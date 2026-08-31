Nuevas investigaciones sugieren caminos para reducir los problemas respiratorios en bulldogs franceses

Dos estudios recientes cuestionan que la respiración ruidosa y la fatiga del bulldog francés sean rasgos normales de la raza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La respiración ruidosa, la fatiga tras un esfuerzo breve y la intolerancia al calor suelen tratarse como si fueran rasgos normales del bulldog francés.

Dos estudios recientes cuestionan esa naturalización y aportan un dato con consecuencias para el debate sobre cría y bienestar animal: parte de ese deterioro respiratorio podría reducirse si la selección de reproductores prioriza rasgos funcionales.

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Esa posibilidad no equivale a una solución cerrada ni borra la evidencia previa. Otros trabajos sobre BOAS en razas braquicéfalas reportaron valores más altos en bulldogs franceses, por lo que la cifra de 15,6 % que aparece en uno de los estudios usados aquí debe leerse dentro de esa muestra específica y no como una medida definitiva de la prevalencia en la raza.

Un estudio publicado en PLOS One indicó que la función respiratoria en bulldogs, bulldogs franceses y pugs tiene un componente hereditario moderado (Instagram maggie_veronica.dog)

Durante años, una de las dudas centrales en torno a los perros braquicéfalos, cuyo cráneo es corto y ancho, era si la dificultad para respirar respondía a una conformación extrema o si existía margen real para bajar el riesgo dentro de cada raza.

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La pregunta importa porque el bulldog francés figura entre las razas más populares en varios países, mientras los problemas respiratorios asociados a ese aspecto físico forman parte de una discusión cada vez más visible en el campo veterinario.

Un estudio publicado en la revista PLOS One aportó evidencia de que la función respiratoria en bulldogs, bulldogs franceses y pugs tiene un componente hereditario moderado.

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La cría selectiva de reproductores con mejor salud podría reducir parte del deterioro respiratorio en el bulldog francés (Freepik)

El hallazgo no implica que el problema tenga una causa única ni una solución rápida, pero sí sugiere que la cría selectiva orientada a rasgos funcionales podría ayudar a mejorar la respiración.

Ese resultado gana espesor al leerse junto con otro estudio publicado en la revista PLOS One, que analizó 14 razas braquicéfalas y detectó qué características se asocian con mayor riesgo de sufrir síndrome obstructivo de las vías respiratorias de los braquicéfalos, conocido por la sigla inglesa BOAS.

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Qué cambia en el debate sobre el bulldog francés

El punto más fuerte de estos estudios no reside en describir un problema ya conocido, sino en desplazar el eje de discusión. En lugar de presentar la dificultad respiratoria como una consecuencia inevitable de la raza, los trabajos la ubican como un fenómeno que puede evaluarse con criterios objetivos y, al menos en parte, modificarse con el tiempo.

La heredabilidad de la función respiratoria osciló entre 0,21 y 0,45, un dato que respalda la selección genética dentro de cada raza braquicéfala (Canva)

En el caso del bulldog francés, esa diferencia es relevante porque el sufrimiento respiratorio suele confundirse con una característica típica del animal.

Respirar con ruido, cansarse con facilidad o tener peor tolerancia al calor no aparece aquí como una rareza clínica, sino como parte de un cuadro que la literatura veterinaria sigue de cerca.

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Los nuevos datos suman una precisión adicional: no todos los perros de estas razas presentan el mismo riesgo y esa variación ofrece un margen de intervención.

Según se detalla en el estudio genético, la heredabilidad de la función respiratoria osciló entre 0,21 y 0,45 según la raza, mientras que la heredabilidad del estrechamiento de las narinas se ubicó entre 0,31 y 0,39.

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Otro trabajo en PLOS One analizó 14 razas braquicéfalas e identificó factores asociados con mayor riesgo de síndrome obstructivo de las vías respiratorias o BOAS (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, eso indica que una parte relevante de las diferencias observadas entre perros responde a variación genética dentro de la población. Dicho de otro modo, elegir reproductores con mejor desempeño respiratorio ofrece base biológica para esperar una reducción gradual del problema.

Qué rasgos aumentan el riesgo

El segundo trabajo ayuda a entender por qué el aspecto externo no alcanza para explicar el BOAS.

Ese estudio examinó 14 razas y encontró que el riesgo se asoció con tres factores principales: un puntaje de condición corporal más alto, que refleja mayor sobrepeso; la estenosis de narinas, que consiste en un estrechamiento de los orificios nasales; y un menor índice craneofacial, una medida que expresa una cara más extrema en su acortamiento.

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El sobrepeso, la estenosis de narinas y un menor índice craneofacial aumentaron el riesgo de BOAS en las razas braquicéfalas estudiadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de ese análisis consiste en mostrar que el problema no depende de una sola característica visible. Según se detalla en el estudio, la combinación de esos factores explicó alrededor del 20% de la variación observada en el BOAS entre las razas analizadas.

El dato obliga a una lectura cauta. Hay rasgos anatómicos y corporales que aumentan el riesgo, pero no alcanzan para explicar por completo el cuadro respiratorio.

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Ese punto dialoga con el trabajo centrado en bulldogs, bulldogs franceses y pugs. Allí también aparecieron asociaciones claras entre peor función respiratoria, obesidad y narinas más estrechas.

En el conjunto de las tres razas, los perros obesos mostraron 3,8 veces más probabilidades de presentar BOAS clínico, mientras que los animales con narinas estenóticas tuvieron 2,6 veces más probabilidades de verse afectados, según se detalla en el estudio.

En bulldogs, bulldogs franceses y pugs, los perros obesos tuvieron 3,8 veces más probabilidades de presentar BOAS clínico y los animales con narinas estenóticas 2,6 veces más (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo central y sus límites

El estudio genético analizó más de 4000 perros registrados en el Reino Unido y evaluó la respiración con una prueba estandarizada del Respiratory Function Grading Scheme, una herramienta que mide la función respiratoria más allá de la apariencia del animal.

En los bulldogs franceses, la prevalencia de BOAS fue del 15,6% entre los perros evaluados, por debajo del 18,9% observado en bulldogs y del 19,8% en pugs en la misma muestra.

De todos modos, el trabajo advierte que la participación en los testeos fue voluntaria y baja, por lo que la prevalencia real podría ser mayor. Otros estudios sobre BOAS en razas braquicéfalas reportaron valores más altos en bulldogs franceses. En conjunto, ambos trabajos sugieren que estos problemas respiratorios no deberían verse como un rasgo inevitable ni como una cuestión solo estética.