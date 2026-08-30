Perros y gatos

El vínculo emocional entre los perros y las personas se transforma con la edad: qué revela la ciencia sobre el apego

Un estudio analizó el comportamiento de más de doscientos canes y evidenció cambios específicos en la relación con los humanos. Las definiciones

Conmovedora imagen de personas mayores disfrutando la compañía de sus mascotas. Una relación que brinda amor, alegría y bienestar emocional. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Un estudio científico revela que el lazo entre perros y tutores se intensifica con la edad del animal - (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Un perro anciano se apoya con la mirada en su tutor mientras espera una caricia. Esa escena, que se repite en hogares de todo el mundo, es mucho más que una muestra de afecto. Un grupo de científicos comprobó que el lazo entre los perros y las personas que los cuidan se intensifica a medida que los animales envejecen. Esta conclusión, publicada por la revista científica GeroScience, se basa en un estudio que analizó el comportamiento de 222 perros de diferentes edades y razas.

La investigación, liderada por Melitta Csepregi junto a su equipo de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, observó a perros desde los 2,8 meses hasta casi los 15 años. El equipo dividió a los animales en tres grupos: menores de un año, adultos de 1 a 7 años y mayores de siete.

PUBLICIDAD

Los autores explican que “el comportamiento de apego en los perros surge temprano en la vida, ya está presente después de unos pocos meses de convivencia con el propietario, y se ve moldeado por la experiencia y la edad a lo largo del ciclo vital, mostrando un patrón flexible en el desarrollo que es funcionalmente análogo al apego humano”.

Una mano humana sostiene la pata de un perro de pelaje color beige y uñas oscuras, con el pulgar visible y un fondo oscuro y desenfocado.
La investigación fue publicada en la revista GeroScience y analizó a 222 perros de distintas edades y razas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los cachorros, la preferencia por sus tutores resultó clara. Los animales tendían a seguir más al tutor cuando abandonaba la habitación y permanecían con mayor frecuencia junto a la puerta cuando era este quien estaba ausente. El equipo explica que “el apego del perro hacia su dueño se desarrolla relativamente rápido, surgiendo durante los primeros meses de convivencia”.

PUBLICIDAD

Entre los perros adultos, el apego se mantuvo estable, pero en la vejez ese lazo se volvió a fortalecer. Según los expertos, una posible explicación es que los perros mayores dependen de manera creciente de sus tutores porque pueden perder movilidad, tener dificultades para ver u oír y presentar cambios cognitivos que los llevan a buscar más la compañía de quienes los cuidan. Es decir, el envejecimiento potencia la necesidad de apoyo y seguridad en los animales de compañía.

El entrenamiento y la seguridad influyen en la relación

Otro hallazgo relevante del estudio es que el nivel de entrenamiento modifica la forma en que los perros interactúan con su entorno y con sus tutores. Los investigadores de la Universidad Eötvös Loránd detectaron que los animales con más formación se mostraron menos nerviosos ante lo desconocido y toleraron mejor la presencia de extraños.

Mujer adulta mayor con cabello canoso y piel clara, sonriente, acaricia a un perro mestizo de tamaño mediano, pelaje beige y blanco, sentada en un jardín.
El apego en los perros surge a los pocos meses de convivencia y evoluciona a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, Csepregi y su equipo detallan: “Los perros en el grupo de entrenamiento avanzado mostraron mayor aceptación y menores puntajes de ansiedad y apego. Los perros con entrenamiento avanzado presentaron menor ansiedad en la prueba, y una ansiedad más baja a su vez se asoció con menores puntajes de apego. Si los perros altamente entrenados experimentan la situación como menos estresante o novedosa, es posible que los comportamientos de apego no se activen y por ende sean menos evidentes”.

Buscaron menos a sus tutores durante la prueba, aunque esto no implica un vínculo más débil, sino que, al sentirse más seguros, recurren menos a sus referentes humanos. O sea, la seguridad lograda por el aprendizaje reduce la necesidad de contacto constante, pero no debilita el lazo emocional.

El estudio también destaca que el vínculo se desarrolla durante los primeros meses de convivencia y permanece relativamente estable en la adultez. La muestra del estudio incluyó 61 razas diferentes y 50 perros mestizos, lo que permitió observar que la tendencia a intensificar el apego en la vejez se repite sin importar el origen o la raza del animal de compañía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio incluyó perros de 61 razas y 50 mestizos, observando la tendencia en todos los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar el comportamiento de los perros, los científicos utilizaron una adaptación de la llamada prueba de la situación extraña, que consiste en alternar la presencia del tutor y de una persona desconocida en una habitación. En los cachorros menores de seis meses, los investigadores encontraron una preferencia clara por sus tutores en dos de los tres comportamientos analizados: los animales seguían más a la persona que conocían y se mantenían más cerca de la puerta cuando el tutor no estaba presente.

En los perros de 1 a 7 años, el vínculo permaneció estable, pero a partir de los 7 años los investigadores observaron un aumento progresivo en el apego. Esto sugiere que el envejecimiento no solo modifica las necesidades físicas de los animales de compañía, sino que también refuerza la búsqueda de apoyo y cercanía emocional en quienes los cuidan.

Los autores del estudio subrayan que comprender cómo varía el apego a lo largo de la vida de los perros permite a los tutores adaptar su acompañamiento y cuidado en cada etapa. El fortalecimiento del vínculo en la vejez indica la importancia de brindar más apoyo, atención y seguridad a los animales de compañía cuando envejecen.

El vínculo entre los perros y sus tutores no solo existe, sino que cambia y se refuerza con el paso de los años. Los resultados de la investigación aportan nuevas claves para interpretar la relación y mejorar el bienestar de los perros a lo largo de toda su vida.

Temas Relacionados

perrosvínculo humano animalenvejecimientorelación emocional perrosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio identificó la posible razón detrás de las manchas negras que afectan la córnea de los gatos

Investigadores israelíes aplicaron una técnica de análisis elemental sobre tejido ocular felino y hallaron marcadores distintivos de una enfermedad que desconcertaba a la ciencia desde hace décadas

Un estudio identificó la posible razón detrás de las manchas negras que afectan la córnea de los gatos

Los efectos positivos de los perros en la salud mental y física de sus dueños, según la ciencia

La psicóloga Chivonna Childs, de Cleveland Clinic, señala que el contacto con la mascota puede favorecer la liberación de dopamina y serotonina, aunque los estudios advierten que los resultados todavía no permiten una conclusión uniforme

Los efectos positivos de los perros en la salud mental y física de sus dueños, según la ciencia

De los mercados de la Edad Media a los cuarteles de la Primera Guerra Mundial: el origen medieval del Rottweiler

Los cruces entre perros molosos de las legiones romanas y razas locales alemanas dieron origen a un animal musculoso que tardó siglos en abandonar su rol rural para convertirse en el perro guardián que el mundo conoce hoy

De los mercados de la Edad Media a los cuarteles de la Primera Guerra Mundial: el origen medieval del Rottweiler

Qué significa que un perro parpadee cuando su tutor lo hace y cómo este gesto revela la importancia del vínculo social, según la ciencia

Un estudio detectó una mayor respuesta visual ante los humanos con los que conviven y sugiere que ese comportamiento podría estar ligado a la conexión interpersonal

Qué significa que un perro parpadee cuando su tutor lo hace y cómo este gesto revela la importancia del vínculo social, según la ciencia

Cómo ayudar a un cachorro a crecer sano: las recomendaciones de expertos sobre alimentación y descanso

Un análisis realizado por The Independent detalló qué pautas incorporar desde los primeros días para acompañar la adaptación del perro, fortalecer el vínculo con su familia y facilitar el acercamiento progresivo a nuevos estímulos

Cómo ayudar a un cachorro a crecer sano: las recomendaciones de expertos sobre alimentación y descanso

DEPORTES

La historia de Tomás Domene, el goleador de los Leones que fue elegido mejor jugador del Mundial de hockey 2026

La historia de Tomás Domene, el goleador de los Leones que fue elegido mejor jugador del Mundial de hockey 2026

Diego Domínguez Bejarano, sobrino del titular de la Conmebol, se convirtió el primer paraguayo en ganar de local en el Mundial de rally

Klay Thompson explica por qué eligió Miami Heat: “La oportunidad de volver a ganar a un nivel muy alto fue atractiva para mí”

12 frases de Ponzio tras debutar en River con un triunfo: su “interinato”, cómo fue su designación y el respaldo a Martínez Quarta

El punto del contrato de Stephen Curry que abre una temporada de preguntas en los Warriors

TELESHOW

El vestido por el que apostó la China Suárez desde la “Casa de los sueños” en la previa a la primavera

El vestido por el que apostó la China Suárez desde la “Casa de los sueños” en la previa a la primavera

Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron el detalle más tierno de su hijo Dante: “Muy morfable todo”

La felicidad de Daniela Celis por su nuevo proyecto junto a Sex: “Cuando quieran algo, pídanlo con el corazón”

Un look de alto impacto y un guiño a la primavera: Juana Viale deslumbró en su programa con un vestido strapless

Maxi López le respondió a Wanda Nara y aclaró sus dichos sobre las fiestas sexuales: “Cada uno sabe lo que vivió”

INFOBAE AMÉRICA

Desarme y estado de excepción focalizado: la propuesta que busca atacar la violencia donde más se concentra en Honduras

Desarme y estado de excepción focalizado: la propuesta que busca atacar la violencia donde más se concentra en Honduras

Arrestan a madre cubana que denunció crisis del agua en la isla

Maratón en Panamá reunirá a cerca de 2,000 corredores procedentes de 41 países

Aumento repentino de río en Costa Rica arrastra a dos excursionistas y deja a 38 personas atrapadas

Bloquearán rutas y plantarán un campamento frente al Congreso por el alza a los combustibles en Guatemala