Cuál es el lugar ideal para que duerman los perros cuando hace frío, según los veterinarios

El lugar donde el perro duerme en casa afecta directamente su bienestar físico y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lugar donde debe dormir un perro en casa influye directamente en su bienestar físico y emocional, según los expertos.

Los veterinarios advierten que aunque los perros tienen pelo, esto no garantiza que estén protegidos del frío. En algunas razas, como los huskies, el pelaje actúa como un eficiente aislante, pero en perros de pelo corto o fino esa protección resulta insuficiente frente a las bajas temperaturas.

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Durante los días fríos, los perros pueden enfrentar riesgos como hipotermia o congelación si su temperatura corporal desciende demasiado. El frío también puede afectar sus articulaciones o provocar cansancio. Por este motivo, es esencial brindar cuidados adicionales, sobre todo durante la noche, según el portal Jollyes.

Señales de que el perro tiene frío por la noche

Existen ciertas señales de que el perro está con frío, aunque esté abrigado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siguientes son algunos signos a los que se debe prestar atención cuando el perro duerme:

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Escalofríos o temblores. Según la asociación de caridad británica Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), el temblor es una respuesta fisiológica que puede observarse especialmente en perros pequeños o de pelo corto.

Búsqueda de calor: cuando sienten frío, muchos perros intentan ubicarse cerca de estufas, radiadores, mantas o al sol. Este comportamiento indica que buscan elevar su temperatura corporal.

Frío al tacto en orejas, patas, nariz pueden indicar que el perro está sufriendo frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inquietud o quejidos durante el sueño

Postura encorvada , cola metida entre las patas o acurrucado en forma de bola.

Frío al tacto (orejas, patas, nariz)

Letargo o jadeo inusual

Letargo o menor actividad : de acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA), si un perro reduce su nivel de actividad habitual o se muestra más lento, puede ser una señal de hipotermia.

Levantar las patas de las superficies frías

Cómo mantener abrigado al perro durante la noche

La cama del perro debe estar lejos de las corrientes de aire y hay que agregar mantas si es necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear un espacio acogedor en el hogar para que el perro pueda descansar y refugiarse del frío.

Colocar una cama lejos de las corrientes de aire. La cama deberá ser de un tamaño adecuado para el físico y necesidades del perro, de forma que pueda moverse sin dificultades. Además de que deberá ser lo suficientemente gruesa como para que esté aislado del suelo.

Mantener al perro seguro y abrigado durante las frías noches de invierno permitirá conservar su salud y bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar mantas grandes para abrigarlo , tanto si está en el suelo para evitar el contraste de temperatura como si está en el sofá.

Evitar las corrientes de aire que se filtran por debajo de puertas y ventanas (asegurarse de que estén cerradas también ayuda).

Utilizar alfombras o moquetas en las zonas de descanso del perro para evitar que duerma sobre suelos fríos.

La temperatura ambiente recomendada para la noche suele ser de 18 a 24 °C, pero puede variar. Los perros pequeños, de pelo corto, los cachorros o los perros mayores son más sensibles al frío, por lo que se recomienda una temperatura de entre 21 y 24 °C. Los perros grandes o de pelo grueso toleran mejor las temperaturas más frescas, por lo que una temperatura de entre 18 y 21 °C suele ser confortable.

Dormir en la cama, normas y riesgos de conducta

Permitir que el perro duerma en la cama con los dueños no representa un riesgo si se establecen límites claros desde cachorro para prevenir problemas de conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que el perro duerma en la cama con sus dueños es una práctica cada vez más frecuente.

Entre los riesgos que citan los expertos se encuentran los pelos en la cama, la suciedad, la aparición de parásitos (pulgas, garrapatas y ácaros) y los movimientos y ruidos que hace el animal, que impiden dormir bien a su tutor.

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El dueño debe dejar en claro, desde cachorro, en qué situaciones puede el animal subirse a la cama, para evitar que crea que puede hacerlo cuando quiera y no a demanda del humano. Esta delimitación temprana ayuda a prevenir problemas de obediencia y conducta en la adultez.

Cuando un perro muestra dificultades recurrentes para dormir o permanece activo durante la noche, el medio recomienda revisar rutinas de ejercicio, estado emocional y posibles causas médicas o ambientales que puedan estar afectando su descanso. Cada cambio en el comportamiento nocturno, especialmente en cachorros, requiere atención y, en caso necesario, asesoramiento profesional.

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