

Boca Juniors empata contra Lanús en su regreso a la Bombonera en busca de ingresar a zona de playoffs

Boca Juniors empata contra Lanús en su regreso a la Bombonera en busca de ingresar a zona de playoffs

De jugar la final del Mundial 2014 a vender más de 100.000 libros como escritor: la vida de Christoph Kramer

Independiente anunció la salida de su goleador: el particular acuerdo y el club al que se irá a jugar

Unión goleó 4-1 a Sarmiento y se subió a los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura

Pirotecnia, 7 heridos y 20 minutos de interrupción: así un club de los Países Bajos vetó a sus propios hinchas

TELESHOW

Tuli Acosta compartió el detrás de escena de su sesión de fotos y un detalle llamó la atención de sus fans: “En su ego caí”

Tuli Acosta compartió el detrás de escena de su sesión de fotos y un detalle llamó la atención de sus fans: “En su ego caí”

Marina Calabró reveló el íntimo motivo que la hizo llorar al aire en su programa

El llamativo gesto de Lali Espósito al firmar un disco de Esperanza Mia con la cara de Mariano Martínez

Moria Casán celebró el éxito de su serie y evitó hablar de la demanda de la familia de Luis Vadalá: "Exonerada, envaselinada y elevada"

Las mejores fotos de Diego Torres y su novia en una playa paradisíaca: buceo con tiburones, besos y todo el sol

INFOBAE AMÉRICA

El ingenio de una cubana para comer con menos de USD 2 en medio de una crisis alimentaria

El ingenio de una cubana para comer con menos de USD 2 en medio de una crisis alimentaria

El gobierno de Guatemala lanza su red nacional de planificadores ante el cambio demográfico

Las importaciones de El Salvador marcan un récord de USD 11,145.5 millones a julio de 2026 y amplían la brecha comercial

Ocho de cada diez cubanos se salta comidas diarias por la crisis

El amor de madre todo lo inventa: transformar pan en un postre, la alegría de una casa cubana