Las 10 zonas del cuerpo donde un perro oculta el dolor que está sufriendo

Los perros pueden experimentar dolor sin que nos demos cuenta debido a su instinto de ocultar molestias físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en los perros es un fenómeno que frecuentemente pasamos desapercibido, ya que estos animales tienden a disimular sus molestias físicas como parte de un mecanismo de supervivencia. Diversos estudios han puesto de relieve que los perros pueden sufrir dolor sin que los signos resulten evidentes para sus cuidadores. La identificación de las zonas corporales donde los perros ocultan el dolor resulta esencial para el manejo veterinario y la prevención de complicaciones de salud.

Un estudio realizado en base a cuestionarios a más de 600 personas demostró que tanto el tutor como el resto de los integrantes de la familia suelen pasar por alto las señales de dolor menos obvias. Aunque los cambios drásticos en la movilidad o el comportamiento pueden ser detectados, las manifestaciones sutiles suelen quedar sin identificar. La publicación destaca que muchas veces la familiaridad cotidiana con el animal no garantiza una mejor percepción del malestar físico.

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El veterinario Edward Bassingthwaighte sostuvo al portal especializado Safe Hands Dog que “muchos perros vivirán con dolor sin ladrar, gemir o renguear”. Este dolor silencioso puede asociarse a enfermedades crónicas, lesiones o desgaste relacionado con la edad.

Reconocer las áreas donde los perros suelen ocultar el dolor es clave para la atención veterinaria y la prevención de problemas de salud (Freepik)

A continuación, 10 zonas del cuerpo donde tu perro puede oculta el dolor que está sufriendo:

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1- Cabeza y boca

Las molestias dentales son uno de los tipos de dolor más difíciles de detectar en los perros. Un perro con dolor en la boca puede evitar ciertos alimentos, comer más despacio o masticar solamente de un lado. El babeo excesivo o el rechazo a la comida favorita también pueden indicar alteraciones bucales. El sitio especializado PetMD añadió que la resistencia al contacto en la zona del hocico, así como la hinchazón facial, podrían señalar un proceso doloroso.

2- Oídos

El dolor en los oídos se manifiesta de forma sutil. El animal puede inclinar la cabeza, rascarse la zona de la oreja o evitar el contacto físico en esa área. Según el Steele Pain Management & Rehabilitation Center, las infecciones de oído son una causa frecuente de dolor crónico oculto, ya que el perro suele compensar adaptando su postura o comportamiento.

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3- Cuello y columna

La rigidez al mover la cabeza o el cuello puede reflejar dolor en la columna cervical. Los perros con molestias en esta zona pueden presentar una postura encorvada, temblores al estar quietos o cambios en la forma de caminar. El Bayview Wellington Veterinary Hospital subrayó que las lesiones en el cuello o la espalda frecuentemente llevan a que el perro evite ciertas posiciones o movimientos.

La detección de cambios drásticos en la movilidad o comportamiento es más frecuente que la identificación de manifestaciones leves de dolor (Freepik)

4- Extremidades y articulaciones

De acuerdo con datos de Steele Pain Management & Rehabilitation Center, hasta el 20% de los perros puede presentar osteoartritis, y la prevalencia aumenta hasta el 80-90% en animales mayores de siete años. El dolor en las patas y articulaciones suele manifestarse mediante cojera, rigidez, dificultad para levantarse o negarse a subir escaleras. En fases iniciales, el perro puede simplemente mostrar menos entusiasmo por pasear o moverse más lentamente. Según PetMD, la alteración en la postura, la preferencia por apoyarse en una sola pierna o la reducción de la actividad física son signos frecuentes de dolor articular.

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5- Abdomen y órganos internos

El dolor abdominal suele pasar inadvertido debido a la falta de signos externos claros. Se pueden observar cambios en la frecuencia de la ingesta de agua, vómitos, diarrea o una menor disposición para el juego. El rechazo al contacto físico en la zona abdominal es otro indicio, aunque frecuentemente asociado a molestias internas que requieren evaluación veterinaria específica.

6- Piel y superficie corporal

El lamido persistente, el mordisqueo o el rascado en áreas puntuales del cuerpo pueden indicar dolor localizado en la piel, las articulaciones o los músculos. Safe Hands Dog detalló que la aparición de zonas con el pelaje erizado, piel tensa o temblores localizados podría estar vinculada a malestar crónico.

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El dolor silencioso en perros puede estar asociado a enfermedades crónicas, lesiones o desgaste por la edad (Freepik)

7- Espalda y cadera

Las molestias en la espalda o la cadera pueden provocar que el perro camine encorvado, evite saltar o muestre dificultad para subirse a superficies elevadas. Steele Pain Management & Rehabilitation Center advierte que estos signos suelen confundirse con el envejecimiento normal, aunque en realidad suelen estar relacionados con enfermedades degenerativas, como la displasia de cadera.

8- Patas y pies

Muchos perros manifiestan dolor en las extremidades a través del lamido excesivo de las patas, la preferencia por evitar el apoyo de una de ellas o la alteración en la marcha. Estos síntomas pueden pasar desapercibidos si no existe una herida visible, ya que el animal puede compensar el dolor apoyando el peso en otras zonas.

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9- Zona torácica

Lamidos, mordisqueos o rascados persistentes pueden indicar dolor localizado en la piel, articulaciones o músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en el tórax es poco frecuente, pero puede deberse a traumatismos o afecciones pulmonares. El perro puede mostrar respiración agitada, resistencia al ejercicio o rechazo al contacto en la zona del pecho. PetMD recomienda prestar atención a cualquier alteración en la postura o en la forma de respirar.

10- Región lumbar

Las lesiones o enfermedades en la zona lumbar suelen inducir cambios en el movimiento, como caminar de lado, dificultad para subir rampas o resistencia a los movimientos bruscos. El Bayview Wellington Veterinary Hospital señala que los perros con dolor lumbar pueden mostrarse menos activos y buscar posiciones extrañas para descansar.

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Más allá de las zonas específicas, el dolor oculto puede reflejarse en el comportamiento general del animal. Los perros no siempre expresan dolor de forma evidente. Cambios leves como bostezos, lamidos y gestos faciales pueden señalar incomodidad, aunque fácilmente se confundan con comportamientos normales. La vigilancia de estos signos, junto con la consulta veterinaria ante cualquier cambio persistente, es esencial para preservar la salud y el bienestar de los perros.